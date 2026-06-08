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Лето Обзор Чесаться не будет: что сделать после укуса комара, чтобы зуд исчез за минуту

Чесаться не будет: что сделать после укуса комара, чтобы зуд исчез за минуту

7 проверенных способов

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Пережить комариный укус помогут лук и сода | Источник: Владислав Лоншаков / E1.RUПережить комариный укус помогут лук и сода | Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

Пережить комариный укус помогут лук и сода

Источник:

Владислав Лоншаков / E1.RU

Советских детей отправляли в пионерские лагеря с главным репеллентом тех лет — одеколоном «Гвоздика». Но если защита не срабатывала, дети верили: достаточно намочить укус слюной, чтобы зуд прошел. А какие еще народные средства из того времени реально работают и помогают до сих пор? Собрали 7 проверенных методов борьбы с комариными волдырями от наших бабушек и мам.

Пищевая сода

Разведите ложку соды в стакане теплой воды, смочите ватный диск и приложите к волдырю на 5–10 минут. Для точечного эффекта сделайте густую пасту из соды и воды — нанесите, подсушите, смойте. Зуд уходит почти мгновенно.

Репчатый лук

Мощный природный антисептик. Разрежьте луковицу и приложите срезом к месту укуса на пару минут. Фитонциды — вещества, которые луковица выделяет для защиты от бактерий, действуют как антибиотик, снимают отек и дезинфицируют. Если кожа слишком чувствительна, можно приготовить отвар: поварите нарезанную луковицу в 200 мл воды 5 минут, остудите и делайте примочки.

Мед

Натуральный антибиотик и противовоспалительное средство. Нанесите каплю на укус и накройте пластырем: он вытянет лишнюю жидкость и снимет раздражение. Важно: при аллергии на продукты пчеловодства этот метод противопоказан, даже не начинайте.

Лед

Самый быстрый способ сузить сосуды и остановить распространение отека. Заверните пару кубиков льда в тонкое полотенце и держите на зудящем месте 10–15 минут. Если под рукой нет льда, сгодится ложка из морозилки или бутылка с ледяной водой.

Яблочный уксус

Кислота нейтрализует щелочной яд комара, а антисептические свойства предотвращают негативные последствия укуса. Смочите ватку неразбавленным уксусом или сделайте раствор 1:1 с водой — для чувствительной кожи. Протрите укус. Эффективно, но не используйте на расчесанных ранках.

Зубная паста с ментолом или эвкалиптом

Срабатывает по принципу «отвлекающей прохлады». Выдавите немного пасты на укус, оставьте до полного высыхания. Ментол заморозит нервные окончания и снимет жжение, а сода в составе пасты уберет воспаление.

Алоэ вера

Домашний доктор на подоконнике. Срежьте толстый лист, разрежьте вдоль и приложите мякоть к укусу на 15–20 минут. Сок алоэ одновременно снимает отек, успокаивает зуд, увлажняет и помогает ранке затянуться. Безопасен даже для детей.

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