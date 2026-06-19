Цены растут. Можно ли сэкономить на отдыхе на Черном море в июле — мнение эксперта

Рассказываем, сколько стоит отдых Источник: Дарья Паращенко / 93.RU

В начале июня на курортах черноморского побережья стартовал курортный сезон. Открылись в том числе пляжи Анапы, которые официально не работали из-за мазутной катастрофы 2024 года. В прошлом году цены в Анапе были рекордно низкими, но в этом, по прогнозам экспертов, они вырастут.

Средние цены за сутки отдыха в июле 2026 года Источник: Серафима Пантыкина / 93.RU

Что ждать от сезона-2026 и какие цены на отдых в Краснодарском крае — рассказывал 93.RU вице-президент Альянса Туристических Агентств и генеральный директор сети турагентств «Розовый Слон» Алексан Мкртчян.

Есть ли свободные места в отелях?

Те, кто пока еще не планировал свой отдых, но хочет поехать к морю в конце июня или начале июля, могут столкнуться с высокими ценами. Дело в том, что свободные номера в отелях есть почти всегда, но работает так называемое динамическое ценообразование.

Набережная в Анапе Источник: Дарья Паращенко / 93.RU

Искусственный интеллект видит, что отель начинает заполняться, и автоматически поднимает цены на оставшиеся номера — их, как правило, мало кто покупает. По словам эксперта, забронировать гостиницу на черноморском побережье можно хоть на завтра, правда, стоимость будет кусаться.

«Система сама поднимает цены. Последние 10 номеров, как правило, не продаются, потому что они стоят уже, например, не 6000 рублей в сутки, а 12 000 рублей. Тут, скорее, вопрос не в том, получится ли забронировать, а можно ли забронировать по хорошим ценам», — рассказал 93.RU Алексан Мкртчян.

Подорожает ли отдых в Анапе

Как говорит вице-президент Альянса Туристических Агентств, на популярность отдыха в Краснодарском крае этим летом будет сильно влиять именно Анапа. Курорт находится не так далеко от открытых аэропортов Краснодара и Геленджика. А прошлым летом обе воздушные гавани были закрыты, поэтому туристы из Сибири и Дальнего Востока приезжали редко. Но ситуация в 2026-м изменилась — теперь Анапа получит отдыхающих из разных уголков России.

Пляжи в Анапе засыпают новым песком Источник: Дарья Паращенко / 93.RU

«С 2022 года люди из Сибири и Дальнего Востока в Анапу не ездили. Они ездили преимущественно в Сочи, потому что рейсы были только в Сочи. Анапа получила клиента — это плюс. Пляжи Анапы в этом году впервые открылись за полтора с лишним года. Это привлекло людей. Они ждали долгих полтора года», — отметил эксперт.

Еще зимой этого года многие отельеры не понимали, состоится ли сезон в 2026 году. Но туристы, которые ждали нового сезона, оказались дальновиднее и успели забронировать отели по выгодным ценам. После открытия пляжей стоимость поднялась на 30–40%, а еще зимой можно было «ухватить» номер в четырехзвездочном отеле по системе «всё включено» за 15 000 рублей. Сейчас цены будут выше.

Курортный сезон в Анапе начался Источник: Дарья Паращенко / 93.RU

«В Анапе самый большой номерной фонд. И самое большое количество отелей по системе „всё включено“. Мы видим, что люди хотят четко понимать, сколько до рубля они потратят на отдыхе. Туристы не хотят гадать, сколько на отдыхе будет стоить чашка кофе или стакан колы», — рассказал эксперт.

Геленджик — курорт для богатых

Геленджик — единственный популярный курорт на черноморском побережье, куда нельзя приехать на поезде, там нет железной дороги. Прошлым летом аэропорт там был закрыт, поэтому туристы не горели желанием приезжать в город на отдых. Но сейчас все уже знают, что авиагавань работает — поэтому отдыхающих будет больше. Но есть нюанс.

Вид на бухту Источник: Дарья Паращенко / 93.RU

«Раньше автомобильный поток был. Но это люди, которые едут 500–1000 километров, не больше. Кто будет ехать несколько тысяч километров на машине, чтобы отдохнуть у моря? Сейчас, как открылся аэропорт, некоторые любят прилетать в Геленджик с пятницы по понедельник. Год назад никто себе не мог представить, что люди будут прилетать на выходные — например, из Москвы или Санкт-Петербурга», — рассказал Мкртчян.

