«Стоит с утра»: в Ярославле собралась огромная пробка в Заволжском районе. Что там случилось

Автомобили встали в затор Источник: «Жесть Ярославль» / Vk.com











В Ярославле утром 16 декабря собралась пробка в Заволжском районе. Судя по «Яндекс.Картам» затор растянулся на проспекте Авиаторов, Дачной улице, Мостецкой и въезде на Октябрьский мост в сторону центра города.

— Заволга с самого утра стоит в огромной пробке, — сообщили горожане в группе «Жесть Ярославль» во «Вконтакте».

Агрегатор «Яндекс.Карты» оценивал дорожную обстановку в городе на 7 баллов. Люди отметили аварию на проспекте Авиаторов в 8 утра.

— Левый ряд, — написал пользователь Юрий Курнаев.

Автомобилисты сообщили об аварии на проспекте Авиаторов Источник: «Яндекс.Карты»











В управлении МВД по Ярославской области пообещали уточнить информацию по поводу аварии. По сообщениям очевидцев, на участке, где автомобилисты отметили ДТП утром 16 декабря, сломался автомобиль.

— Проезжал мимо. Насколько я понял, там просто сломалась машина, — сообщил читатель 76.RU.