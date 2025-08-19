НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+15°C

Сейчас в Ярославле
Погода+15°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +14

0 м/c,

 745мм 82%
Подробнее
0 Пробки
USD 80,35
EUR 93,56
Буланова даст концерт в Ярославле
Блиновскую взломали
Расписание школьных каникул
Гид по ярким событиям в Москве
Галкин в Ярославле. Видео
Оштрафовали многодетную маму
Ярославский бренд покорил Россию
Ремонт за 65 млн
Кто зарабатывает на разрухе в Ярославле
Частные дома среди высоток
Лето Берут деньги даже за тень: туристы возмутились подходу торгашей на пляже в Сочи

Берут деньги даже за тень: туристы возмутились подходу торгашей на пляже в Сочи

Тех, кто не хочет лежать на солнце, вынуждают отдавать деньги

270
2 комментария
Туристам рекомендовали находиться в тени из-за жары, а она на некоторых пляжах платная | Источник: Оксана Витязь / SOCHI1.RUТуристам рекомендовали находиться в тени из-за жары, а она на некоторых пляжах платная | Источник: Оксана Витязь / SOCHI1.RU

Туристам рекомендовали находиться в тени из-за жары, а она на некоторых пляжах платная

Источник:

Оксана Витязь / SOCHI1.RU

Туристы в Сочи возмущены новой практикой — по их словам, на некоторых пляжах отдыхающим предлагают платить за тень. Тем, кто не хочет лежать под палящим солнцем, приходится либо арендовать шезлонги, либо платить отдельно за место под навесом.

Люди опубликовали видео, которое обнародовал телеграм-канал «ЧП Сочи» (18+).

На кадрах видно, что шезлонги стоят в тени на расстоянии 40 — 50 см друг от друга. Судя по всему, женщина сдвинула один, чтобы лечь на камни рядом. Но работник пляжа не позволил нарушать геометрию инвентаря.

В Сочи туристам стали запрещать отдыхать в тени

Источник:

ЧП Сочи /telegram

«Сотрудник пляжа подошел к женщине и сказал, что лежаки у него должны стоять прямо и что она не имеет права там находиться. У человека, возможно проблемы со здоровьем и ей нельзя быть долго на солнце. Данный сотрудник пляжа швырнул сумку с телефоном этой женщины, не извинился и сказал, что она не достойна его извинения», — сообщает автор видео.

Автор видео утверждает, что с них требовали 1500 рублей, чтобы постелить полотенце рядом. Шезлонги, расположенные под навесами, стоят вплотную друг к другу, оставляя мало места для тех, кто не готов платить.

В Сочи стоимость шезлонга в тени достигает, в среднем, 1000 рублей в дневное время.

Ситуация усугубляется аномальной жарой: 29–30 июля в Сочи прогнозируется высокий УФ-индекс (8–9 баллов).

Туристам рекомендовали находиться в тени. А она, как видно, платная.

ПО ТЕМЕ
Оксана ВитязьОксана Витязь
Оксана Витязь
Журналист
Шезлонги Пляжи Сочи Пляж
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
2
Гость
2 часа
Не надо туда ехать
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«Шедевр шашлычного искусства»: обувщик поделился секретным рецептом ребрышек по-армянски
Артуш Костанян
Потомственный обувщик из Армении
Мнение
«Если рейс задерживают, нам всё равно платят»: стюардесса рассказала, сколько зарабатывает и как тратит
Анонимный автор
Мнение
«Наше Брагино на минималках»: ярославна честно рассказала, что ее удивило в Самарской области
Мария Остроумова
Автор мнения
Мнение
«Доступная роскошь»: как россиянка путешествовала по Дубаю в несезон
Яна Латухина
Мнение
«Они там совсем берега потеряли». Журналист — о поездке в Египет двадцать лет спустя
Артем Краснов
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление