НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+20°C

Сейчас в Ярославле
Погода+20°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +19

2 м/c,

с-з.

 751мм 56%
Подробнее
4 Пробки
USD 73,44
EUR 84,17
Что с бензином в Ярославле
Пробка на Московском
Кому доверить бизнесс-процессы
Погиб подросток
Где в Ярославле жить хорошо?
Афиша на выходные
Проверка СК после телешоу
Накроет грозой
Поджоги банков
Лето Инструкция Спасай огород: жара грозит сжечь посадки дачников — что делать

Спасай огород: жара грозит сжечь посадки дачников — что делать

Затяжные дожди будут еще не скоро

190
В ближайшие выходные дачникам точно стоит озаботиться состоянием огорода и теплицы | Источник: Александр Ощепков / NGS.RUВ ближайшие выходные дачникам точно стоит озаботиться состоянием огорода и теплицы | Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

В ближайшие выходные дачникам точно стоит озаботиться состоянием огорода и теплицы

Источник:

Александр Ощепков / NGS.RU

Июнь балует жарой. Для растений затяжной период без обильных дождей — настоящее испытание. Недостаток воды может сильно ударить по посадкам и не просто снизить урожайность, а часть культур сжечь. Как уберечь растения и что ждать от погоды, узнали у специалистов.

Обилие влаги и прохладная весна стали залогом того, что для растений такая жара не стала сильным ударом. Но сохранить посадки можно только при правильном уходе. Важно вовремя и правильно вносить влагу, особенно в теплице.

При частом поливе у растений формируется слабая корневая система. Ее еще называют «ленивой». Растениям при чрезмерном количестве воды нет нужды укреплять корни и развивать их, что в итоге негативно сказывается на урожае

Как часто поливать помидоры и огурцы в теплице

Теплица в июне должна быть полностью открыта | Источник: Александр Ощепков / NGS.RUТеплица в июне должна быть полностью открыта | Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Теплица в июне должна быть полностью открыта

Источник:

Александр Ощепков / NGS.RU

По возможности поливать растения в теплице при жаре нужно каждые 3-4 дня, то есть дважды в неделю. Если не получается, то стоит организовать капельный полив.

«Огурцы поливаем очень обильно по 5-10 литров под корень, чтобы вода слегка задерживалась. Тоже самое с помидорами, перцами. Все в теплице обильно полить, а на следующий день подрыхлить, закрыть влагу и достаточно», — заверила Людмила Шубина, агроном, кандидат сельскохозяйственных наук.

Теплица должна быть полностью открыта. Идеально, если будет сквозное проветривание. Затенять помещение агроном все же не советует. Сейчас растениям очень нужно солнце для хорошего укоренения и активного развития.

Что поливать на огороде

Капуста сейчас требует особого внимания | Источник: Роман Данилкин / 63.RUКапуста сейчас требует особого внимания | Источник: Роман Данилкин / 63.RU

Капуста сейчас требует особого внимания

Источник:

Роман Данилкин / 63.RU

Раз в неделю сейчас нужно поливать все высаженные культуры. Особое внимание нужно уделить клубнике, набравшей цвет.

«Цветение не попало под мороз — это самое главное. Поливать клубнику нужно под корень, никакого дождевания, — напомнила Людмила Шубина. — Картошка пока в поливе не нуждается. Для нее критичный период — цветение. Тогда при жаре нужно поливать».

Важно достаточно полить капусту. Так, чтобы вода на грядке слегка стояла, а на следующий день подрыхлить. Остальные культуры можно полить менее обильно. Не забыть полить все плодово-ягодные культуры. Часть из них уже отцвела и формирует будущий урожай, поэтому нуждается во влаге.

ПО ТЕМЕ
Александра БруняАлександра Бруня
Александра Бруня
Ведущий корреспондент
Дача Жара Теплица
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
Гость
50 минут
а чёрные дожди помогают от ультрафиолета?
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
Месть подается холодной. На экраны вышла полная версия фильма «Убить Билла» — стоит ли тратить пять часов на кровавую картину
Екатерина Евстафьева
Журналист
Мнение
«Деньги — мотиватор»: вахтовик — о работе на Севере, зарплате и молодежи
Яков Феоктистов
Мнение
«Везде голяк или зарплата 30 тысяч»: нефтяник с престижным образованием не может найти работу и готова идти в сварщики
Мария Газимова
Девушку с 2 высшими образованиями не берут на работу
Мнение
Тонкая материя искусства: о чем получился фильм «Мать Мария» с Энн Хэтэуэй и стоит ли его смотреть
Кирилл Титов
Мнение
Муж попросит добавки, а ребенок съест сам: 7 идей быстрых и вкусных завтраков
Анастасия Ильина
Главный редактор NGS42.RU
Рекомендуем