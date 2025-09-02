«В этом году мы „доширачники“, и нам нравится». Семья показала, как отдыхает в Абхазии за тысячу рублей с человека

Абхазия очень красива Источник: Анна Грицевич / SOCHI1.RU

Несмотря на многочисленные утверждения, что Абхазия в этом году перестала быть бюджетным направлением, она всë равно таким остается. Найти дешевые варианты, да еще неплохие, этим летом на российском побережье практически невозможно. А в Абхазии — вполне. Подробности — в материале наших коллег из SOCHI1.RU.

«Денег на Сочи точно нет»

Семейная пара из Краснодара отдохнула на одном из курортов республики в августе максимально дешево и поделилась с SOCHI1.RU своими впечатлениями. Ирина и Игорь Данилины очень хотели в отпуск и непременно на море, но после ремонта в квартире поняли, что денег на Сочи у них точно нет. Решили поискать бюджетные отели в Абхазии, и им удалось найти варианты на их деньги.

Дом в традиционном абхазском стиле Источник: читатели SOCHI1.RU

Варианты выбирали на одном из российских сервисов бронирования отелей и не очень-то верили в успех. В республике Данилины ни разу не были, поэтому выбирали наугад. Так им попался гостевой дом в селе Лдзаа под Пицундой. Номера по тысяче рублей с человека. То, что это далеко не первая линия, супругов не смутило. Путешествовать они решили на своем автомобиле, билеты на поезд не купить, кроме того, можно экономить на экскурсиях. Для них главное — чтобы в объекте размещения была стоянка, трехместные номера и Wi-Fi, с собой супруги взяли 14-летнюю дочь, которая без интернета жить не может.

— Так получилось, что мы в этом году «доширачники». Посмотрели картинки, даже видео там было. Нам всë понравилось. Решили, что поедем, рискнем. Предоплата составила всего 1500 рублей. Если не срастется, не жалко потерять. На месте найдем что-то другое, — рассказал Игорь. Из Краснодара до российско-абхазской границы ехали сложно, собрали все возможные пробки: под Горячим Ключом, в Джубге, в Туапсе, а потом в Лазаревском и в Лоо. Зато границу перешли очень быстро, никаких очередей даже в разгар сезона там не было.

Природа Абхазии впечатляет Источник: Анна Грицевич / SOCHI1.RU

Данилины впервые оказались в Абхазии. Признаются, влюбились практически сразу, увидев красивую дорогу вдоль моря. В этот день оно было синее-синее. Ехали и восторгались красотой природы. Пока их не остановили сотрудники ГАИ и не отправили покупать страховку на автомобиль. Пришлось постоять в очереди, было много туристов из России. Их ловит милиция и направляет в киоск за полисом. Пришлось отдать 1500 рублей, и только после этого поехали дальше.

По словам Игоря Данилина, зная, что российская связь в Абхазии не работает, они заранее скачали навигатор, который привел их в частный сектор.

— Мы так долго ехали от Пицунды по каким-то закоулкам, что стали переживать, в какие кушери мы забрались. Судя по навигатору, море далековато. Мы уже уехали от так называемой цивилизации — рынка, магазинов, столовых. Но оказалось, всë не так страшно, — говорит Игорь.

На стоянке могут поместиться 10–12 машин Источник: читатели SOCHI1.RU

Ожидание и реальность

Ирина Данилина говорит, что в реальности всë оказалось как на фотографиях в сервисе бронирования. Ухоженная и закрытая территория, стоянка, рассчитанная на много машин, летняя кухня с набором необходимой посуды. А вместо мангала — качественная печь, где можно жарить шашлыки. На территории несколько столов, так что никто никому не мешает.

Летняя кухня гостевого дома Источник: читатели SOCHI1.RU

— Даже удивительно, что ожидание совпало с реальностью. Мы хотели дешевый, но при этом комфортный отдых, мы его получили. Ну нет у нас денег на пятизвездочный отель, я в этом не вижу ничего постыдного. Номера чистые, без изысков, но при этом есть всë необходимое. Мы даже были готовы к тому, что туалет и душ будут на улице, — говорит Ирина.

Номер на троих Источник: читатели SOCHI1.RU

Но оказалось, что туалет и душ прямо в номере, а также холодильник и телевизор, а главное — кондиционер.

— Единственное, не было полотенец. Пришлось покупать. Гели для душа, шампунь, мыло мы привезли с собой. Зато на кухне есть подсолнечное масло, специи, соль и даже жидкость для мытья посуды, — рассказывает Ирина.

На территории большой корпус и маленькие домики Источник: читатели SOCHI1.RU

Сначала в номере присутствовал небольшой запах сырости, но потом проветрили, и он исчез, или принюхались. За проживание за неделю Данилины отдали 21 тысячу рублей на троих.

Односпальная и двуспальная кровати Источник: читатели SOCHI1.RU

На чем экономили

Оказалось, что до ближайшего пляжа нужно ехать или идти почти 30 минут. Выбрали для отдыха пляж в заповеднике сосны пицундской. Там есть разные развлечения, а также кафе и киоски, где можно купить перекусить. Завтракали в гостевом доме, сами готовили, вечером там же жарили мясо. Существенно сэкономили на экскурсиях. Информацию о популярных туристических местах искали в интернете. Составляли маршруты. Так, побывали в Сухуме: посетили Ботанический сад, обезьяний питомник, набережную Мухаджиров. Съездили на горячие источники в село Кындыг и даже в заброшенный город Акармара. Посетили пляж Белые скалы, прогулялись по Приморскому парку в Гагре, там же поднялись во дворец принца Ольденбургского. Съездили на морскую прогулку на закате, ее стоимость всего 1000 рублей.