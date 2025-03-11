Можно купить за наличку: в Ярославле появятся проездные билеты одного дня

В Ярославле появятся проездные на один день Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











В Ярославле введут проездные билеты одного дня. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев. При покупке такой карты можно будет оплатить одну, две или пять поездок.

«Карты можно будет приобрести без каких-либо дополнительных переплат, в том числе за наличный расчет. В марте планируется провести тестовый запуск, после успешного завершения определим необходимый объем карт и объявим процедуру их закупки. Затем карты поступят в пункты продажи», — рассказал губернатор.

Стоимость одноразового проездного будет равна стоимости проезда — 38 рублей. Карту на две поездки, соответственно, можно будет купить за 76 рублей.

Также в городе планируют увеличить количество мест, где можно купить «Якарту».

Как будут выглядеть новые карты Источник: Михаил Евраев / Telegram Вид с обратной стороны Источник: Михаил Евраев / Telegram

Конкретную дату поступления подобных проездных в продажу глава региона пока не уточнил.

С 1 января 2025 года заплатить за проезд наличными в ярославских автобусах нельзя. Власти рассказали, что за 2024 год 95% билетов в общественном транспорте были куплены за безналичный расчет. Это около 2 миллиардов рублей.

Ярославцы отреагировали на нововведение по-разному. Кто-то уверен, что так безопаснее, мол, нечего водителю на ходу подсовывать деньги, он должен следить за дорогой. А другие оказались недовольны, поскольку у пенсионеров, туристов, детей или просто жителей области может попросту не быть банковской карты. А адвокат и вовсе назвал такое решение незаконным.