НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+4°C

Сейчас в Ярославле
Погода+4°

облачно, без осадков

ощущается как 0

4 м/c,

ю-з.

 743мм 81%
Подробнее
3 Пробки
USD 99,94
EUR 105,46
Пробка на Московском и Фрунзе
Кто строит новую Россию
Лавка с тысячерублевкой
Объединение школ
Напали на экс-тренера
Самая красивая девушка в регионе
Отсудили деньги у экс-депутата
Куски фасада рухнули на тротуар
Когда выпадет снег
Дороги и транспорт «Практически все полосы перекрыты»: в Ярославле из-за ДТП с автобусом растянулась пробка на проспекте

«Практически все полосы перекрыты»: в Ярославле из-за ДТП с автобусом растянулась пробка на проспекте

Что случилось

2 984
16 комментариев

Московский проспект встал в пробку

Утром 19 ноября на пересечении двух проспектов — Московского и Фрунзе — растянулась пробка. Причиной стало ДТП с автобусом и легковушкой. В полиции рассказали, что авария произошла в 08:20.

— Столкновение автобуса и автомобиля «Шкода». По предварительным данным, пострадавших нет, ДТП оформляют без участия сотрудников полиции, — пояснили порталу 76.RU в управлении МВД по Ярославской области.

Участки на Московском и Фрунзе отмечены красным цветом

К 9 утра движение на Московском проспекте, Суздальском шоссе и проспекте Фрунзе всё еще было затруднено. Агрегатор сервиса «Яндекс.Карты» отметил эти участки красным цветом, в целом дорожную обстановку в городе он оценил на 4 балла.

Ярославцы рассказывают, что после ДТП у них возникли трудности с тем, чтобы добраться на работу и учебу.

— У вокзала легковушка с автобусами столкнулась. Практически все полосы перекрыты, — написала читательница 76.RU.

Пробка растянулась на проспекте

— Пришла на остановку «Выемка» где-то в 08:10. Обычно проблем с транспортом не бывает. А тут около 20 минут ждала троллейбус № 5. Окоченела, пока стояла на остановке. В итоге транспорт приехал, а за ним еще четыре троллейбуса. Видимо, из-за ДТП электротранспорт не мог проехать. Как итог, опоздала на учебу, — написала жительница города.

Мы разыгрываем три сертификата в аквапарк! Участвуйте в розыгрыше и попробуйте испытать удачу!

ПО ТЕМЕ
Пробки ДТП Московский проспект Авария
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY2
Удивление
SURPRISED1
Гнев
ANGRY1
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
16
281095370
2 часа
Одна и та же новость в будни утром)
Гость
2 часа
А была бы выделенка, стояли бы только автобусы... Я же правильно понимаю, что раз другим нельзя в полосу для ОТ, то и ему нельзя покидать свою полосу? Или у них больше прав, чем у остальных граждан?
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
Любовницы, проститутки и случайные связи — бизнесмен откровенно рассказал о своих изменах
Анонимное мнение
Мнение
«Цены попадали в идеальный шторм». Как ситуация на авторынке России стала зловещей
Анонимное мнение
Мнение
Страшно. Красиво. Как блогер отдыхала в Крыму под звуки выстрелов
Ольга Чиги
блогер
Мнение
«Любителям „всё включено“ такой отдых не понравится»: почему отдых в Южной Корее лучше надоевшей Турции
Анонимное мнение
Мнение
Туриста возмутили цены на отдых в Турции. Он поехал в «будущий Дубай» — и вот почему
Владимир Богоделов
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление