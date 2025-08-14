НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Лето «Вернется июльское тепло»: синоптики рассказали о погоде в Центральной России в ближайшие дни

«Вернется июльское тепло»: синоптики рассказали о погоде в Центральной России в ближайшие дни

Публикуем прогноз для Ярославской области

650
2 комментария
В Центральную Россию вернется тепло | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ Центральную Россию вернется тепло | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Центральную Россию вернется тепло

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В среднюю полосу России ненадолго вернется июльская погода. Об этом сообщили специалисты центра «Фобос». Причиной станет новый антициклон, который продвигается в Центральную Россию.

«Под его влиянием уже сегодня дождевые облака над западной частью Русской равнины рассеются, а на остальной территории региона интенсивность осадков будет небольшой», — рассказали в «Фобосе» 14 августа.

Вторжение антициклона принесет и заметное потепление. Правда, продлится оно недолго. В самом конце недели очередной вихрь принесет в регион новую порцию осадков и похолодание.

Прогноз погоды по дням в Ярославской области до конца недели от Гидрометцентра:

  • 14 августа, четверг: облачно с прояснениями, в отдельных районах кратковременный дождь, гроза. Температура воздуха днем: +17…+22 градуса;

  • 15 августа, пятница: облачно с прояснениями, без существенных осадков. Температура воздуха ночью: +10…+15 градусов, днем: +20…+25 градусов;

  • 16 августа, суббота: облачно с прояснениями, без существенных осадков. Температура воздуха ночью: +9…+14 градусов, днем: +21…+26 градусов;

  • 17 августа, воскресенье: облачно дождь. Температура воздуха ночью: +14 градусов, днем: +22 градуса.

В начале следующей недели в Ярославской области обещают преимущественно облачную погоду с небольшими дождями. Температура воздуха в ночные часы будет опускаться до +12…+13 градусов, днем прогнозируют +19…+21 градус.

Прогноз по дням в Ярославской области также можно узнавать в режиме онлайн в сервисе «Погода 76.RU».

Екатерина ЛещенковаЕкатерина Лещенкова
Екатерина Лещенкова
корреспондент
Комментарии
2
Гость
23 минуты
2 дня до 26+ потом опять 21+. Ночи холодные 9+ и какое тут июльское тепло? Пора уже курточку доставать. Лишь бы что написать. На 3 часа погоду спрогнозировать не могу каждый день обещают ливни и грозу.
Гость
13 минут
Они вообще подсматривают информацию в Фобосе и транслируют нам 😂 Вы сами что то можете? За что только деньги получают наши прогнозники?🙈
Читать все комментарии
