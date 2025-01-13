Теперь уже не раньше 2028-го? Насколько продвинулось производство самолета МС-21, который обещали в 2024-м

Как продвинулось производство иркутского самолета МС-21 за 2024 год? Источник: Даниил Конин / «ИрСити»











Россияне с нетерпением ждут появления новых российских самолетов. Авиапарк устаревает, запчастей на боинги и аэробусы нет, а на повестке остро стоит вопрос: на чем летать будем? Российский пассажирский самолет МС-21 по первоначальным планам должен был начать возить пассажиров уже в 2024 году, но этого не случилось. Экономическая обстановка и западные санкции уже несколько раз сдвигали полеты отечественной «птички». Вспоминаем, что важного произошло с амбициозным проектом в прошлом году и что нам обещают в новом.

МС-21 — среднемагистральный пассажирский самолет нового поколения вместимостью от 163 до 211 пассажиров. Лайнер собирают на Иркутском авиационном заводе. Первый полет состоялся 28 мая 2017 года, а 15 декабря 2020-го самолет совершил первый полет с российским двигателем ПД-14. Самолет неоднократно попадал в поле зрения журналистов. Например, телеканал «Звезда» в рамках программы «Военная приемка» рассказывал о создании компонентов для сборки лайнера в условиях санкций.

Что обещали год назад?

Запуск самолета регулярно отсрочивают Источник: Алина Ринчино / «ИрСити»











Сертификационные испытания лайнер проводил в 2021 году: в декабре самолет впервые сел на гражданском аэродроме — в аэропорту Иркутска. В августе 2022-го машина совершила сотый полет с отечественными двигателями ПД-14 в подмосковном Жуковском.

Также известно о десяти других возможных пользователях МС-21. В разные годы меморандумы о намерениях, предварительные и твердые контракты заключали российские «Ангара» (как и «ИрАэро», она базируется в Иркутске), «Аэрофлот», «Алроса», «Якутия», Nordwind и Red Wings, а также Air Tanzania, Cairo Aviation из Египта, Peruvian Airlines (Перу) и «Азербайджанские авиалинии».

В апреле 2023 года глава Ростеха Сергей Чемезов заявил РИА Новости, что государство будет субсидировать закупки МС-21 для отечественных авиакомпаний, за счет чего и снизится цена.

По информации источников газеты «Ведомости» в госструктурах, новый отечественный пассажирский самолет МС-21 будет стоить для российских авиакомпаний около 3,2 миллиарда рублей за штуку. Это примерно в полтора раза дешевле, чем сопоставимый по вместимости Boeing или Airbus. Чуть позже появилась новая информация о стоимости российского лайнера — тогда его оценили уже в 4,3–4,6 миллиарда рублей, что дороже зарубежных аналогов.

Во время прямой линии в конце 2023 года президент Владимир Путин заявил, что к 2030 году планируют произвести более тысячи отечественных самолетов и МС-21 — среди них. Незадолго до этого МС-21 успешно прошел тесты на безопасность при максимальной загрузке в 211 пассажиров.

Иркутяне же в январские праздники 2024 года следили за тем, как из Ульяновска везли левую консоль для крыла МС-21. Ее транспортировкой занимались водители иркутского дочернего предприятия ИАЗ через Ульяновскую, Самарскую, Оренбургскую области, Татарстан, Башкортостан и многие другие регионы России.

Некоторые города экипаж проезжал ночью, какие-то, например Омск и Кемерово, объезжал, чтобы не попасть в многочасовые пробки. Средняя скорость колонны составляла 60 километров. Консоль везли 10 дней, а затем поехали обратно в Ульяновск за правой.

Что происходило в 2024-м

Всё пошло не так с начала года Источник: Алина Ринчино / «ИрСити»











В январе прошлого года авиаэксперт Роман Гусаров поговорил с журналистами 116.RU и сравнил иркутский самолет МС-21 с зарубежными боингами и аэробусами и нашел преимущества, которыми обладает производимый в Иркутске лайнер.

Гусаров комментировал активную модернизацию Ту-214, которую проводили на Казанском авиационном заводе, и заметил, что в ней нет смысла, поскольку в России есть более перспективный вариант — МС-21. Он, в отличие от казанской «тушки», прошел сертификацию с российскими двигателями. Перспективу выпускать до 70 самолетов в год Гусаров назвал реальной.

