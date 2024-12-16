НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас-6°C

Сейчас в Ярославле
Погода-6°

пасмурно, небольшой снег

ощущается как -12

5 м/c,

зап.

 734мм 86%
Подробнее
4 Пробки
USD 103,43
EUR 109,01
Секрет долголетия
Кто строит новую Россию
Что будет со складом WB
Судятся с застройщиком
Как выбрать дачу
Дорогие игрушки на елку
Сравниваем цены на мандарины
Цены на квартиры в Ярославле
Концерт SHAMAN'a
Гуляем по Туговой горе
Дороги и транспорт «Стоит с утра»: в Ярославле собралась огромная пробка в Заволжском районе. Что там случилось

«Стоит с утра»: в Ярославле собралась огромная пробка в Заволжском районе. Что там случилось

Жители города сообщают о заторах в сторону центра

1 386
3 комментария

Автомобили встали в затор

Источник:

В Ярославле утром 16 декабря собралась пробка в Заволжском районе. Судя по «Яндекс.Картам» затор растянулся на проспекте Авиаторов, Дачной улице, Мостецкой и въезде на Октябрьский мост в сторону центра города.

— Заволга с самого утра стоит в огромной пробке, — сообщили горожане в группе «Жесть Ярославль» во «Вконтакте».

Агрегатор «Яндекс.Карты» оценивал дорожную обстановку в городе на 7 баллов. Люди отметили аварию на проспекте Авиаторов в 8 утра.

— Левый ряд, — написал пользователь Юрий Курнаев.

Автомобилисты сообщили об аварии на проспекте Авиаторов

Источник:

В управлении МВД по Ярославской области пообещали уточнить информацию по поводу аварии. По сообщениям очевидцев, на участке, где автомобилисты отметили ДТП утром 16 декабря, сломался автомобиль.

— Проезжал мимо. Насколько я понял, там просто сломалась машина, — сообщил читатель 76.RU.

По состоянию на 10 утра движение на проспекте Авиаторов и прилегающих улицах разгрузилось.

ПО ТЕМЕ
Пробки ДТП Заволжский район
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY2
Удивление
SURPRISED1
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
3
Гость
1 час
Остановится и помочь оттолкнуть машину не судьба?я лично всегда так делаю
Гость
58 минут
Что случилось, просто утро случилось.
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
За прогрев машины во дворе появился штраф. И это правильно, считает наш автожурналист
Анонимное мнение
Мнение
«Черные унитазы и протухшая посуда». Журналистка ушла в клинеры и рассказывает о секретах и ужасах новой работы
Анонимное мнение
Мнение
Стильные люди и толпы бездомных. Блогер провела неделю во Франции и Испании — что ее поразило
Анонимное мнение
Мнение
Смотрят на иностранцев как на зверушек, но хорошо платят: модель из России устроилась на работу в Китае — ее впечатления
Анонимное мнение
Мнение
«Зачем из Раскольникова делать идиота?»: мнение школьной учительницы о новом «Преступлении и наказании»
Мария Носенко
Корреспондент
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление