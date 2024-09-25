«Просим пассажиров учитывать»: в Ярославле изменится расписание трех автобусов

Контракт выполняет компания «Профиль-Плюс». По данным сервиса «Контур.Фокус», общество с ограниченной ответственностью «Профиль-Плюс» было образовано в октябре 2009 года в промзоне «База Нечерноземья» в Ивняковском сельском поселении Ярославского района. Компания занимается производством асфальта и дорожными работами.

Директор фирмы — бывший хоккеист, предприниматель и действующий депутат Ярославской областной думы Илья Горохов. Владельцем официально значится Александр Драчков, это его единственный бизнес. Чистая прибыль ООО «Профиль-Плюс» за 2023 год составила 21,3 миллиона рублей.

Компания не раз выступала подрядчиком при ремонте ярославских дорог. Например, в 2023 году она выиграла контракт на участок Тутаевского шоссе от ТРЦ «Рио» до улицы Елены Колесовой. Ремонт отрезка около двух километров в длину оценили в 130,7 миллиона рублей.