Из Ярославля в Москву пустят самолеты: сколько это стоит и как долго лететь

С 18 октября между Москвой и Ярославлем начнут летать самолеты авиакомпании «РусЛайн». Полеты из Внуково в аэропорт Туношна и обратно будут выполняться по пятницам и воскресеньям на 50-ти кресельных канадских Bombardier CRJ100/200. Время в пути составит 55 минут.
— По нашей оценке, трафик пассажиров в Ярославскую область растет. В связи с этим мы уверены, что рейсы из столицы будут пользоваться широким спросом, — рассказал директор департамента сети маршрутов и продаж авиакомпании «РусЛайн».
Билеты в одну сторону стоят от 2085 рублей (c учетом всех сборов авиакомпании, возможны агентские сервисные сборы, количество мест ограничено). Пока продажа билетов открыта до конца года, но в авиакомпании рассчитывают, что перелеты на этом не прекратятся и в будущем будет открыто бронирование на 2025 год.