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Дороги и транспорт «Он оскорбляет пассажиров»: ярославна пожаловалась на хамство от водителя «Яавтобуса»

«Он оскорбляет пассажиров»: ярославна пожаловалась на хамство от водителя «Яавтобуса»

Что на это ответили в компании-перевозчике

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3 комментария

Пассажирка осталась недовольна поездкой

Жительница Ярославля осталась недовольна поездкой в «Яавтобусе». Причиной тому, по словам пассажирки, стало поведение водителя на маршруте № 8 «Ярославский Вернисаж» — «15-й микрорайон» утром 4 октября.

— Водитель позволил себе оскорбления в сторону людей, стоящих на передней площадке. Полная посадка, люди стояли в свободных местах. Если бы там нельзя было стоять, это пространство явно бы было недоступным. Этот мужчина орал в своей кабинке: «Твари, стоят, мешают мне», — пожаловалась ярославна. — Он оскорбляет пассажиров каждый раз, когда я попадаю на этот маршрут. А это практически каждое утро.

Маршрут № 8 обслуживает компания «Транспорт Ярославии». Там пояснили, что информация была направлена для проверки в службу перевозок. Там при просмотре записей с камеры видеонаблюдения не выявили конфликтов с пассажирами. Однако с водителем поговорили.

— По итогам проверки конфликтов с пассажирами не выявлено. С водителем проведена профилактическая беседа, — рассказали 76.RU в компании «Транспорт Ярославии».

За семь лет работы в городе перевозчик заработает почти 28 миллиардов рублей. В феврале 2023 года компания выиграла контракты на работу на 46 маршрутах: № 5а, 5б, 8, 9, 10, 14, 15, 26, 30, 32п, 41а, 41б, 41п, 42, 42п, 49, 53, 56, 66, 68, 78п, 85, 01, 04, 012, 013, 019, 021, 041, 044, 049, 062, 066, 068, 099, 101, 104, 106, 118, 124, 135, 148, 153, 154, 154к, 178.

Участниками общества с 10 января 2023 года являются две компании — АО «Ярославское автотранспортное предприятие» (его учредитель — Министерство имущественных и земельных отношений Ярославской области) и московская фирма «Контроль-сервис». У «ЯрАтп» — 51% уставного капитала. Остальное фактически принадлежит «Группе Мовиста»: 49% у фирмы «Контроль-сервис», которая на 99% принадлежит московской компании «Группа Мовиста», а еще один процент — компании «МПК» (за ней в числе учредителей также значится ООО «Группа Мовиста»).

В Министерстве транспорта Ярославской области сообщали, что по данному обращению информация не поступала, уточнив, что перевозчик провел проверку.

Напомним, если пассажиров что-то не устраивает во время поездки на общественном транспорте, он может обратиться напрямую к перевозчику — номера обычно указаны в салоне автобусов. Также можно сообщить о замечаниях в ГКУ «Организатор перевозок Ярославской области».

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Комментарии
3
Гость
22 минуты
сами позволяем так с собой обращаться, он берет пример с власти - смотрите в сети всё есть, что чиновники высшего уровня говорят о нас, например что мы можем собирать одежду в мусоре для экономии
Гость
15 минут
Надо указывать номер автобуса,номер маршрута и время, число,когда Вы ехали на этом автобусе,в какую сторону,тогда руководству будет ясно,кто из водителей так себя ведет.А так водителей много и выявить хама,очень трудно.
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