Спасай картошку: пять самых эффективных способов борьбы с колорадским жуком

Картофельное поле нужно обрабатывать уже в июне Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

Колорадский жук — главный вредитель не только картошки. Если запустить поле, то можно остаться даже без баклажанов, сладкого перца и томатов. Именно поэтому важно вовремя разобраться с вредителем. Собрали основные правила борьбы с колорадским жуком и пять самых эффективных способов.

Когда обрабатывать картошку от колорадского жука

Первую обработку картофеля от колорадского жука нужно провести, когда всходы станут по высоте примерно 10–15 сантиметров. В зависимости от времени посадки это период с середины июня до начала июля. Во время цветения препараты применять нельзя.

Вторую обработку стоит провести после цветения, но обязательно минимум за три недели до сбора урожая. Обычно она выпадает на август — до середины месяца.

«При обработке нужно строго следовать инструкциям. Обязательно надевать защитный костюм, маску, перчатки, — перечислила агроном, кандидат сельскохозяйственных наук Людмила Шубина. — Нельзя допускать, чтобы препараты попадали на слизистые. После обработки обязательно помыть руки, одежду постирать».

Обрабатывать поле нужно вечером в безветренную погоду с учетом того, чтобы в ближайшие сутки после этого не было дождей.

Средства от колорадского жука

Травить вредителей нужно до их полного исчезновения с участка Источник: Юрий Орлов / Городские медиа

В борьбе с колорадским жуком лучше использовать пестициды. Это тот редкий случай, когда польза от их применения превышает возможный вред. При грамотном применении химии и люди, и животные останутся в безопасности, а посадки сохранятся.

«Одно и то же средство нельзя применять два года подряд. Нужно каждый год их чередовать. Даже лучше подряд в сезон одним и тем же не обрабатывать, потому что жук быстро адаптируется. И еще он может летать на несколько километров, так что одной обработкой точно не обойтись», — отметила специалист.

Самые популярные и эффективные препараты обычно содержат одно из действующих веществ: тиаметоксам, ацемаприд, имидаклоприд. Все они токсичны для людей и животных. Нужно строго следовать инструкциям.

Биологические препараты

Биологическими препаратами можно обрабатывать поле даже во время цветения Источник: Ирина Шарова / 72.RU

Всё больше дачников стараются использовать как можно меньше химии, и здесь на помощь приходят биологические препараты. Обычно они содержат бактерии Bacillus thuringiensis, способные уничтожать личинки колорадского жука на ранних стадиях. Такие препараты безопасны для людей, животных и полезных насекомых.

«Обработку нужно провести как можно раньше, обильно смачивая и обратные стороны листьев. Такие средства могут справиться с личинками совсем маленькими — по размерам пока они не больше спичечной головки», — предупредила Людмила Шубина.

Обработку нужно сделать минимум дважды с интервалом в 7–10 дней. Возможно, потребуется и третья обработка, если личинок очень много.

Механические приемы

После сбора жука нужно окучить кусты Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Агротехнические способы могут помочь выиграть время перед обработкой, но уничтожить жука не способны. Можно сделать на картофельном поле канавы и желоба под углом не менее 45 градусов.

«Колорадский жук в начале сезона не сможет преодолеть такое препятствие и будет внизу сидеть. Можно и собрать его. Но это только в начале сезона. Потом подрастет и спокойно начнет летать, — отметила Людмила Шубина. — Когда на листву выходит, то можно просто руками его в коробку собирать. Так раньше и делали, если совсем немного картошки».

Но после механического сбора картошку придется дополнительно окучить. При хождении земля уплотнится, что очень плохо для клубней.

Отпугивающие приемы

Колорадский жук ориентируется по запаху и ищет в первую очередь аромат картофеля. Только потом он обращает внимание на другие пасленовые. В борьбе все средства хороши, поэтому высадка растений-репеллентов может дать время на качественную обработку.

Колорадского жука могут отпугнуть: бархатцы, календула, кориандр, укроп, настурция, шалфей, чеснок.

Настои от колорадского жука

Клубни от настоев не пострадают Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Колорадский жук содержит яд, который не переносит большинство птиц, и Людмила Шубина предлагает использовать его против самого вредителя. Небольшую горсть жука нужно замочить в воде на несколько дней. Можно закрыть банку и поставить на солнце, чтобы ускорить брожение. От жидкости должен исходить неприятный запах.

«Можно немного растолочь жуков перед замачиванием, потом раствор процедить и обильно опрыскать кусты. Минимум два раза с интервалом в 10–14 дней, — советует агроном. — Этот яд хорошо личинки убивает».

Эффективен также настой из полыни с добавлением золы. Нужно порубить 200–300 граммов полыни, залить литром кипятка и добавить стакан золы. Настоять не менее 2–3 часов, процедить. Добавить чистой воды так, чтобы получилось 10 литров. Раствором обильно опрыскать кусты три раза с интервалом в 7–10 дней.

Что еще придется обработать от колорадского жука

Баклажаны колорадский жук любит не меньше картошки Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

Колорадский жук питается растениями из семейства пасленовых. Так что вредитель может спокойно переместиться даже на томаты. Но чаще всего вместе с картофелем колорадский жук активно поедает зелень баклажанов.