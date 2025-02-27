НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас-12°C

Сейчас в Ярославле
Погода-12°

переменная облачность, без осадков

ощущается как -15

0 м/c,

штиль.

 760мм 92%
Подробнее
0 Пробки
USD 87,70
EUR 92,04
Ярославец умер у школы
Что за вирус сейчас ходит
Прорвало трубу с кипятком
Суд на Блиновской: онлайн
Конкурс 76.RU
Что за самолет кружит в небе
Сбили девушку
Проблемы с творогом
Штраф за газовые плиты
Дискаунтеры в Ярославле
Дороги и транспорт Поезд снес автобус подробности Будут судить железнодорожников: появились новые детали ДТП на переезде, где погибли семь человек

Будут судить железнодорожников: появились новые детали ДТП на переезде, где погибли семь человек

Авария произошла 1 апреля 2024 года в Ярославской области

772
4 комментария
По делу о сбитом на ж/д переезде автобусе будут судить трех работников «РЖД» | Источник: Северо-Западная транспортная прокуратура / TelegramПо делу о сбитом на ж/д переезде автобусе будут судить трех работников «РЖД» | Источник: Северо-Западная транспортная прокуратура / Telegram

По делу о сбитом на ж/д переезде автобусе будут судить трех работников «РЖД»

Источник:

По делу о ДТП на железнодорожном переезде в Ярославской области, где погибли семь человек, будут судить троих сотрудников ОАО «РЖД»: монтера пути, мастера дорожного линейного участка и начальника Ростов-Ярославской дистанции пути. Об этом сообщили вечером 27 февраля в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.

— По версии следствия, 1 апреля 2024 года мастер дорожного линейного участка и начальник дистанции допустили к работе дежурным по переезду на перегоне Берендеево — Шушково монтера пути, который не прошел необходимое специальное обучение и находился на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения. В нарушение правил безопасности работник опустил заграждающие устройства и дал разрешение на проезд автобусу перед приближающимся пассажирским поездом, — озвучили в транспортной прокуратуре.

Обвинительное заключение утвердил заместитель Северо-Западного транспортного прокурора Павел Массонов.

На записи водитель просит поднять шлагбаум и пропустить автобус, наполненный пассажирами. Через несколько секунд ПАЗ снесет поезд
Источник:

— Собственнику транспортного средства причинен крупный ущерб, превышающий 3,5 млн рублей, — добавили в пресс-службе ведомства.

Перевозчиком на автобусном маршруте числилась фирма «Автократ», зарегистрированная в Ярославле. Владелец организации — Борис Морозов, подмосковный предприниматель, владеющий стоянками в подмосковном Фрязино.

Напомним, 1 апреля 2024 года поезд снес пассажирский автобус № 102 Переславль-Залесский — Бектышево на железнодорожном переезде в деревне Берендеево под Переславлем-Залесским. В аварии погибли все, кто был в салоне: водитель и шесть его пассажиров. В числе погибших был многодетный отец, местная медработница и 16-летняя девушка.

В качестве предварительной версии рассматривали техническую поломку автобуса, якобы он остановился на переезде и не смог продолжить движение. Чуть позже губернатор Ярославской области Михаил Евраев озвучил, что диспетчер переезда находился на рабочем месте пьяным.

По факту аварии в УМВД России по Ярославской области завели уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц». Дело будут рассматривать в Переславском районном суде.

ПО ТЕМЕ
ДТП на переезде Поезд снес автобус Погибли в ДТП РЖД
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
4
Гость
3 часа
Сразу было понятно что виноват стрелочник , здесь так 1000лет
Гость
39 минут
А что водитель поезд не видел среди бела дня?
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«Сказка в плане технологии и отношения». Нефтяник — о работе в западных компаниях, покинувших Россию
Алексей Рыбаков
Мнение
«Не уходили, хлопнув дверью»: эксперт — о том, вернется ли Apple в Россию на фоне переговоров Москвы и Вашингтона
Анна Мартыновская
Мнение
«Не защитило ничего»: ярославна назвала симптомы заразного вируса с высокой температурой и кашлем
Алина Шибаева
Специальный корреспондент
Мнение
Пушкин глазами Гончаровой. Стоит ли смотреть сериал «Натали и Александр» об отношениях поэта и его жены — рецензия
Кирилл Титов
Мнение
Праздновать Масленицу — грех? Священник высказался о древнем славянском празднике
Кирилл Кочнев
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление