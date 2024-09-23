Сделают ли выделенную полосу для автобусов в спальном районе Ярославля: ответ мэрии

Заволжане попросили выделенную полосу для автобусов Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Жители Ярославля предложили мэру Артему Молчанову выделить отдельную полосу для движения общественного транспорта в Заволжском районе.

— Вы планируете решить проблему утренних пробок? Возможно ли на это время выделить полосу для общественного транспорта? — обратились к мэру в его Телеграм-канале.

В мэрии ответили следующее:

— Вопрос об организации выделенной полосы для движения общественного транспорта на проспекте Авиаторов рассматривался неоднократно. При введении здесь выделенной полосы возникнут заторовые ситуации от остановки общественного транспорта «Школа № 50» до проспекта Машиностроителей и, как следствие, на улицах Красноборской, Мостецкой и проспекте Машиностроителей.

Напомним, первая выделенная полоса для общественного транспорта в Ярославле появилась в 2022 году на Первомайской улице после ее ремонта. Полоса идет от Богоявленской площади до улицы Кирова. Кроме общественного транспорта передвигаться по ней могут такси (в том числе маршрутные), школьные автобусы, велосипедисты. Ездить и парковаться по полосе для общественного транспорта автомобилистам запрещено. За это могут оштрафовать на 1500 рублей.