— Ту-214 — это старые чертежи, старые технологии. Поэтому нельзя просто так взять и увеличить производство. И специалистов не хватает, потому что производство по старым технологиям предполагало ручной труд, как это было в СССР, когда на завод пачками приходили токари, слесари. Сейчас всё делают цифровые станки без участия человека — быстрее, в больших объемах и качественнее. Поэтому говорить о модернизации можно сколько угодно, — отмечает Гусаров.

По мнению авиаэксперта, МС-21 даже более современен, чем боинги и аэробусы, которые начали производить еще в прошлом веке. По его словам, иркутский лайнер — это новое поколение, он находится в самом начале своего модернизационного пути.

Также в начале 2024 года правительство выделило производителям более 280 миллиардов рублей на возвратной основе, чтобы те до 2030 года выпустили более 600 отечественных лайнеров, среди которых 270 самолетов МС-21.

Казалось бы, документ подписан, осталось только освоить деньги Фонда национального благосостояния и выпустить то, что хотят чиновники. Но всё оказалось не так просто. Глава Союза пассажиров России Кирилл Янков заявил, что это не те самолеты, которые сегодня нужны России

— Во-первых, нам нужны дальнемагистральные самолеты, чтобы летать в Хабаровск, Владивосток и другие отдаленные города. Во-вторых, нужны самолеты для северных регионов и бездорожья. Там до сих пор летают Ан-24 и Ан-26. В-третьих, нужны маленькие самолеты. И чем заменять Ан-2 и Л-410, которые по чешской лицензии выпускали, тоже неизвестно, — рассуждал он.

Кирилл Янков выражал неуверенность, что в нынешних условиях реально собрать 600 самолетов до 2030 года.

В документе о выделении 283 миллиардов рублей также указаны различные этапы модернизации Иркутского авиазавода, необходимые для выполнения программы по строительству МС-21: техническое перевооружение завода до 2026 года; увеличение производственных мощностей до конца 2024-го для выпуска от шести самолетокомплектов, к концу 2025-го — от 12 самолетов. Максимума предприятие должно достигнуть к декабрю 2029 года — от 72 самолетокомплектов.

В конце зимы глава Ростеха Сергей Чемезов заявил о переносе начала серийных поставок новейших пассажирских самолетов МС-21 на 2025–2026 годы. Изначально планировалось, что авиакомпании получат первые самолеты в 2024 году, но испытания не удалось завершить вовремя. Да и с финальным обликом лайнера к тому времени еще не определились.

Минпромторг объяснил перенос сроков поставки самолетов «объективными техническими сложностями» реализации проектов такого масштаба в гражданской авиации, а также отметил, что программа импортозамещения реализуется в беспрецедентные по мировым меркам сроки.

Всё ради боевой авиации

Задержки во многом связаны с нуждами СВО Источник: Даниил Конин / «ИрСити»











Буквально на следующий день после новостей о переносе поставок появилась информация о нехватке кадров на Казанском авиазаводе, где производят пассажирские самолеты Ту-214. Авиаэксперт Владимир Попов предлагал Иркутскому авиазаводу «поделиться специалистами», но глава ОАК Юрий Слюсарь заявил, что в Иркутске, напротив, нужно увеличить штат сотрудников: в ближайшие 2 года предприятию понадобятся 3 тысячи специалистов.

Одна из составляющих плана по привлечению людей — развитие микрорайона, в котором расположен Иркутский авиазавод. В первую очередь обсуждается увеличение транспортной доступности Второго Иркутска, причем власти говорят об увеличении числа парковок для частных автомобилей, а не о развитии общественного транспорта. Кроме того, планируется строительство нового жилья.

Тот же авиаэксперт Владимир Попов отметил, что отрасль спокойно переживет перенос сроков поставок МС-21.

— В принципе, у нас уже есть возможность поставить МС-21 на конвейер. Но всё связано с некоторыми «экономическими уступками» в пользу СВО, чаши весов качаются, конечно, в пользу боевой авиации. Если всё в совокупности оценить, то, наверное, небольшие потери [по времени] будут, если мы выйдем на производство МС-21 в количестве 10–12 машин в год только в 2025–2027 годах, возможно, и в 30-е годы. Ничего страшного, у нас пока есть на чем летать, надо будет поддерживать в рабочем состоянии, — отметил Попов, говоря о боингах и аэробусах, которых в России сейчас около 700 единиц.

Запаса прочности иностранных самолетов, по прикидкам Попова, должно хватить еще на 7–10 лет, а запчасти для них можно закупать через Китай и Иран. Однако рассчитывать на то, что МС-21 полностью заместит боинги и аэробусы в России, не стоит.

