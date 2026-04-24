Нас ждет мини-отпуск (и это не майские праздники). Как будем отдыхать

Май и июнь богаты на выходные Источник: Сергей Михайличенко / FONTANKA.RU

Майские праздники — не единственный шанс отдохнуть в ближайшее время. Помимо традиционных весенних выходных, лето тоже порадует нас дополнительными днями отдыха. Рассказываем, какие даты можно отметить в календаре.

В начале лета, с 12 по 14 июня, нас ждет мини-отпуск: отдых продлится три дня подряд в честь празднования Дня России.

День России — государственный праздник, который ежегодно отмечается 12 июня. Дата праздника связана с историческим событием: 12 июня 1990 года I Съезд народных депутатов РСФСР принял Декларацию о государственном суверенитете. Этот документ заложил основу для конституционной реформы и стал отправной точкой становления России как демократического государства. Ровно через год, 12 июня 1991 года, в России прошли первые всенародные выборы президента, на которых победил Борис Ельцин.

В начале мая нас ждут два периода длинных выходных: с 1 по 3 мая на Праздник Весны и Труда и с 9 по 11 мая в честь Дня Победы.

Как будем отдыхать в 2026 году Источник: Серафима Пантыкина / Городские медиа