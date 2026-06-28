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Лето Один зараженный куст погубит всю грядку — проверьте скрытый признак нематоды на клубнике

Один зараженный куст погубит всю грядку — проверьте скрытый признак нематоды на клубнике

Эффективные способы борьбы с невидимым врагом

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Осмотр корней уточняет причину слабого роста клубники | Источник: GPTОсмотр корней уточняет причину слабого роста клубники | Источник: GPT

Осмотр корней уточняет причину слабого роста клубники

Источник:

GPT

Садоводы нередко сталкиваются с ситуацией, когда клубника вдруг начинает чахнуть без видимой причины: листья желтеют и скручиваются, ягоды мельчают, кусты отстают в росте. Одна из возможных причин — заражение нематодой. Эти микроскопические черви ведут скрытный образ жизни, но вред от них может быть катастрофическим. Разберемся, как распознать проблему и какие методы помогут от нее избавиться.

Что такое нематода и чем она опасна для клубники

Нематоды — это крошечные круглые черви, паразитирующие на корнях и надземных частях растений. У клубники чаще всего встречаются земляничная (листовая) и стеблевая нематоды. Они проникают в ткани растения, нарушают обмен веществ, ослабляют кусты и способствуют развитию инфекций.

Признаки заражения могут быть похожи на другие болезни или проблемы с почвой, поэтому важно знать характерные симптомы:

  • листья скручиваются, покрываются пятнами, становятся ломкими;

  • между жилками появляются вздутия или утолщения;

  • цветоносы деформируются, а ягоды — мелкие и уродливые;

  • кустики отстают в развитии, слабо плодоносят и постепенно отмирают.

Заметив такие признаки, стоит как можно скорее принять меры — промедление только усугубит заражение.

Нематода ослабляет кусты и снижает урожайность | Источник: GPTНематода ослабляет кусты и снижает урожайность | Источник: GPT

Нематода ослабляет кусты и снижает урожайность

Источник:

GPT

Как не перепутать нематоду с другими проблемами

Похожие симптомы бывают при нехватке питания, грибковых болезнях, пересушенной почве и повреждении корней. Поэтому ориентироваться только на пожелтение листьев не стоит. Выкопайте один слабый куст и осмотрите корни: насторожить должны вздутия, узелки, сильное ветвление и участки гниения. Если больные растения стоят с пятнами, а соседние кусты выглядят здоровыми, вероятность вредителя выше.

Меры профилактики, чтобы не допустить врага на участок

Самая надежная защита от нематоды — это профилактика. Если вы только собираетесь закладывать грядки с клубникой, начните с этих шагов:

  1. Выбирайте устойчивые сорта. Некоторые современные сорта обладают повышенной устойчивостью к нематодам — при выборе рассады уточните этот момент.

  2. Используйте здоровый посадочный материал. Даже один зараженный куст может быстро заразить всю плантацию. Осматривайте корни и листья, не берите рассаду с подозрительными утолщениями.

  3. Соблюдайте севооборот. Не стоит высаживать клубнику на одном и том же месте дольше 3–4 лет. После нее желательно посадить растения, не подверженные нематодам, например, лук, чеснок, календулу или бархатцы.

Очаговое увядание помогает быстрее заподозрить вредителя | Источник: GPTОчаговое увядание помогает быстрее заподозрить вредителя | Источник: GPT

Очаговое увядание помогает быстрее заподозрить вредителя

Источник:

GPT

Как бороться с нематодой, если она уже появилась

Если вы уже обнаружили симптомы заражения, придется действовать решительно. Меры борьбы включают как агротехнические приемы, так и обработку почвы и растений.

  1. Удалите и сожгите пораженные кусты. Оставлять их на грядке или в компосте нельзя — нематоды выживут и заразят новые растения.

  2. Проведите дезинфекцию почвы. Один из способов — пролив теплым (до +50 °C) раствором марганцовки или соли (200 г на 10 л воды). Но это помогает только при слабом заражении.

  3. Высейте сидераты. После удаления зараженных кустов засевайте участок горчицей, фацелией или овсом. Они улучшают почву и частично подавляют развитие нематоды.

  4. Используйте биопрепараты. Например, «Нематофагин», «Фитоверм», «Немабакт» — они содержат микроорганизмы, подавляющие нематоду, и безопасны для человека.

  5. Обдайте рассаду горячей водой. При пересадке новую рассаду можно на 10–15 минут погрузить в воду температурой около +45 °C — это уничтожит личинок, не повредив растение.

Народные средства: доступные методы с огорода

Некоторые дачники успешно борются с нематодой с помощью подручных средств. Их эффективность ниже, чем у специализированных препаратов, но они вполне подходят для профилактики или в комплексном подходе.

  • Настой чеснока. 200 г измельченного чеснока на 10 л воды, настаивать сутки, затем полить грядки;

  • зольный раствор. Зола помогает улучшить структуру почвы и подавляет вредные микроорганизмы. 2 стакана золы на 10 л воды — поливать под корень;

  • отвар календулы. Сильный настой цветов (1:5) используют для полива и опрыскивания. Календулу также можно высевать между рядами.

Севооборот снижает риск повторного заражения грядки | Источник: GPTСевооборот снижает риск повторного заражения грядки | Источник: GPT

Севооборот снижает риск повторного заражения грядки

Источник:

GPT

После плодоношения грядку лучше тщательно очистить: убрать старые листья, сорняки, растительные остатки и подозрительные усы. Инструменты после работы с больными кустами стоит промыть и обеззаразить, чтобы не перенести вредителя на новые посадки. На сильно зараженное место клубнику лучше не возвращать несколько сезонов.

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Мария ДжанлыМария Джанлы
Мария Джанлы
корреспондент эвергрин-редакции
Клубника Обработка от вредителей
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