На опасения о том, что МС-21 в процессе импортозамещения потяжелел на 6 тонн, Попов тоже ответил оптимистично и связал это с тем, что в России иные стандарты прочностных характеристик, добавив, что это не повлияет на безопасность полетов.

— Иногда наши самолеты критикуют, говорят, что они деревянные. Но они летают так же хорошо, как и все остальные. Тем более что в России очень сложная аэродромная сеть. Это связано с климатом, с географическими условиями. Огромное количество аэродромов находится в Сибири, на Крайнем Севере, а это экстремальные условия. И при такой трудной эксплуатации повышенные прочностные характеристики себя оправдывают, — отметил Попов.

Есть и хорошие новости

В течение года планы несколько раз менялись Источник: Алина Ринчино / «ИрСити»











В мае МС-21 выполнил автоматическую посадку с российскими двигателями в рамках испытаний на аэродроме Жуковский в Подмосковье. Это означает, что самолет может приземляться при дальности видимости на ВПП не менее 200 метров и высоте принятия решения менее 30 метров.

Полет выполнялся в рамках программы испытаний комплекса средств автоматической посадки — всего планируется выполнить порядка 100 полетов. Программные алгоритмы и аппаратный информационно-вычислительный комплекс системы управления, обеспечивающие автоматическую посадку МС-21, изначально разработаны в России. В ОАК отметили, что МС-21 ранее уже выполнял полеты по такой программе, но сделаны они были на лайнере с двигателем иностранного производства.

В начале июня на Иркутский авиазавод свозили президента Белоруссии Александра Лукашенко, который побывал в городе с рабочим визитом. Тогда обсуждалась возможность создания на территории Белоруссии площадок для ремонта и сервисного обслуживания поставленной в республику российской авиатехники.

«Аэрофлот» сообщил, что ожидает первые самолеты МС-21 в своем авиапарке уже в сентябре 2025 года. В авиакомпании добавили, что из-за переноса срока поставок компания в 2025 году недополучит 4 миллиона пассажиров. Зампредседателя общественного совета при Росавиации Мирослав Бойчук выразил уверенность, что самолеты МС-21 могут полностью решить задачу по замене иностранных судов в авиапарке «Аэрофлота».

В августе в ПАО «Яковлев» рассказали, что салон самолета МС-21, который собирают на Иркутском авиазаводе, будет со сниженным шумом и увеличенным проходом. Кроме того, иллюминаторы будут больше обычного, а багажные полки — вместительнее. По словам начальника отдела эскизного проектирования предприятия Никиты Шапиро, проектировщики поставили перед собой цель — увеличить личное пространство для пассажира, тем самым снизив утомляемость от полета. При разработке компоновок салона изначально учитывали требования не только регулярных авиакомпаний, но и бюджетных авиаперевозчиков.

Также конструкторы поработали над давлением внутри самолета: сейчас на Airbus А320 и Boeing 737 используется давление как на высоте 2400 метров, на МС-21 сделали давление как на дальнемагистральных, широкофюзеляжных лайнерах, что потребовало установки соответствующих систем жизнеобеспечения. Давление внутри кабины МС-21 соответствует высоте 1800 метров. Это должно избавить пассажиров от закладывания ушей и головной боли.

Внимание при разработке уделили и уровню и возможностям естественной и искусственной освещенности. В самолете МС-21 иллюминаторы сделали больше почти на 30% по сравнению с A320. Кроме того, в самолете комфортно будут размещаться шесть человек в одном ряду, а центральный проход позволит разойтись двум пассажирам или пассажиру с кухонной тележкой.

Кстати, исходя из тенденции роста антропометрических показателей ширина фюзеляжа МС-21 увеличена до 4,06 метра, что на 30 сантиметров больше, чем у Boeing 737, и на 11 сантиметров больше, чем у Airbus А320. Полки для ручной клади делали на основе опыта авиакомпаний и исходили из того, что на полку должны помещаться три чемодана, для этого их надо ставить ребром.

Кроме того, в МС-21 заложили шаг кресел в 32 дюйма (81,3 сантиметра) для типового экономкласса. В таком случае человек ростом 177–180 сантиметров сидит, не упираясь коленками в спинку переднего кресла. При шаге кресел в 32 дюйма в МС-21 поместится 181 пассажир, а при снижении шага до 29 дюймов (73,7 сантиметра) в лоукостерах помещается до 211 человек. Но тогда пассажирам с высоким ростом там уже может быть не так удобно, так как место для ног ограничено.

