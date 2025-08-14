Эти 13 ягод собирать нельзя: посмотрите, как они выглядят

Самый простой способ избежать неприятностей — собирать только те ягоды, что вам хорошо известны Источник: Наталья Бурухина / NN.RU

Тем, кто ни разу не был в лесу, каждая вторая ягода кажется подозрительной. Впрочем, и бывалым сборщикам ягод расслабляться не стоит. Понятно, что малину и землянику вы вряд ли с чем-то спутаете, но в лесу еще достаточно ягод, которые так и хочется съесть. Однако делать этого порой не стоит. Потому что не все ягоды одинаково безопасны. В лесу легко наткнуться и на ядовитые, и на краснокнижные. Мы внимательно на них посмотрели, а теперь хотим и вам показать 13 ягод, которые нельзя собирать.

Краснокнижные ягоды

Незнание закона, как известно, от ответственности еще никого не освобождало, так что любителям диких ягод лучше с ним все-таки ознакомиться, чтобы не насобирать себе на срок. А то вот так выйдешь из леса и уедешь в места не столь отдаленные, и будешь там ягоды перебирать целых четыре года. Именно столько составляет максимальный срок, если вас поймают за сбором краснокнижных ягод.

Впрочем, можно отделаться и относительно менее суровым наказанием — исправительными (до 480 часов) или принудительными (до двух лет) работами, штрафом до 1 млн рублей.

Если выяснится, что вы собирали краснокнижные ягоды еще и группой лиц по предварительному сговору (а в целом за такую может сойти и банда старушек, уставшая сидеть дома и собравшаяся по ягоды в свободное время), то и наказание будет жестче: лишение свободы до девяти лет, штраф до 3 млн рублей. Согласитесь, слишком высокая цена за ягодки. Так что давайте лишний раз посмотрим на фигурантов краснокнижного списка и будем обходить их стороной.

Жимолость

Обычная жимолость, что растет практически у всех на дачах, конечно, никакая не краснокнижная. Поэтому здесь важно хотя бы немного разбираться в сортах и видах (а их более 200). Та, которую мы обычно едим, отправляем в компоты и варенья, — это жимолость съедобная, алтайская и камчатская. Такие разновидности можно спокойно себе есть, не прислушиваясь с опаской к шагам за дверью.

Но вот парочка видов жимолости угодила в Красную книгу России, а значит, собирать их не стоит. Одна из них — жимолость Толмачева. Она плодоносит черными сочными ягодами.

К счастью, жимолость Толмачева — локальный эндем центральных и северо-западных районов острова Сахалин Источник: Ботанический сад — институт ДВО РАН

К радости любителей ягод, жимолость Толмачева растет только на Сахалине, да и то ее еще надо постараться найти.

Еще одна — жимолость этрусская. Она растет на юге России, в Краснодарском крае, на побережье Черного моря.

По виду ягод так сразу и не скажешь, что это жимолость Источник: Wikipedia.org

Обратите внимание на ягоды: они не темные, как у большинства разновидностей жимолости, а вишнево-красные. И уже этот факт должен насторожить любителей ягод. Потому что съедобная жимолость всегда с темным оттенком (синим, фиолетовым или почти черным), в то время как красные или оранжевые ягоды ядовиты. Так что собирать жимолость этрусскую не только незаконно, но и опасно для здоровья.

Некоторые сорта ягоды внесены в региональные Красные книги: например, жимолость голубую нельзя собирать в Тверской, Ярославской и Ленинградской областях.

Так выглядит жимолость голубая, и, если вы встретите ее на своем лесном пути, лучше пройдите мимо Источник: Wikipedia.org

Женьшень

О целебных свойствах женьшеня знают уже столетия. Таблетки и настойки с этим растением продаются в аптеках по всей России: их принимают для повышения работоспособности и устойчивости организма, помощи при общей слабости и плохой памяти, а также как средство от импотенции.

