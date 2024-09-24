НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+17°C

Сейчас в Ярославле
Погода+17°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +15

2 м/c,

южн.

 758мм 42%
Подробнее
7 Пробки
USD 92,86
EUR 103,41
Штрафы за выделенную полосу
«АЭС для пацанчиков». Сериал
Объединение школ
Лучшие бизнес-идеи страны
Воткнут многоэтажку среди домов
Куда съездить на выходных
Какой будет зима
Симптомы заразного вируса
Обновленный центр
Погода в октябре
Дороги и транспорт Отменили авиарейсы из Ярославля в город-миллионник. В чем причина

Отменили авиарейсы из Ярославля в город-миллионник. В чем причина

Публикуем ответ Минтранса

680
3 комментария

Перестали летать самолеты из Ярославля в Уфу

Стало известно об отмене прямого авиасообщения между Ярославлем и столицей Башкирии — Уфой. Самолеты перестали летать еще 1 мая 2024-го. Тогда власти объяснили это специальным графиком. Мол, осенью рейсы должны возобновить. Сентябрь наступил, а самолеты не запустили.

Как сообщили нашему порталу в Министерстве транспорта Ярославской области, проблема в нехватке самолетов у компании-перевозчика.

— В связи с объективными обстоятельствами, связанными в том числе с нехваткой парка самолетов, авиакомпания «ЮВТ АЭРО» была вынуждена в мае 2024 года сократить ряд своих маршрутов, в том числе и рейсы между Ярославлем и Уфой, — сообщили 76.RU в Минтрансе.

Напомним, что перелеты в Уфу были введены осенью 2023 года. Рейсы осуществлялись два раза в неделю: по понедельникам и средам на самолетах Bombardier CRJ 200. Перевозчиком на этом направлении выступила компания «ЮВТ АЭРО». Время в пути — 1 час 50 минут.

По данным сервиса «Контур.Фокус», АО «ЮВТ АЭРО» образовано в апреле 2015 года в Татарстане. Компания на 100% принадлежит Александру Яшину с 2021 года. До этого ее владельцем был Олег Пантелеев. «ЮВТ АЭРО» за 2023 год заработала 3,82 миллиарда рублей, выйдя в плюс — 156,5 миллиона рублей.

В Минтрансе добавили, что в следующем году рейсы могут заново запустить:

— Рассматривается возможность возобновления данного направления в 2025 году. Министерство транспорта анализирует перспективы развития пассажиропотока и прорабатывает варианты восстановления данного рейса.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
3
Гость
1 час
В чем причина? Перелёты в Уфу неликвид
Гость
1 час
Санкции. Санкции! Санкции? Умный промолчит, Дурак непоймет.
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«Платеж — больше половины зарплаты». Обладательница новой двушки рассказала, как решилась на ипотеку с безумными процентами
Алина Ринчино
журналист ИрСити
Мнение
Восторгаемся и плачем: турист честно рассказал о тратах на отпуск в Карелии
Анонимное мнение
Мнение
«Кто-то невидимый разрывает тебе мышцы на ногах»: переболевшая рассказала о злобном вирусе, который косит всех вокруг
Анонимное мнение
Мнение
«Многие не выдерживают и идут к частникам»: врач — о работе в городской поликлинике
Анонимное мнение
Мнение
Убрать Дарвина, или Родительское собрание как форма пытки
Лебедев Денис
Руководитель отдела "Бизнес"
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление