Будут судить железнодорожников: появились новые детали ДТП на переезде, где погибли семь человек

По делу о сбитом на ж/д переезде автобусе будут судить трех работников «РЖД» Источник: Северо-Западная транспортная прокуратура / Telegram











По делу о ДТП на железнодорожном переезде в Ярославской области, где погибли семь человек, будут судить троих сотрудников ОАО «РЖД»: монтера пути, мастера дорожного линейного участка и начальника Ростов-Ярославской дистанции пути. Об этом сообщили вечером 27 февраля в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.

— По версии следствия, 1 апреля 2024 года мастер дорожного линейного участка и начальник дистанции допустили к работе дежурным по переезду на перегоне Берендеево — Шушково монтера пути, который не прошел необходимое специальное обучение и находился на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения. В нарушение правил безопасности работник опустил заграждающие устройства и дал разрешение на проезд автобусу перед приближающимся пассажирским поездом, — озвучили в транспортной прокуратуре.

Обвинительное заключение утвердил заместитель Северо-Западного транспортного прокурора Павел Массонов.

На записи водитель просит поднять шлагбаум и пропустить автобус, наполненный пассажирами. Через несколько секунд ПАЗ снесет поезд Источник: Zvezdanews / Т.me

— Собственнику транспортного средства причинен крупный ущерб, превышающий 3,5 млн рублей, — добавили в пресс-службе ведомства.

Перевозчиком на автобусном маршруте числилась фирма «Автократ», зарегистрированная в Ярославле. Владелец организации — Борис Морозов, подмосковный предприниматель, владеющий стоянками в подмосковном Фрязино.

Напомним, 1 апреля 2024 года поезд снес пассажирский автобус № 102 Переславль-Залесский — Бектышево на железнодорожном переезде в деревне Берендеево под Переславлем-Залесским. В аварии погибли все, кто был в салоне: водитель и шесть его пассажиров. В числе погибших был многодетный отец, местная медработница и 16-летняя девушка.

В качестве предварительной версии рассматривали техническую поломку автобуса, якобы он остановился на переезде и не смог продолжить движение. Чуть позже губернатор Ярославской области Михаил Евраев озвучил, что диспетчер переезда находился на рабочем месте пьяным.