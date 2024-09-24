Отменили авиарейсы из Ярославля в город-миллионник. В чем причина

Перестали летать самолеты из Ярославля в Уфу Источник: Александра Мамонтова











Стало известно об отмене прямого авиасообщения между Ярославлем и столицей Башкирии — Уфой. Самолеты перестали летать еще 1 мая 2024-го. Тогда власти объяснили это специальным графиком. Мол, осенью рейсы должны возобновить. Сентябрь наступил, а самолеты не запустили.

Как сообщили нашему порталу в Министерстве транспорта Ярославской области, проблема в нехватке самолетов у компании-перевозчика.

— В связи с объективными обстоятельствами, связанными в том числе с нехваткой парка самолетов, авиакомпания «ЮВТ АЭРО» была вынуждена в мае 2024 года сократить ряд своих маршрутов, в том числе и рейсы между Ярославлем и Уфой, — сообщили 76.RU в Минтрансе.

Напомним, что перелеты в Уфу были введены осенью 2023 года. Рейсы осуществлялись два раза в неделю: по понедельникам и средам на самолетах Bombardier CRJ 200. Перевозчиком на этом направлении выступила компания «ЮВТ АЭРО». Время в пути — 1 час 50 минут.

По данным сервиса «Контур.Фокус», АО «ЮВТ АЭРО» образовано в апреле 2015 года в Татарстане. Компания на 100% принадлежит Александру Яшину с 2021 года. До этого ее владельцем был Олег Пантелеев. «ЮВТ АЭРО» за 2023 год заработала 3,82 миллиарда рублей, выйдя в плюс — 156,5 миллиона рублей.

В Минтрансе добавили, что в следующем году рейсы могут заново запустить: