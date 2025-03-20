НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+2°C

Сейчас в Ярославле
Погода+2°

переменная облачность, без осадков

ощущается как -2

0 м/c,

 755мм 60%
Подробнее
3 Пробки
USD 84,40
EUR 92,46
Тысячная очередь за билетами
Рабочего завалило землей
Что с группой «Крем Сода» после трагедии
Крупный банк переедет в Ярославль
Собака напала на ребенка
Отменили концерт на стадионе
Где сейчас Блиновская
Попали в списки на обмен
Почему Кубок Континента не берут в руки
Дороги и транспорт «Нигде нет в наличии»: власти объяснили, куда пропали транспортные «Якарты» в Ярославле

«Нигде нет в наличии»: власти объяснили, куда пропали транспортные «Якарты» в Ярославле

И предложили альтернативы для горожан

948
11 комментариев
В универсальных кассах закончились транспортные «Якарты» | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ универсальных кассах закончились транспортные «Якарты» | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В универсальных кассах закончились транспортные «Якарты»

Источник:

Жители Ярославля пожаловались на пропажу транспортных «Якарт» в универсальных кассах. Пластиковые карты стали единственной возможностью оплатить проезд наличными в городе.

— Обошел три универсальные кассы: на Красной и Богоявленской площадях, у Ленинского рынка на улице Чкалова, — их нигде нет в наличии. Продавцы предлагают наклейку или пополнение действующей «Якарты», а мне нужна обычная пластиковая карточка, чтобы оплачивать проезд, — пожаловался читатель 76.RU.

Что такое «Якарта»

«Якарта» — пластиковая карта для оплаты проезда в разных видах городского транспорта, в том числе на теплоходах. Некий аналог столичной карты «Тройка» или петербургского «Подорожника». Стоимость карты — 90 рублей. Важное уточнение: «Якарта» продается с нулевым балансом. Ее также можно купить в виде брелока за 150 рублей или наклейки за 200 рублей.

Где найти:

  • пункт обслуживания на автовокзале (Московский проспект, 80а);

  • остановочный пункт на железнодорожном вокзале «Ярославль-Главный»;

  • 30 универсальных касс по городу.

Адреса универсальных касс в Ярославле

Источник:
«Якартой» можно оплатить проезд в разных видах транспорта | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU«Якартой» можно оплатить проезд в разных видах транспорта | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

«Якартой» можно оплатить проезд в разных видах транспорта

Источник:
Аналогичные возможности открывает наклейка | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUАналогичные возможности открывает наклейка | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Аналогичные возможности открывает наклейка

Источник:

В региональном Министерстве дорожного хозяйства и транспорта подтвердили проблему с нехваткой «Якарт», отметив, что на 18 марта была запланирована поставка дополнительных 750 карт.

— На сегодняшний день наблюдается временная нехватка карт в некоторых популярных точках продаж. Однако мы оперативно решаем эту ситуацию. <…> В ближайшие дни ожидается поставка еще пяти тысяч «Якарт». Это позволит полностью удовлетворить спрос и избежать дальнейших перебоев, — пояснили в Министерстве на запрос 76.RU.

Последняя поставка средств оплаты проезда была в Ярославле в январе–феврале этого года.

— В точки продаж было доставлено более 2800 карт, что практически соответствует показателям за весь прошлый год. В 2024 году было поставлено 3000 карт, — пояснили в Министерстве.

Напомним, с января 2025 года в общественном транспорте Ярославля отменили оплату проезда наличными. Это сделали в том числе для безопасности, чтобы пассажиры не отвлекали водителей во время движения.

Оплатить проезд в ярославском транспорте можно безналичным способом через валидатор в салоне, проездным билетом длительного пользования, в мобильном приложении «Ярославская область. Транспорт».

Какие проездные есть в Ярославской области

При этом, как заявляли власти, оплатить проезд за купюры или монеты по-прежнему можно в универсальных кассах. Правда, это будет не разовый проезд, а как раз та самая «Якарта». При таком варианте поездка выйдет в несколько раз дороже: пассажиру сначала нужно найти универсальную кассу или иную точку продаж, затем потратить 90 рублей на саму пластиковую карту и еще пополнить ее хотя бы на 38 рублей — стоимость разовой поездки.

В марте 2025 года власти подняли вопрос о введении проездных на 1, 2 или 5 поездок. Ранее сообщалось, что стоимость такого одноразового проездного будет равна стоимости проезда — 38 рублей. Карту на две поездки, соответственно, можно будет купить за 76 рублей.

ПО ТЕМЕ
Транспортная карта Оплата проезда Общественный транспорт Автобус
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY7
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
11
Гость
1 час
Вот и результат,допрыгались с картами своими. Вариант один-ехать с наличкой,контролёрам большой привет-их дело,принимать-не принимать. А штрафы свои сами себе пусть выписывают!
Гость
31 минута
Это просто позорище, набрали неэффективных менеджеров которые готовы получать много а эффективно работать не могут
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
Нет развлечений и дорогое жилье. Россиянин рассказывает о жизни в Кувейте — какие минусы у богатой и закрытой страны
Антон Цибин
Мнение
«Вы влюбитесь в эстетику Советского Союза»: почему геймерам понравится игра Atomic Heart
Кирилл Митин
Корреспондент
Мнение
«Сетевые магазины убили нашу торговлю»: злая колонка фермера, бизнес которого оказался на грани закрытия
Владимир Тырышкин
Мнение
В месяц тратил всего 45 тысяч рублей. Россиянин честно рассказал о ценах на жизнь в Китае и неприятных привычках местных жителей
Евгений Бондарев
Мнение
«Хочется верить, магия не исчезнет»: о чем сериал «Подслушано в Рыбинске», про который все говорят
Кирилл Титов
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление