Спасай огород: жара грозит сжечь посадки дачников — что делать

В ближайшие выходные дачникам точно стоит озаботиться состоянием огорода и теплицы Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Июнь балует жарой. Для растений затяжной период без обильных дождей — настоящее испытание. Недостаток воды может сильно ударить по посадкам и не просто снизить урожайность, а часть культур сжечь. Как уберечь растения и что ждать от погоды, узнали у специалистов.

Обилие влаги и прохладная весна стали залогом того, что для растений такая жара не стала сильным ударом. Но сохранить посадки можно только при правильном уходе. Важно вовремя и правильно вносить влагу, особенно в теплице.

При частом поливе у растений формируется слабая корневая система. Ее еще называют «ленивой». Растениям при чрезмерном количестве воды нет нужды укреплять корни и развивать их, что в итоге негативно сказывается на урожае

Как часто поливать помидоры и огурцы в теплице

Теплица в июне должна быть полностью открыта Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

По возможности поливать растения в теплице при жаре нужно каждые 3-4 дня, то есть дважды в неделю. Если не получается, то стоит организовать капельный полив.

«Огурцы поливаем очень обильно по 5-10 литров под корень, чтобы вода слегка задерживалась. Тоже самое с помидорами, перцами. Все в теплице обильно полить, а на следующий день подрыхлить, закрыть влагу и достаточно», — заверила Людмила Шубина, агроном, кандидат сельскохозяйственных наук.

Теплица должна быть полностью открыта. Идеально, если будет сквозное проветривание. Затенять помещение агроном все же не советует. Сейчас растениям очень нужно солнце для хорошего укоренения и активного развития.

Что поливать на огороде

Капуста сейчас требует особого внимания Источник: Роман Данилкин / 63.RU

Раз в неделю сейчас нужно поливать все высаженные культуры. Особое внимание нужно уделить клубнике, набравшей цвет.

«Цветение не попало под мороз — это самое главное. Поливать клубнику нужно под корень, никакого дождевания, — напомнила Людмила Шубина. — Картошка пока в поливе не нуждается. Для нее критичный период — цветение. Тогда при жаре нужно поливать».