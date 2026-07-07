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Лето Не только химия: гусеницы сбегут с яблони, если вовремя применить эти простые методы

Не только химия: гусеницы сбегут с яблони, если вовремя применить эти простые методы

Что делать, если паразиты облюбовали ваши деревья

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Поврежденные листья и плоды помогают вовремя заметить вредителей на яблоне | Источник: GPTПоврежденные листья и плоды помогают вовремя заметить вредителей на яблоне | Источник: GPT

Поврежденные листья и плоды помогают вовремя заметить вредителей на яблоне

Источник:

GPT

Гусеницы на яблоне — это не просто неприятность, а настоящая угроза для здоровья дерева и будущего урожая. Они выедают листья, повреждают побеги и плоды, ослабляют иммунитет яблони. Особенно активно вредители появляются в теплую весенне-летнюю погоду, когда условия способствуют их стремительному размножению. В этой статье разберемся, как распознать проблему и эффективно избавиться от гусениц, не нанеся вреда растению и окружающей природе.

Как распознать наличие гусениц на яблоне

Первый шаг — своевременное обнаружение вредителей. Чем раньше вы заметите проблему, тем легче будет с ней справиться.

Признаки поражения:

  • скрученные или частично съеденные листья;

  • тонкие паутинки между ветками (признак яблонной моли или боярышницы);

  • червоточины в молодых плодах;

  • сами гусеницы — зеленые, бурые или полосатые, обычно сидят на нижней стороне листа или в кронах.

Не стоит путать гусениц с другими насекомыми — не все вредители одинаково опасны, а некоторые, наоборот, приносят пользу (например, златоглазки или божьи коровки).

Ранний осмотр помогает остановить вредителей до массового повреждения кроны | Источник: GPTРанний осмотр помогает остановить вредителей до массового повреждения кроны | Источник: GPT

Ранний осмотр помогает остановить вредителей до массового повреждения кроны

Источник:

GPT

Когда лучше проводить обработку

С обработками важно не тянуть: молодые гусеницы уязвимее, пока они питаются листьями и не успели уйти внутрь плодов. Поэтому крону осматривают с момента распускания почек и особенно после цветения. Если речь о плодожорке, ориентируйтесь не только на дырочки в яблоках, но и на лет бабочек: феромонные ловушки помогают понять, когда вредитель активен и когда пора усиливать защиту.

Механические способы борьбы

Если гусениц пока немного, имеет смысл применить ручные и простые методы. Они безопасны для дерева, полезных насекомых и окружающей среды.

Что можно сделать:

  • соберите гусениц вручную. Наденьте перчатки и просто снимите насекомых с листьев и веток. Особенно эффективно утром или вечером, когда они менее подвижны;

  • удалите поврежденные листья и побеги. Все части дерева с кладками яиц или паутиной лучше срезать и сжечь;

  • используйте ловчие пояса. Простая ловушка из мешковины или бумаги на стволе дерева не даст гусеницам подниматься вверх по яблоне — они застревают внутри.

Народные средства: безопасно и доступно

Природные рецепты популярны у дачников за свою доступность и экологичность. Они подойдут тем, кто не хочет применять химию на плодовых деревьях.

Перед обработкой обязательно проведите тест на небольшом участке кроны, чтобы избежать ожогов листьев.

Популярные народные средства:

  • настой табака. 200 граммов табака залить 1 литром горячей воды, настоять 2 суток, процедить и опрыскать дерево;

  • мыльный раствор. 100 граммов хозяйственного мыла на ведро воды — простое и эффективное средство для опрыскивания;

  • зольный раствор. 300 граммов древесной золы кипятят 30 минут в 10 литрах воды, остужают, добавляют немного мыла — хорошо помогает от листогрызущих гусениц;

  • отвар полыни или чеснока. Резкий запах отпугивает насекомых и мешает им размножаться.

Ловчие пояса работают лучше, если их регулярно проверяют и заменяют | Источник: GPTЛовчие пояса работают лучше, если их регулярно проверяют и заменяют | Источник: GPT

Ловчие пояса работают лучше, если их регулярно проверяют и заменяют

Источник:

GPT

Биологические и химические препараты

Когда гусениц слишком много, а ручные и народные методы не помогают, стоит прибегнуть к более серьезным средствам. Главное — соблюдать дозировки и инструкцию.

Перед применением убедитесь, что на дереве нет цветущих бутонов: так вы не навредите пчелам и другим опылителям.

Эффективные препараты:

  • биологические инсектициды: «Лепидоцид», «Битоксибациллин» — содержат бактерии, вызывающие паралич пищеварения у гусениц. Безопасны для человека и животных;

  • контактные химикаты: «Интавир», «Искра», «Фуфанон» — действуют быстро, но требуют осторожности. Обработка возможна не позднее чем за 20 дней до сбора урожая;

  • системные препараты: «Актеллик», «Каратэ» — проникают в ткани растения и защищают его изнутри. Эффективны, но применять стоит только в крайних случаях.

Профилактика: как не допустить нашествия гусениц

Регулярный уход за садом помогает предупредить появление вредителей. Это проще, чем потом бороться с последствиями.

Что стоит делать заранее:

  • весной — провести побелку стволов и обрезку. Удалите зимовавшие яйца вредителей и уменьшите укрытия;

  • осенью — убрать опавшие листья и рыхлить приствольный круг. Так вы разрушите коконы и зимовочные убежища насекомых;

  • привлекайте птиц. Повесьте скворечники, кормушки — синицы и другие пернатые активно поедают гусениц.

Санитарная уборка снижает вероятность повторного появления гусениц | Источник: GPTСанитарная уборка снижает вероятность повторного появления гусениц | Источник: GPT

Санитарная уборка снижает вероятность повторного появления гусениц

Источник:

GPT

Для небольшого сада полезна простая санитарная схема. Регулярно снимайте и убирайте поврежденные завязи, не оставляйте падалицу под деревом, а в начале лета прореживайте лишние плоды. На самые ценные яблоки можно надеть бумажные или сетчатые мешочки: это хлопотно, зато личинкам сложнее добраться до плодов. Ловчие пояса нужно не просто повесить, а периодически снимать и уничтожать вместе с вредителями.

ПО ТЕМЕ
Мария ДжанлыМария Джанлы
Мария Джанлы
корреспондент эвергрин-редакции
Яблоня Обработка от вредителей Гусеница
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