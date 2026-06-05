Жара или холод с дождями? Климатолог рассказал, каким будет лето в России

Календарное лето наступило, но погода в центральных регионах России пока не радует теплом и солнцем. Какими будут ближайшие три месяца, ждать ли сильной жары или прохлада и дожди с нами надолго — рассказал в разговоре с 76.RU академик РАН Владимир Клименко.
Владимир Климено — климатолог, заведующий лабораторией глобальных проблем энергетики МЭИ, академик РАН.
Погода в Центральной России
Климатолог отметил, что лето будет теплее нормы, но без экстремальной жары. В Центральной России температура ожидается примерно на один градус выше климатической нормы.
«Если говорить о средних температурах, то климатическая норма для Москвы составляет около +17,3 градуса в июне, +19,6 — в июле и +17,6 — в августе. По прогнозам, этим летом температура может быть примерно на один градус выше этих значений», — рассказал Владимир Клименко.
При этом обычно один-два раза за летний сезон случаются тепловые волны — это когда температура в течение пяти дней подряд или более превышает норму на пять или более градусов. В центральных регионах страны одна такая волна уже прошла в мае 2026 года — с 15 по 22 число. По данным эксперта, температура превышала норму не на 5, а на 8–10 градусов.
В Центральной России, по моим оценкам, продолжительных и жестких тепловых волн этим летом не ожидается. Возможно, будет еще только одна, но точную дату прихода тепловой волны можно указать лишь за несколько дней. И это скорее хорошая новость, потому что периоды жары могут быть опасны для здоровья.
Что касается осадков, то, по предварительным прогнозам, лето в Центральной России может оказаться немного суше нормы. Особенно это касается июля. Однако Владимир Клименко отметил, что это будет некритично.
Погода на Юге
В южных регионах также ожидается засуха, но более заметная, что может негативно сказаться на сельском хозяйстве и зернопроизводстве.
«Что касается температур на юге страны, то там также прогнозируется лето около климатической нормы. Отклонения в большую сторону могут составить от нуля до одного градуса. Например, для Краснодара актуальные средние значения составляют: в июне — около +22,7 градуса, в июле — около +25, в августе — около +25,4», — сообщил Владимир Клименко.
Где будет жарко
По данным климатолога Владимира Клименко, особенно жаркое лето ожидается в северных и приполярных районах России — на Ямале, Таймыре, в Ханты-Мансийском округе, в Норильске и других территориях Крайнего Севера.
По местным меркам температура временами там будет аномально высокой. Более того, в ряде районов могут быть побиты абсолютные температурные рекорды.
Свежие прогнозы на ближайшие недели также указывают на необычно высокие температуры в Архангельске, Игарке, Дудинке и Норильске. Например, в Архангельске в ближайшие дни ожидается до +28 градусов — это самая настоящая тепловая волна и, конечно, значительно выше нормы, которая не превышает +17 градусов. Такие цифры близки к рекордным значениям для отдельных дней.
По данным Гидрометцентра, на азиатской территории страны выпадет среднее количество осадков.
«Месячное количество осадков предполагается на большей части территории около среднего многолетнего количества; на западе Ямало-Ненецкого автономного округа и Алтайского края, в Хабаровском крае, на Сахалине, в Магаданской области, в Чукотском автономном округе и на севере Камчатского края — больше; на юге Таймыра, на арктическом побережье Якутии и в Бурятии — меньше нормы», — говорится в прогнозе Гидрометцентра.