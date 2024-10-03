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Дороги и транспорт Из Ярославля в Москву пустят самолеты: сколько это стоит и как долго лететь

Из Ярославля в Москву пустят самолеты: сколько это стоит и как долго лететь

Уже открыта продажа билетов на ближайшие месяцы

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5 комментариев

Раньше между Москвой и Ярославлем уже летали самолеты. Многие пассажиры называли это аэротакси

С 18 октября между Москвой и Ярославлем начнут летать самолеты авиакомпании «РусЛайн». Полеты из Внуково в аэропорт Туношна и обратно будут выполняться по пятницам и воскресеньям на 50-ти кресельных канадских Bombardier CRJ100/200. Время в пути составит 55 минут.

— По нашей оценке, трафик пассажиров в Ярославскую область растет. В связи с этим мы уверены, что рейсы из столицы будут пользоваться широким спросом, — рассказал директор департамента сети маршрутов и продаж авиакомпании «РусЛайн».

Уже есть расписание полетов

Билеты в одну сторону стоят от 2085 рублей (c учетом всех сборов авиакомпании, возможны агентские сервисные сборы, количество мест ограничено). Пока продажа билетов открыта до конца года, но в авиакомпании рассчитывают, что перелеты на этом не прекратятся и в будущем будет открыто бронирование на 2025 год.

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Комментарии
5
Гость
50 минут
Из города нужно выехать за 1,5часа до вылета , от аэропорта до МСК добираться час, ну и полет 55 минут. В итоге добираться 3,5 часа минимум. (А обратная дорога займет уже 4 часа. ) На машине / поезде тот же путь займет 3 часа. В-общем, это определенно ваш выбор.
Гость
42 минуты
Стараюсь не ездить в масквабад, терпеть его не могу
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