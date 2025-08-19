Берут деньги даже за тень: туристы возмутились подходу торгашей на пляже в Сочи

Туристам рекомендовали находиться в тени из-за жары, а она на некоторых пляжах платная Источник: Оксана Витязь / SOCHI1.RU

Туристы в Сочи возмущены новой практикой — по их словам, на некоторых пляжах отдыхающим предлагают платить за тень. Тем, кто не хочет лежать под палящим солнцем, приходится либо арендовать шезлонги, либо платить отдельно за место под навесом.

Люди опубликовали видео, которое обнародовал телеграм-канал «ЧП Сочи» (18+).

На кадрах видно, что шезлонги стоят в тени на расстоянии 40 — 50 см друг от друга. Судя по всему, женщина сдвинула один, чтобы лечь на камни рядом. Но работник пляжа не позволил нарушать геометрию инвентаря.

В Сочи туристам стали запрещать отдыхать в тени Источник: ЧП Сочи /telegram

«Сотрудник пляжа подошел к женщине и сказал, что лежаки у него должны стоять прямо и что она не имеет права там находиться. У человека, возможно проблемы со здоровьем и ей нельзя быть долго на солнце. Данный сотрудник пляжа швырнул сумку с телефоном этой женщины, не извинился и сказал, что она не достойна его извинения», — сообщает автор видео.

Автор видео утверждает, что с них требовали 1500 рублей, чтобы постелить полотенце рядом. Шезлонги, расположенные под навесами, стоят вплотную друг к другу, оставляя мало места для тех, кто не готов платить.

В Сочи стоимость шезлонга в тени достигает, в среднем, 1000 рублей в дневное время.

Ситуация усугубляется аномальной жарой: 29–30 июля в Сочи прогнозируется высокий УФ-индекс (8–9 баллов).