Лекарства делают из корня женьшеня — обычно он достигает до 25 сантиметров в длину и напоминает фигуру человека. Но также в ход идут и ягоды растения: они активно продаются на различных маркетплейсах.

А вот самим собирать ягоды женьшеня не стоит: растение занесено в Красную книгу и находится под охраной государства. Так что, если вы найдете ягоды женьшеня в лесу, советуем обходить их стороной.

Впрочем, шанс встретить женьшень в российских лесах невелик — в РФ он преимущественно растет на Дальнем Востоке Источник: Wikipedia.org

Женьшень настоящий входит в перечень особо охраняемых растений — так что за его сбор грозит уголовная ответственность.

Княженика

Княженика, она же малина арктическая, вот уже сотни лет остается одной из самых вкусных лесных ягод. По легенде, свое название ягода получила, потому что ее особенно сильно любили дети князей.

Чаще всего ягода встречается на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке. Растет княженика в лесу, на лугах, на берегу ручьев и рек. По виду она выглядит точь-в-точь как малина.

Княженика считается лучшей северной ягодой. Ее едят свежей, из нее делают варенье, джем, соки и наливки. Однако в некоторых регионах России собирать ее запрещено Источник: Wikipedia.org

Только вот собирать княженику разрешено далеко не во всех регионах России. В Московской, Челябинской, Ярославской, Тверской, Новгородской, Нижегородской и Ивановской областях, а также на Алтайском крае и в Башкортостане ягода занесена в Красную книгу.

Водяника (вороника, шикша)

Водяника — очень вкусная ягода, которую ценят и любят в основном в северной половине России и в Западной Сибири, где она растет активнее всего.

Свое название водяника получила из-за того, что у нее мало мякоти и очень много пресного сока Источник: Wikipedia.org

Внешний вид водяники напоминает чернику — темные сочные ягоды растут преимущественно среди лишайников и мхов, а также в сосновых лесах. На вкус шикша немного пресная с ноткой кислинки, но из нее получаются отличные компоты и варенья.

Собирать водянику можно далеко не везде: ягода охраняется законом в Ивановской, Кировской, Нижегородской и Ярославской областях.

Вишня степная

Вишня степная — дикий и более суровый сорт привычных нам черешни и вишни обыкновенной. В отличие от видов, продающихся в магазинах, степная вишня отличается ягодами меньшего размера, довольно кислыми и немного терпкими.

Ягоды степной вишни почти не отличить от вишни обычной. Обычно они розовые, красные или почти черные, а их диаметр достигает 2,5 см Источник: Wikipedia.org

В естественной среде вишню степную можно найти по всей России — от европейской части страны и до предгорий Алтая. Но в некоторых регионах ее сбор запрещен. Вишня степная занесена в Красную книгу Рязанской, Тюменской, Московской областей, а также Чувашской Республики и Калмыкии.

Морошка

Морошка — родственница малины, которая растет «наоборот». Пока все ягоды появляются сначала зелеными, а затем краснеют, морошка сразу же становится красной, а во время созревания приобретает янтарный цвет.

Морошку принято собирать слегка недозревшей, потому что спелые мягкие ягоды совершенно не транспортабельны. А в некоторых регионах России ее так и вообще не принято собирать Источник: Wikipedia.org

Вкус у морошки умеренно сладкий, с легкой кислинкой и небольшой терпкостью. Некоторые гурманы чувствуют в ягоде привкус спелой груши, абрикосов и меда.

В дикой природе морошка растет в моховых и кустарниковых тундрах, заболоченных лесах и на торфяных болотах. Встретить ягоду можно в средней полосе европейской части России, в Сибири и на Дальнем Востоке.

Морошка внесена в Красную книгу Челябинской, Ленинградской, Свердловской и Московской областей.

Клюква мелкоплодная

Клюква мелкоплодная встречается по всей России: растение очень любит влагу, поэтому отыскать его можно в заболоченных лиственных лесах, сфагновых болотах и топях.

