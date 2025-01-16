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Дороги и транспорт эксперт «У них нет полномочий»: адвокат назвал незаконной отмену оплаты проезда наличными в Ярославле

«У них нет полномочий»: адвокат назвал незаконной отмену оплаты проезда наличными в Ярославле

Он рассказал, что могут сделать недовольные пассажиры

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4 комментария

Могли ли власти запретить оплату проезда наличными?

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В Ярославле не утихают споры вокруг нововведения в транспортной сфере. С начала года власти отменили оплату наличными в городских автобусах.

Часть пассажиров пришли к выводу, что такие действия незаконны. Адвокат Андрей Алёшкин в беседе с 76.RU подтвердил, что такой шаг — нарушение прав пассажиров.

— У человека есть право платить и наличными, и безналичными. Безусловно, это правило можно оспаривать. Запретить оплату наличными человеку никто не может, поскольку у нас Центральным банком устанавливаются все формы платежей, какие только возможны. Это электронные платежи, безналичные, наличные, — пояснил Андрей Алёшкин.

То есть любая форма оплаты, установленная Центробанком России, является законной.

По этой причине, по словам юриста, региональные власти не могут вводить подобные изменения.

— В законном праве оплатить проезд наличными никто ограничить [пассажира] не может. Они могут предложить людям оплачивать в различных формах, но ограничивать права людей, в том числе по оплате, они не могут. Таких полномочий у них нет, — рассказал юрист.

По его словам, проблема решается довольно просто. Недовольные пассажиры могут обратиться к правоохранителям.

— Самый действенный способ — обратиться в прокуратуру, чтобы они вынесли протест в адрес чиновника, который принял такое решение. Чтобы чиновник самоустранил то, что он сам придумал, — рассказал Андрей Алёшкин.

Прокурор или его заместитель приносит протест на противоречащий закону правовой акт в орган или должностному лицу, которые издали этот акт. Или же в вышестоящий орган, или вышестоящему должностному лицу. Также правоохранители вправе обратиться в суд в порядке, предусмотренном законодательством России. По данным «Консультант Плюс».

Тем временем в прокуратуре Ярославской области сообщили, что будет проведена проверка.

Ранее мы рассказывали, почему в Ярославле отменили оплату проезда наличными в общественном транспорте и кто уже выступил против такой инициативы.

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Комментарии
4
Матрёшка
36 минут
А чиновники законы не знают?
Гость
4 минуты
Евреева в отставку отправить за махинации
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