«Помидоры с картошкой с собой привезли». Одни туристы в Сочи торгуются из-за ста рублей, другие снимают номер за 30 тысяч в сутки

В Сочи — высокий сезон Источник: Анна Грицевич / SOCHI1.RU

В Сочи — разгар курортного сезона. На федеральной трассе Джубга — Сочи большие пробки, билетов на поезд не купить, цены на авиабилеты улетели в небо вместе с самолетами. Несмотря на это, туристы всё равно едут на курорт, пусть и не так активно, как раньше. Туроператоры говорят, в этом сезоне особо популярен как самый бюджетный отдых в гостевых домах, так и премиальный — в пятизвездочных отелях. Журналист SOCHI1.RU Анна Грицевич рассказывает, сколько стоят туры и гостиницы противоположенных сегментов.

«Полторы тысячи с человека им дорого»

В этом году в Сочи едут самые бережливые туристы, рассказывает владелица гостевого дома в Сириусе Надежда Макарская. Они считают каждую копейку, торгуются как на рынке. Самый простой номер у нее стоит 1500 рублей с человека. То есть на двоих выходит 3000 рублей в сутки.

— Пришли ко мне ребята с улицы, просили на неделю самый простой номер. У меня всё расписано, и я с улицы не беру. Но убедили. Я им предложила пожить три дня в одном номере, потом переехать в другой. Они были на всё согласны. Как только заселились, стали просить скидку — 500 рублей в сутки, полторы тысячи с человека им дорого. Сторговались на 100 рублях. То есть 700 рублей они сэкономили, — рассказывает Надежда. Питаются отдыхающие на летней кухне, в основном лапшой быстрого приготовления, на завтрак яичницей с сосисками. На экскурсии не ездят. Всё время проводят на пляже, вечерами гуляют по набережной. При этом им всё нравится.

— Люди живут по средствам и не ноют. Никакого телевизора и кондиционера в номере им не нужно. Ищут бесплатные развлечения. Ездили в Красную Поляну на электричке, там просто гуляли. Билеты на поезд покупали заранее, они из Липецка. В результате отдых им обошелся примерно в 30 000 рублей на двоих, не считая скромного питания, — говорит Надежда.

В Сочи отдых на любой кошелек Источник: Анна Грицевич / SOCHI1.RU

Туристы из Ростовской области приехали в Сочи на своем автомобиле и все продукты на пять дней отдыха привезли с собой, рассказывает владелица гостевого дома Ирина Ованесян. Стояли в пробках на трассе М-4 «Дон», ехали на море мучительно.

— Помидоры с баклажанами с собой привезли, картошку, масло для жарки, питьевую воду, алкоголь, даже крылья замаринованные для мангала. Требовали уголь и розжиг, я их отправила в магазин. Мангал и так им предоставила. Но тогда они решили на сковородке всё поджарить — экономия, — рассказывает Ирина. Они тоже экономят на экскурсиях, на популярные туристические объекты ездят на своей машине. Выматываются и жалуются на пробки. Говорят, после такого отдыха еще один отдых нужен. Им еще предстоит обратный путь домой.

Самый простой бюджетный номер Источник: travelata.ru Есть трехместные номера Источник: travelata.ru

И в горах, и у моря

В Лазаревском районе гостевые дома еще дешевле, чем в Сириусе и в Адлере. Так, «У Дарьи», который находится в Вардане, можно вообще неделю отдохнуть всего за 8500 рублей. Номер рассчитан на двоих человек. С перелетом, естественно, дороже — 48 100 рублей.

Муниципальный пляж находится почти в двух километрах. До центра Вардане — 450 метров. До Международного аэропорта Сочи — 57 километров. На территории есть общая кухня с холодильником и микроволновкой. Стиральная машина и утюг тоже одни на всех.

