Из Ярославля в Москву пустят самолеты: сколько это стоит и как долго лететь

Раньше между Москвой и Ярославлем уже летали самолеты. Многие пассажиры называли это аэротакси Источник: «РусЛайн»











С 18 октября между Москвой и Ярославлем начнут летать самолеты авиакомпании «РусЛайн». Полеты из Внуково в аэропорт Туношна и обратно будут выполняться по пятницам и воскресеньям на 50-ти кресельных канадских Bombardier CRJ100/200. Время в пути составит 55 минут.

— По нашей оценке, трафик пассажиров в Ярославскую область растет. В связи с этим мы уверены, что рейсы из столицы будут пользоваться широким спросом, — рассказал директор департамента сети маршрутов и продаж авиакомпании «РусЛайн».

Уже есть расписание полетов Источник: Серафима Пантыкина / Городские порталы