Жара или холод с дождями? Климатолог рассказал, каким будет лето в России

Какое лето будет в России, рассказал климатолог Владимир Клименко Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Календарное лето наступило, но погода в центральных регионах России пока не радует теплом и солнцем. Какими будут ближайшие три месяца, ждать ли сильной жары или прохлада и дожди с нами надолго — рассказал в разговоре с 76.RU академик РАН Владимир Клименко.

Владимир Климено — климатолог, заведующий лабораторией глобальных проблем энергетики МЭИ, академик РАН.

Погода в Центральной России

Климатолог отметил, что лето будет теплее нормы, но без экстремальной жары. В Центральной России температура ожидается примерно на один градус выше климатической нормы.

«Если говорить о средних температурах, то климатическая норма для Москвы составляет около +17,3 градуса в июне, +19,6 — в июле и +17,6 — в августе. По прогнозам, этим летом температура может быть примерно на один градус выше этих значений», — рассказал Владимир Клименко.

При этом обычно один-два раза за летний сезон случаются тепловые волны — это когда температура в течение пяти дней подряд или более превышает норму на пять или более градусов. В центральных регионах страны одна такая волна уже прошла в мае 2026 года — с 15 по 22 число. По данным эксперта, температура превышала норму не на 5, а на 8–10 градусов.

В Центральной России, по моим оценкам, продолжительных и жестких тепловых волн этим летом не ожидается. Возможно, будет еще только одна, но точную дату прихода тепловой волны можно указать лишь за несколько дней. И это скорее хорошая новость, потому что периоды жары могут быть опасны для здоровья. Владимир Клименко климатолог, заведующий лабораторией глобальных проблем энергетики МЭИ, академик РАН

Что касается осадков, то, по предварительным прогнозам, лето в Центральной России может оказаться немного суше нормы. Особенно это касается июля. Однако Владимир Клименко отметил, что это будет некритично.

Погода на Юге

В южных регионах также ожидается засуха, но более заметная, что может негативно сказаться на сельском хозяйстве и зернопроизводстве.

«Что касается температур на юге страны, то там также прогнозируется лето около климатической нормы. Отклонения в большую сторону могут составить от нуля до одного градуса. Например, для Краснодара актуальные средние значения составляют: в июне — около +22,7 градуса, в июле — около +25, в августе — около +25,4», — сообщил Владимир Клименко.

Где будет жарко

По данным климатолога Владимира Клименко, особенно жаркое лето ожидается в северных и приполярных районах России — на Ямале, Таймыре, в Ханты-Мансийском округе, в Норильске и других территориях Крайнего Севера.

По местным меркам температура временами там будет аномально высокой. Более того, в ряде районов могут быть побиты абсолютные температурные рекорды. Владимир Клименко климатолог, заведующий лабораторией глобальных проблем энергетики МЭИ, академик РАН

Свежие прогнозы на ближайшие недели также указывают на необычно высокие температуры в Архангельске, Игарке, Дудинке и Норильске. Например, в Архангельске в ближайшие дни ожидается до +28 градусов — это самая настоящая тепловая волна и, конечно, значительно выше нормы, которая не превышает +17 градусов. Такие цифры близки к рекордным значениям для отдельных дней.

По данным Гидрометцентра, на азиатской территории страны выпадет среднее количество осадков.