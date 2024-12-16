«Стоит с утра»: в Ярославле собралась огромная пробка в Заволжском районе. Что там случилось

В Ярославле утром 16 декабря собралась пробка в Заволжском районе. Судя по «Яндекс.Картам» затор растянулся на проспекте Авиаторов, Дачной улице, Мостецкой и въезде на Октябрьский мост в сторону центра города.
— Заволга с самого утра стоит в огромной пробке, — сообщили горожане в группе «Жесть Ярославль» во «Вконтакте».
Агрегатор «Яндекс.Карты» оценивал дорожную обстановку в городе на 7 баллов. Люди отметили аварию на проспекте Авиаторов в 8 утра.
— Левый ряд, — написал пользователь Юрий Курнаев.
В управлении МВД по Ярославской области пообещали уточнить информацию по поводу аварии. По сообщениям очевидцев, на участке, где автомобилисты отметили ДТП утром 16 декабря, сломался автомобиль.
— Проезжал мимо. Насколько я понял, там просто сломалась машина, — сообщил читатель 76.RU.
По состоянию на 10 утра движение на проспекте Авиаторов и прилегающих улицах разгрузилось.