Можно купить за наличку: в Ярославле появятся проездные билеты одного дня

В Ярославле введут проездные билеты одного дня. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев. При покупке такой карты можно будет оплатить одну, две или пять поездок.
«Карты можно будет приобрести без каких-либо дополнительных переплат, в том числе за наличный расчет. В марте планируется провести тестовый запуск, после успешного завершения определим необходимый объем карт и объявим процедуру их закупки. Затем карты поступят в пункты продажи», — рассказал губернатор.
Стоимость одноразового проездного будет равна стоимости проезда — 38 рублей. Карту на две поездки, соответственно, можно будет купить за 76 рублей.
Также в городе планируют увеличить количество мест, где можно купить «Якарту».
Конкретную дату поступления подобных проездных в продажу глава региона пока не уточнил.
С 1 января 2025 года заплатить за проезд наличными в ярославских автобусах нельзя. Власти рассказали, что за 2024 год 95% билетов в общественном транспорте были куплены за безналичный расчет. Это около 2 миллиардов рублей.
Ярославцы отреагировали на нововведение по-разному. Кто-то уверен, что так безопаснее, мол, нечего водителю на ходу подсовывать деньги, он должен следить за дорогой. А другие оказались недовольны, поскольку у пенсионеров, туристов, детей или просто жителей области может попросту не быть банковской карты. А адвокат и вовсе назвал такое решение незаконным.
Но во время проверки прокуратуры выяснилось, что отмена оплаты наличными не противоречит требованиям закона, если есть возможность заплатить наличными, например, купить билет на остановке.