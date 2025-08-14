НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
«В отдельных районах с ливнем»: на Ярославскую область обрушится гроза с ветром

«В отдельных районах с ливнем»: на Ярославскую область обрушится гроза с ветром

Публикуем прогноз погоды на ближайшие часы

343
1 комментарий
В Ярославской области ожидают грозу | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ Ярославской области ожидают грозу | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославской области ожидают грозу

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославской области вечером 14 августа ожидают грозу. По прогнозу к ней добавится порывистый ветер до 15 метров в секунду.

«Гроза, в отдельных районах с ливнем ожидается местами по Ярославской области и Ярославлю в ближайшие 1-3 часа с сохранением до конца суток 14 августа», — предупредили в Министерстве региональной безопасности.

Ярославцев призвали быть внимательными и осторожными. Власти напомнили, что находиться рядом с деревьями, рекламными и иными конструкциями опасно.

Ранее эксперты центра «Фобос» предупреждали, что в среднюю полосу России ненадолго вернется июльская погода. Антициклон принесет с собой потепление, правда, продлится оно недолго. В конце недели в Ярославской области снова ожидаются осадки и похолодание.

По данным сервиса «Погода 76.RU», ночью пятницы, 15 августа температура воздуха будет держаться на +15 градусах. Пройдут небольшие дожди. Утром потеплеет до +18 градусов, без осадков. Днем воздух прогреется до +22, дождя можно не ждать.

Алина СардековаАлина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
Комментарии
1
Гость
7 минут
Напоминает сказку когда мальчик пугал всех волками, а когда реально напали волки ему никто не поверил
Читать все комментарии