Но эксперт отмечает, что позволить себе короткий отдых в Геленджике могут далеко не все. По данным Альянса Туристических Агентств, те, кто приезжают в выходные, выбирают исключительно отели четыре-пять звезд.

В центре Геленджика есть и песочные, и галечные пляжи Источник: Екатерина Подымова / 93.RU

«Это, кстати, очень богатые люди. Позволить себе короткий отдых на выходные дни могут только богатые люди», — сообщил Мкртчян.

Кроме того, Геленджик не может обогнать по популярности Анапу, потому что на курорте не так много отелей — и новые не строятся.

А что в Сочи?

Эксперт разделяет Сочи на два кластера — горный и пляжный. По словам Мкртчяна, горный кластер последние два года «жил» за счет арабских туристов — они приезжали из Дубая, Абу-Даби, Бахрейна, Саудовской Аравии и других стран и жили в дорогих отелях. Пляжный кластер их не интересовал.

Пляж в Сочи Источник: Оксана Витязь / SOCHI1.RU

«Их также интересовало казино — на Ближнем Востоке его нет. Сейчас эти туристы не поехали из-за кризиса на Ближнем Востоке и отсутствия рейсов. Тогда отели горного кластера, чтобы привлечь туристов, вынуждены были в этом году снизить цены в два раза. Например, на майских праздниках пятизвездочный отель стоил около 16 000 рублей в сутки, в этом году он стоил уже 8000 рублей. Понятно, что прибыль у отельеров снизится по сравнению с прошлым годом», — уточнил эксперт.

Пляжный кластер Сочи, в свою очередь, будет популярен за счет туристов, которые должны были ехать в Крым. Из-за проблем с бензином на полуострове многие выбирают для отпуска Краснодарский край или Абхазию.

Какие цены этим летом?

По данным Альянса Туристических Агентств, средние цены на отдых в Анапе, Геленджике и Сочи в июле следующие (за сутки на двоих, в отеле 4* по системе «всё включено»):

Анапа — 17 000 рублей;

Геленджик — 22 000 рублей;

Сочи — 26 000 рублей.

Анапа

Цены на пятизвездочные отели:

Alean Family Doville (всё включено) — 55 770 рублей за сутки;

Miracleon (всё включено) — 38 000 рублей за сутки;

«Гранд Отель Анапа» (всё включено) — 38 500 рублей за сутки;

«Утёсов» (включены только завтраки) — 22 000 рублей за сутки.

Цены на трехзвездочные отели:

«Посейдон» (питание не включено) — 5934 рубля за сутки;

«Гриджио» (завтрак, обед и ужин) — 11 221 рубль за сутки;

Allura ALL inclusive (всё включено) — 14 000 рублей за сутки;

Green Park (завтрак, обед и ужин) — 10 100 рублей за сутки.

Геленджик

Цены на пятизвездочные отели:

Metropol Гранд Геленджик (включены завтраки) — 38 000 рублей за сутки;

«Приморье Гранд Резорт» (включены завтраки) — 39 560 рублей за сутки;

«Ревиталь Парк» (включены завтраки) — 32 800 рублей за сутки.

Геленджик считается средним по ценам курортом Источник: Екатерина Подымова / 93.RU

Цены на трехзвездочные отели:

«Атлас» (включены завтраки) — 7968 рублей за сутки;

«Азария» (включены завтраки) — 11 000 рублей за сутки;

«Лотос» (включены завтраки) — 7000 рублей за сутки;

«Радуга» (включены завтраки) — 13 254 рубля за сутки.

Сочи

Цены на пятизвездочные отели:

Radisson Collection (питание не включено) — 31 950 рублей за сутки;

«Грант Карат Сочи» (питание не включено) — 27 300 рублей за сутки;

Swissôtel Resort Sochi (питание не включено) — 33 000 рублей за сутки;

Mantera Supreme Seaside (включены завтраки) — 40 590 рублей за сутки.

Цены на трехзвездочные отели:

«Сочи Парк Отель» (включены завтраки и ужины) — 13 650 рублей за сутки;

Апарт-отель Sphera (питание не включено) — 15 400 рублей за сутки;

Cascade Resort (питание не включено) — 10 590 рублей за сутки;

«Жемчуг» (включены завтраки) — 9495 рублей за сутки.