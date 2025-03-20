«Нигде нет в наличии»: власти объяснили, куда пропали транспортные «Якарты» в Ярославле

В универсальных кассах закончились транспортные «Якарты» Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Жители Ярославля пожаловались на пропажу транспортных «Якарт» в универсальных кассах. Пластиковые карты стали единственной возможностью оплатить проезд наличными в городе.

— Обошел три универсальные кассы: на Красной и Богоявленской площадях, у Ленинского рынка на улице Чкалова, — их нигде нет в наличии. Продавцы предлагают наклейку или пополнение действующей «Якарты», а мне нужна обычная пластиковая карточка, чтобы оплачивать проезд, — пожаловался читатель 76.RU.

Что такое «Якарта» «Якарта» — пластиковая карта для оплаты проезда в разных видах городского транспорта, в том числе на теплоходах. Некий аналог столичной карты «Тройка» или петербургского «Подорожника». Стоимость карты — 90 рублей. Важное уточнение: «Якарта» продается с нулевым балансом. Ее также можно купить в виде брелока за 150 рублей или наклейки за 200 рублей. Где найти: пункт обслуживания на автовокзале (Московский проспект, 80а);

остановочный пункт на железнодорожном вокзале «Ярославль-Главный»;

30 универсальных касс по городу.

Адреса универсальных касс в Ярославле Источник: «Яндекс.Конструктор»

«Якартой» можно оплатить проезд в разных видах транспорта Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU Аналогичные возможности открывает наклейка Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В региональном Министерстве дорожного хозяйства и транспорта подтвердили проблему с нехваткой «Якарт», отметив, что на 18 марта была запланирована поставка дополнительных 750 карт.

— На сегодняшний день наблюдается временная нехватка карт в некоторых популярных точках продаж. Однако мы оперативно решаем эту ситуацию. <…> В ближайшие дни ожидается поставка еще пяти тысяч «Якарт». Это позволит полностью удовлетворить спрос и избежать дальнейших перебоев, — пояснили в Министерстве на запрос 76.RU.

Последняя поставка средств оплаты проезда была в Ярославле в январе–феврале этого года.

— В точки продаж было доставлено более 2800 карт, что практически соответствует показателям за весь прошлый год. В 2024 году было поставлено 3000 карт, — пояснили в Министерстве.

Напомним, с января 2025 года в общественном транспорте Ярославля отменили оплату проезда наличными. Это сделали в том числе для безопасности, чтобы пассажиры не отвлекали водителей во время движения.

Оплатить проезд в ярославском транспорте можно безналичным способом через валидатор в салоне, проездным билетом длительного пользования, в мобильном приложении «Ярославская область. Транспорт».

При этом, как заявляли власти, оплатить проезд за купюры или монеты по-прежнему можно в универсальных кассах. Правда, это будет не разовый проезд, а как раз та самая «Якарта». При таком варианте поездка выйдет в несколько раз дороже: пассажиру сначала нужно найти универсальную кассу или иную точку продаж, затем потратить 90 рублей на саму пластиковую карту и еще пополнить ее хотя бы на 38 рублей — стоимость разовой поездки.