На вкус ягоды клюквы мелкоплодной горьковато-кислые, но съедобные.

Клюква мелкоплодная занесена не только в некоторые региональные Красные книги РФ, но также в Красные книги Белоруссии, Казахстана и Украины Источник: Wikipedia.org

Собирать клюкву мелкоплодную точно не стоит в Калужской, Рязанской, Ивановской, Ярославской, Тверской, Тульской, Костромской и Московской областях, а также в Чувашской и Удмуртской Республиках и Башкортостане. Во всех этих регионах растение внесено в Красную книгу.

Ядовитые ягоды

А теперь перейдем к тем ягодам, что в Красных книгах не отметились, но собирать и есть их все равно не стоит. Потому что за это можно поплатиться отравлением, а в некоторых случаях и жизнью.

Волчеягодник

Внешне волчеягодник отдаленно напоминает облепиху. Если не брать во внимание его бросающийся в глаза красный цвет.

Увидите такие ягоды — оставьте их волкам Источник: Wikipedia.org

Если вы заметили в лесу такую ягоду, спокойно проходите мимо и не вздумайте ее собирать и есть. Потому что для тяжелейшего отравления достаточно нескольких штук, а небольшая горстка может привести к остановке сердца и летальному исходу.

Если вы случайно перепутали эту ягоду с какой-то другой и съели, то симптомы отравления ни с чем не спутаете:

обильное слюноотделение;

проблематичное глотание;

боли в кишечнике, сопровождающиеся рвотой с примесью крови;

чувство ожога на слизистой оболочке ротоглотки и рта;

диарея;

раздражение конъюнктивы глаза;

судороги;

слабость;

обморок;

кровь в моче.

Если заметили у себя или кого-то еще такие симптомы после съедания ягоды, несколько раз промойте желудок водой и вызовите рвоту, после чего выпейте средства, снимающие раздражение слизистой оболочки желудка, и поезжайте в больницу. Даже после первой помощи.

При отравлении волчеягодником категорически запрещается принимать слабительные средства.

Вороний глаз

Возможно, увидев вороний глаз, вы подумаете, что это черника или голубика, но присмотритесь получше, чтобы не доводить до летального исхода.

Впрочем, если знать, как растут черника и голубика, то вы вряд ли спутаете их с вороньим глазом Источник: Wikipedia.org

У человека, который съест вороний глаз, появляется жжение и сухость слизистых рта и гортани, головокружение, сильные головные боли. Легкое отравление можно распознать по тошноте, рвоте, расстройству желудка и болям в кишечнике, сильное — по затрудненному дыханию, нарушению работы сердца, судорогам и параличе. Также у человека, съевшего такую ягоду, увеличиваются зрачки.

В первую очередь при отравлении вороньим глазом нужно промыть желудок большим количеством слабого солевого или марганцевого раствора, выпить активированный уголь или другие препараты, способствующие выведению токсинов. После этого вызовите скорую и обеспечьте пострадавшему покой.

Белладонна

Ягодами белладонны итальянские дамы в старину натирали щеки, чтобы те были более румяными, а сок ягоды закапывали в глаза — считалось, что блестящие глаза с расширенными зрачками придают женщине особый шарм. Стоит ли говорить, что образ у них получался убийственным?

Фотографий тех самых итальянских дам мы вам не покажем, а вот госпожу белладонну — запросто Источник: Wikipedia.org

Белладонна также известна и по другим названиям: бешеница, сонная одурь, бешеная ягода. И этот список в целом характеризует «спецэффекты», которые получает человек, съевший такие ягоды. Из-за атропина, который входит в состав белладонны, у человека может начаться делирий (острое расстройство сознания, которое сопровождается бредом, галлюцинациями, дезориентацией во времени и пространстве), усугубляющийся сильным возбуждением, доходящим до бешенства и агрессии.

