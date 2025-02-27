Будут судить железнодорожников: появились новые детали ДТП на переезде, где погибли семь человек

По делу о ДТП на железнодорожном переезде в Ярославской области, где погибли семь человек, будут судить троих сотрудников ОАО «РЖД»: монтера пути, мастера дорожного линейного участка и начальника Ростов-Ярославской дистанции пути. Об этом сообщили вечером 27 февраля в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.
— По версии следствия, 1 апреля 2024 года мастер дорожного линейного участка и начальник дистанции допустили к работе дежурным по переезду на перегоне Берендеево — Шушково монтера пути, который не прошел необходимое специальное обучение и находился на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения. В нарушение правил безопасности работник опустил заграждающие устройства и дал разрешение на проезд автобусу перед приближающимся пассажирским поездом, — озвучили в транспортной прокуратуре.
Обвинительное заключение утвердил заместитель Северо-Западного транспортного прокурора Павел Массонов.
— Собственнику транспортного средства причинен крупный ущерб, превышающий 3,5 млн рублей, — добавили в пресс-службе ведомства.
Перевозчиком на автобусном маршруте числилась фирма «Автократ», зарегистрированная в Ярославле. Владелец организации — Борис Морозов, подмосковный предприниматель, владеющий стоянками в подмосковном Фрязино.
Напомним, 1 апреля 2024 года поезд снес пассажирский автобус № 102 Переславль-Залесский — Бектышево на железнодорожном переезде в деревне Берендеево под Переславлем-Залесским. В аварии погибли все, кто был в салоне: водитель и шесть его пассажиров. В числе погибших был многодетный отец, местная медработница и 16-летняя девушка.
В качестве предварительной версии рассматривали техническую поломку автобуса, якобы он остановился на переезде и не смог продолжить движение. Чуть позже губернатор Ярославской области Михаил Евраев озвучил, что диспетчер переезда находился на рабочем месте пьяным.
По факту аварии в УМВД России по Ярославской области завели уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц». Дело будут рассматривать в Переславском районном суде.