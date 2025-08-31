Каким будет бабье лето в 2025 году — изучаем прогноз по народным приметам

Бабье лето — последние теплые дни перед началом осенних холодов Источник: Дарья Пона / 74.RU

Бабье лето — короткий период, оттягивающий холода и приход осени. По народному календарю считают, что оно наступает 14 сентября, в день Симеона-летопроводца.

Иногда выделяют два бабьих лета: молодое — с Успения до Головосека (28 августа — 11 сентября) и старое (оно же зрелое) бабье лето — с 14 сентября до Аспосова дня (21 сентября), либо до Воздвиженья (27 сентября).

Будет ли бабье лето в этом году и как долго продлится? На этот вопрос можно найти ответы, если довериться народным приметам.

В книге «Народные приметы на погоду и урожай» Дмитрия Дьяконова есть несколько подсказок.

Прогноз погоды можно составить, если обращать внимание на то, какими будут последние дни августа. Например, 23 августа может дать прогноз на три следующих месяца — если весь день будут лить дожди, то и потом будет сыро, если жара — жди теплую осень.

25 августа отмечается народный праздник Фоти Поветенного, который богат на традиции и приметы. Если в этот день будет лить дождь, значит, бабье лето будет коротким, а если еще и с грозами — это к затяжной осени.

Ещё один важный день в конце лета — 28 августа. Приметы говорят, что хорошая погода в этот день — плохой сигнал, который предсказывает ненастное «старое бабье лето» — с 12 по 21 сентября. А радуга в этот день — символ теплой осени.