Летные испытания импортозамещенного самолета МС-21 назначили на конец 2024 года. Два опытных образца оборудовали отечественной авионикой, российскими двигателями и системами жизнеобеспечения. В производственной кооперации участвуют более 20 тысяч предприятий и 56 основных поставщиков.

24 августа во Втором Иркутске состоялись демонстрационные полеты авиатехники в честь 90-летия Иркутского авиазавода. Фигуры высшего пилотажа показали и на МС-21.

МС-21 Источник: Telegram-канал svodka38

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев во время Восточного экономического форума во Владивостоке сказал, что для строительства МС-21 на Иркутском авиазаводе планируют увеличить численность работников с 13 до 17 тысяч. Это должно произойти к 2027 году. Речь не только непосредственно о строительстве МС-21, но и о его комплектовании, а также процессе импортозамещения всех узлов и агрегатов самолета.

Кстати, там же, на Восточном экономическом форуме, контракт на поставку 45 самолетов заключила авиакомпания Smartavia, еще 7 заказала «ИрАэро».

Smartavia — частная российская авиакомпания, базируется в Архангельске, Санкт-Петербурге и Москве. Парк компании, по данным ее сайта, сформирован из 11 Boeing 737 и двух Airbus A320. В 2023 году Smartavia нарастила перевозки на 17%, до 3,8 миллиона человек.

Самолет будет короче?

В сентябре авиаэксперт Владимир Попов говорил, что поставки первых самолетов МС-21 будут иметь принципиальное значение для нового главы Минпромторга России Антона Алиханова, который пришел на смену Денису Мантурову (ставшему первым зампредом правительства). Но предел выпуска в 2025 году — 6 или максимум 8 лайнеров. При этом у отечественной авиаотрасли в целом и у МС-21 в частности есть проблема с кадрами, и к выпуску 36 самолетов МС-21 в год — то есть примерно одного самолета в неделю — Иркутский авиазавод будет готов примерно через 10 лет. На то есть объективные причины — спецоперация и потребность нашего государства в боевых самолетах.

В конце сентября Денис Мантуров предложил, как можно решить проблему с импортозамещением систем и авионики для отечественных самолетов: можно делать самолеты короче. Он напомнил, что проект «с 2014 года преследуют санкции»: сначала Америка отказалась поставлять композиты для крыла, а в 2022-м целый пул зарубежных поставщиков перестал работать с ОАК. В итоге пришлось замещать 36 систем самолета.

— В процессе реализации планов по созданию российских аналогов систем и авионики наших самолетов требуется и адаптация под них самой конструкции. Хорошим вариантом будет сделать дополнительно версию укороченного на одну секцию фюзеляжа самолета. Это позволит авиакомпаниям более эффективно эксплуатировать самолет с учетом получившихся весовых характеристик, сохранив исходные параметры по дальности полета при загрузке 140–150 человек, — подчеркнул Мантуров.

Тут можно почитать комментарии авиаэкспертов о том, действительно ли это нужно и зачем. В ноябре 2024 года правительство России высказало намерение потратить 1,9 миллиарда рублей на разработку эскизного проекта его укороченной модификации. По словам главы Ростеха Сергея Чемезова, укороченный МС-21 сможет перевозить 160–170 пассажиров.

Когда все-таки мы полетим на МС-21?

Осенью госкорпорация «Ростех» заявила, что планирует начать серийный выпуск самолетов МС-21 с 2025 года, а председатель Правительства РФ Михаил Мишустин оптимистично назначил на этот же год и поставки, но в декабре Антон Алиханов подтвердил, что в 2025 году начнутся только полеты полностью импортозамещенного самолета МС-21 с российским двигателем ПД-14.

В начале декабря Минпромторг РФ сократил количество моторов ПД-14 для иркутского лайнера МС-21, которые должны выпустить до 2026 года. В прошлом году планировалось передать заказчику 12 установок, а в 2025-м — 24. В итоге в 2024 году ПД-14 выпустили только два, планы на 2025 год сократились до 7 единиц. Наверстать объемы планируют в 2027–2030 годах.

Мантуров заявил, что российский авиапром работает над тем, чтобы выдержать сроки по выходу на серийное производство импортозамещенного самолета МС-21, как это планировалось в 2025 году. Также в декабре сдвинулись сроки поставки первых самолетов для «Аэрофлота». Их перенесли на начало 2026 года.

По оценкам авиаэксперта Владимира Попова, с пассажирами МС-21 полетит не раньше 2028 года. А во время эксплуатации будет выявляться необходимость доработок, как это происходит во всём мире, а не только в России.