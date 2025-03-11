НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+6°C

Сейчас в Ярославле
Погода+6°

пасмурно, без осадков

ощущается как +4

0 м/c,

 742мм 93%
Подробнее
5 Пробки
USD 86,57
EUR 93,66
Что горит в Ярославле
Ярославский «ЦУМ»
Незаконный магазин
Закрыли аэропорт
Умер после драки: видео
Итоги конкурса 76.RU
Продают швейный цех
Силовик во власти
Перерасчет за электричество
Топ заведений в Ярославле
Дороги и транспорт Можно купить за наличку: в Ярославле появятся проездные билеты одного дня

Можно купить за наличку: в Ярославле появятся проездные билеты одного дня

Как будет работать эта система

2 882
22 комментария
В Ярославле появятся проездные на один день | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ Ярославле появятся проездные на один день | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле появятся проездные на один день

Источник:

В Ярославле введут проездные билеты одного дня. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев. При покупке такой карты можно будет оплатить одну, две или пять поездок.

«Карты можно будет приобрести без каких-либо дополнительных переплат, в том числе за наличный расчет. В марте планируется провести тестовый запуск, после успешного завершения определим необходимый объем карт и объявим процедуру их закупки. Затем карты поступят в пункты продажи», — рассказал губернатор.

Стоимость одноразового проездного будет равна стоимости проезда — 38 рублей. Карту на две поездки, соответственно, можно будет купить за 76 рублей.

Также в городе планируют увеличить количество мест, где можно купить «Якарту».

Как будут выглядеть новые карты | Источник: Михаил Евраев / TelegramКак будут выглядеть новые карты | Источник: Михаил Евраев / Telegram

Как будут выглядеть новые карты

Источник:
Вид с обратной стороны | Источник: Михаил Евраев / TelegramВид с обратной стороны | Источник: Михаил Евраев / Telegram

Вид с обратной стороны

Источник:

Конкретную дату поступления подобных проездных в продажу глава региона пока не уточнил.

С 1 января 2025 года заплатить за проезд наличными в ярославских автобусах нельзя. Власти рассказали, что за 2024 год 95% билетов в общественном транспорте были куплены за безналичный расчет. Это около 2 миллиардов рублей.

Ярославцы отреагировали на нововведение по-разному. Кто-то уверен, что так безопаснее, мол, нечего водителю на ходу подсовывать деньги, он должен следить за дорогой. А другие оказались недовольны, поскольку у пенсионеров, туристов, детей или просто жителей области может попросту не быть банковской карты. А адвокат и вовсе назвал такое решение незаконным.

Но во время проверки прокуратуры выяснилось, что отмена оплаты наличными не противоречит требованиям закона, если есть возможность заплатить наличными, например, купить билет на остановке.

ПО ТЕМЕ
Наличные Проезд Оплата Проездной Яавтобус
Лайк
LIKE4
Смех
HAPPY1
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY8
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
22
Гость
14 часов
создают все то что не нужно народу
Гость
15 часов
Дак а смысл? На всех остановках все равно нельзя будет купить, что бы отказаться от налички законно. Ладно бы еще можно было купить 30-60 поездок со скидкой, а так ради одной поездки идти куда-то покупать, абсурд.
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«Устраиваю голодную диету»: пенсионерка поделилась своими расходами — она ведет дневник своих трат
Татьяна, пенсионерка
Мнение
«Как только про хтонь снимаем, каждая метафора понятна»: почему стоит смотреть фильм «Кончится лето»
Надежда Губарь
Мнение
Нет развлечений и дорогое жилье. Россиянин рассказывает о жизни в Кувейте — какие минусы у богатой и закрытой страны
Антон Цибин
Мнение
«Не защитило ничего»: ярославна назвала симптомы заразного вируса с высокой температурой и кашлем
Алина Шибаева
Специальный корреспондент
Мнение
«Вы влюбитесь в эстетику Советского Союза»: почему геймерам понравится игра Atomic Heart
Кирилл Митин
Корреспондент
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление