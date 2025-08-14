«Вернется июльское тепло»: синоптики рассказали о погоде в Центральной России в ближайшие дни

В Центральную Россию вернется тепло Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В среднюю полосу России ненадолго вернется июльская погода. Об этом сообщили специалисты центра «Фобос». Причиной станет новый антициклон, который продвигается в Центральную Россию.

«Под его влиянием уже сегодня дождевые облака над западной частью Русской равнины рассеются, а на остальной территории региона интенсивность осадков будет небольшой», — рассказали в «Фобосе» 14 августа.

Вторжение антициклона принесет и заметное потепление. Правда, продлится оно недолго. В самом конце недели очередной вихрь принесет в регион новую порцию осадков и похолодание.

Прогноз погоды по дням в Ярославской области до конца недели от Гидрометцентра:

14 августа, четверг: облачно с прояснениями, в отдельных районах кратковременный дождь, гроза. Температура воздуха днем: +17…+22 градуса;

15 августа, пятница: облачно с прояснениями, без существенных осадков. Температура воздуха ночью: +10…+15 градусов, днем: +20…+25 градусов;

16 августа, суббота: облачно с прояснениями, без существенных осадков. Температура воздуха ночью: +9…+14 градусов, днем: +21…+26 градусов;

17 августа, воскресенье: облачно дождь. Температура воздуха ночью: +14 градусов, днем: +22 градуса.

В начале следующей недели в Ярославской области обещают преимущественно облачную погоду с небольшими дождями. Температура воздуха в ночные часы будет опускаться до +12…+13 градусов, днем прогнозируют +19…+21 градус.