«В отдельных районах с ливнем»: на Ярославскую область обрушится гроза с ветром

В Ярославской области вечером 14 августа ожидают грозу. По прогнозу к ней добавится порывистый ветер до 15 метров в секунду.
«Гроза, в отдельных районах с ливнем ожидается местами по Ярославской области и Ярославлю в ближайшие 1-3 часа с сохранением до конца суток 14 августа», — предупредили в Министерстве региональной безопасности.
Ярославцев призвали быть внимательными и осторожными. Власти напомнили, что находиться рядом с деревьями, рекламными и иными конструкциями опасно.
Ранее эксперты центра «Фобос» предупреждали, что в среднюю полосу России ненадолго вернется июльская погода. Антициклон принесет с собой потепление, правда, продлится оно недолго. В конце недели в Ярославской области снова ожидаются осадки и похолодание.
По данным сервиса «Погода 76.RU», ночью пятницы, 15 августа температура воздуха будет держаться на +15 градусах. Пройдут небольшие дожди. Утром потеплеет до +18 градусов, без осадков. Днем воздух прогреется до +22, дождя можно не ждать.