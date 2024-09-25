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Дороги и транспорт Ремонт Московского подробности «Просим пассажиров учитывать»: в Ярославле изменится расписание трех автобусов

«Просим пассажиров учитывать»: в Ярославле изменится расписание трех автобусов

С чем это связано и какие маршруты затронет

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1 комментарий

Какие маршруты затронут изменения

В Ярославле из-за ремонта Московского проспекта изменится схема движение трех автобусов. Это затронет маршруты №4, 79 и 84С. Изменения будут действовать с 23:00 25 сентября до окончания работ.

— Просим пассажиров учитывать данную информацию при планировании поездок на общественном транспорте, и заблаговременно выстраивать свой маршрут, — рассказала и. о. министра транспорта Ярославской области Ирина Домнина 25 сентября.

Автобусы №4 «Улица Ярославская — Ярославль Главный» и №84С «Посёлок Куйбышева — Областная больница», выезжая из центра города будут следовать: Московский проспект — Малый Московский переулок — Большая Федоровская улица — улица Наумова — улица Ямская — Тормозное шоссе и далее по маршруту.

Наглядная схема изменения маршрутов

Автобус №79 «ТЦ „Аксон“ — Посёлок Куйбышева», следующий в сторону конечной остановки «Посёлок Куйбышева», будет двигаться в этом направлении: Большая Федоровская улица — улица Наумова — улица Ямская — Тормозное шоссе и далее по маршруту. В обратную сторону по Тормозному шоссе — Московскому проспекту (в центр города) — Богоявленской площади — Московскому проспекту (из центра города) — Малому Московскому переулку и далее по маршруту.

Ремонт Московского проспекта будут проводить на перекрестке с Малой Пролетарской улицей и по направлению из центра города.

Кто ремонтирует Московский проспект

Контракт выполняет компания «Профиль-Плюс». По данным сервиса «Контур.Фокус», общество с ограниченной ответственностью «Профиль-Плюс» было образовано в октябре 2009 года в промзоне «База Нечерноземья» в Ивняковском сельском поселении Ярославского района. Компания занимается производством асфальта и дорожными работами.

Директор фирмы — бывший хоккеист, предприниматель и действующий депутат Ярославской областной думы Илья Горохов. Владельцем официально значится Александр Драчков, это его единственный бизнес. Чистая прибыль ООО «Профиль-Плюс» за 2023 год составила 21,3 миллиона рублей.

Компания не раз выступала подрядчиком при ремонте ярославских дорог. Например, в 2023 году она выиграла контракт на участок Тутаевского шоссе от ТРЦ «Рио» до улицы Елены Колесовой. Ремонт отрезка около двух километров в длину оценили в 130,7 миллиона рублей.

Напомним, ремонт стартовал в середине июня 2024 года. Власти заверяли, что подрядчик не будет вести работы в час пик, но ограждения стояли с раннего утра на протяжении нескольких дней. Как выяснилось, блоки выставлялись на дорогу для безопасности бригады, которая на тот момент перекладывала тротуары. Пути объезда ремонтируемых участков ищите тут.

Все новости о ремонте Московского мы публикуем в сюжете.

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Комментарии
1
Гость
56 минут
По утрам и вечерам не дождаться автобуса № 6. Тоже в пробках стоит?
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