Однако экономный отдых в августе в Сочи предлагают не только гостевые дома, но и вполне приличные отели. Например, «Приют панды». Правда, находится он в горах — курортной зоне Горной Олимпийской Деревни. Море далеко, зато подъемники рядом. Тур на 7 ночей с 22 августа без перелета в блок, где общий санузел, на двоих обойдется в 11 245 рублей. С перелетом — от 44 591 рубля. В отеле есть кафе, где подают завтраки, обеды и ужины. А вот о трансфере к морю ничего не сообщается. Если его нет, то добираться до пляжей будет сложно. Но тем, кто не любит горячее море, самое то. Игорь и Кристина Михайловы из Подмосковья отдыхают в Красной Поляне, потому что любят горы, холодные горные реки и купели.

— Мы прилетели и сутки у моря пробыли. Искупались, нам хватило, очень жарко. И рванули в горы. Здесь цены на проживание летом очень снижаются. Зато какой воздух, прохлада. Вечерами уже одеваемся теплее. Мы любим много ходить. В сочинских горах масса интересных маршрутов, экотроп, конных и велосипедных прогулок. Мы везде. У нас отпуск всегда активный, не любим лежать тюленями на пляже, — рассказала Кристина Михайлова.

Есть категория туристов, которая летом предпочитает горы, а не море Источник: Анна Грицевич / SOCHI1.RU

Бюджетные отели в августе можно найти даже на первой линии у моря. Например, гостиница «Фонтан» в Адлере. До городского пляжа «Весна» всего 200 метров. До центра Адлера — 6,5 километра. До аэропорта — 7 километров. За дополнительное место придется доплатить 400 рублей. Детская кроватка предоставляется также платно. Душ, телевизор, интернет в номерах. Есть общая кухня, где достаточно посуды. Тур с авиабилетами на 7 ночей на двоих стоит от 53 000 рублей.

Спрос на «пять звезд» растет

По данным Ассоциации туроператоров России, спрос на премиальные пятизвездочные отели на курортах черноморского побережья растет. В нынешнем сезоне он увеличился в 1,5 раза.

— Популярностью пользуется новый люксовый отель Mantera Supreme 5* в Сириусе, много заявок в Swissotel Sochi Kamelia 5*, где мы взяли блок номеров. Более активный спрос в этом сезоне на отдых в крымском «Мрия» 5*, в том числе на размещение в виллах. Большое количество бронирований и в городские отели премиального сегмента, — утверждают в туроператоре «Русский Экспресс».

Одной из причин роста спроса эксперты туротрасли называют переориентацию части обеспеченных туристов с зарубежных и менее доступных направлений на российские курорты с высоким уровнем сервиса. Основная аудитория люксовых гостиниц — это жители Центрального и Южного федеральных округов.

— В основном клиенты таких отелей — пары и семьи с детьми, которые бронируют отдых от 5 до 10 ночей. Глубина продаж в этом сезоне уменьшилась: чаще туристы приобретают туры ближе к датам заезда, — рассказывают в компании.

Мы посмотрели, сколько стоит тур в премиальные отели Сочи и Сириуса, на которые указывают туроператоры. Неделя в Swissotel Sochi Kamelia 5* на двоих обойдется от 244 000 рублей — за такую цену предлагается номер с видом на внутренний двор без питания. Самый дорогой номер стоит 355 000 рублей с завтраками. Цены указаны с перелетом из Москвы.

Отель Mantera Supreme 5* в Сириусе, который знаменит самым дорогим пляжем, конечно снова в лидерах, в этот раз по дороговизне номеров. Стоимость 7 ночей на двух гостей достигает 437 000 рублей. За эту сумму отдыхающий получает номер делюкс DBL, завтраки и вид на море. Такие номера расположены с 3-го по 7-й этаж, в них есть Wi-Fi, телевизор, душ, фен, балкон, кофемашина, 2-спальная кровать king-size, чайная станция и другие блага.

Во всех номерах кровати king-size Источник: mantera-bronhotel.ru