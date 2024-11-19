«Практически все полосы перекрыты»: в Ярославле из-за ДТП с автобусом растянулась пробка на проспекте

Московский проспект встал в пробку Источник: читательница 76.RU, «Жесть Ярославль» / Vk.com











Утром 19 ноября на пересечении двух проспектов — Московского и Фрунзе — растянулась пробка. Причиной стало ДТП с автобусом и легковушкой. В полиции рассказали, что авария произошла в 08:20.

— Столкновение автобуса и автомобиля «Шкода». По предварительным данным, пострадавших нет, ДТП оформляют без участия сотрудников полиции, — пояснили порталу 76.RU в управлении МВД по Ярославской области.

Участки на Московском и Фрунзе отмечены красным цветом Источник: Яндекс.Карты











К 9 утра движение на Московском проспекте, Суздальском шоссе и проспекте Фрунзе всё еще было затруднено. Агрегатор сервиса «Яндекс.Карты» отметил эти участки красным цветом, в целом дорожную обстановку в городе он оценил на 4 балла.

Ярославцы рассказывают, что после ДТП у них возникли трудности с тем, чтобы добраться на работу и учебу.

— У вокзала легковушка с автобусами столкнулась. Практически все полосы перекрыты, — написала читательница 76.RU.

Пробка растянулась на проспекте Источник: Жесть Ярославль / Vk.com

— Пришла на остановку «Выемка» где-то в 08:10. Обычно проблем с транспортом не бывает. А тут около 20 минут ждала троллейбус № 5. Окоченела, пока стояла на остановке. В итоге транспорт приехал, а за ним еще четыре троллейбуса. Видимо, из-за ДТП электротранспорт не мог проехать. Как итог, опоздала на учебу, — написала жительница города.