При этом внешне белладонна выглядит вполне себе безобидно.

Вот только более близкое знакомство с этой ягодой грозит не только делирием с бешенством, но и серьезным отравлением. Вплоть до летального исхода: у детей он наступает после употребления 3–5 ягод, у взрослого — после 15–20 ягод.

Легкое отравление белладонной можно опознать по следующим признакам:

сухость и жжение во рту и глотке;

затрудненное глотание и речь;

учащенное сердцебиение;

покраснение кожи;

хриплый голос;

нарушение ближнего видения;

светобоязнь;

чрезмерное возбуждение;

иногда бред и галлюцинации.

При тяжелых отравлениях человек полностью теряет ориентацию, начинает резко двигаться, становится психически возбужден, у него повышается температура тела, появляется одышка, давление и пульс снижаются, лицо, предплечья и голени отекают. От паралича дыхательного центра и сосудистой недостаточности возможен смертельный исход.

При отравлении белладонной нужно срочно вызвать скорую, потому что без медпомощи смерть наступает через 3–15 часов.

А пока врачи едут, тем, кто отравится белладонной, рекомендуют промыть желудок большим объемом жидкости (подойдет также раствор марганцовки из расчета 2–3 кристаллика на литр воды или теплая соленая вода из расчета 2 чайные ложки на 250 мл воды) и вызвать рвоту. Вывести токсины поможет абсорбент.

Крушина ломкая

Ягоды крушины ломкой легко спутать с черемухой. Да и растут они часто в одной и той же местности — преимущественно по берегам рек, в приречных лесах и около озер.

Ягоды крушины ломкой обладают слабительными и рвотными свойствами, из-за чего их активно применяли в народной медицине, но давайте все же лечиться по-человечески Источник: Wikipedia.org

Вот только если черемуха в целом безопасна (если не переусердствовать), то употребление крушины в еду грозит последствиями. Дело в том, что сама по себе крушина — лекарственное растение, известное своими рвотными и слабящими свойствами. Правда, в лечебных целях используют кору растения. А вот ягодами никто не лечит. Однако они ничуть не хуже воздействуют на кишечник и желудочно-кишечный тракт человека. Съедите горстку таких прямо с куста — и рискуете еще долго не выбраться из леса. Так что тем, кто любит есть ягоды на месте, можно посоветовать разве что брать с собой средства от рвоты и диареи.

Паслен сладко-горький

Ягоды паслена похожи на помидоры черри. И по их названию можно догадаться, что отноcятся они к одному с томатами семейству — пасленовые.

Вкус паслена сладко-горького быстро даст вам понять, что эта ягода несъедобна Источник: Wikipedia.org

Но как бы привлекательно и безобидно ни выглядел паслен сладко-горький, лучше оставьте его врагу. Дело в том, что даже небольшое количество таких ягод легко приведет к отравлению.

У человека, отравившегося пасленом, расширяются зрачки, появляются боли в животе, тошнота и рвота, затрудняется дыхание, начинается аритмия и головокружение.

Чтобы избавиться от последствий близкого знакомства с пасленом, нужно промыть желудок, выпить активированный уголь, принять солевые слабительные и сделать очистительную клизму.

Ландыш майский

Ягоды ландыша майского — одни из самых опасных. В них содержатся сердечные глюкозиды, влияющие на работу сердечной мышцы, и достаточно съесть всего несколько ягод, чтобы смертельно отравиться.

В ландыше содержится яд конваллятоксин, поэтому все растение ядовито Источник: Wikipedia.org

У тех, кто отравится такими ягодами, начнется сильная тошнота, появятся головные боли и рези в животе, а в глазах потемнеет.

Почувствовав такие симптомы, срочно вызывайте скорую: отравившемуся ландышем майским человеку нужна срочная госпитализация. А пока врачи едут, промойте желудок большим количеством воды с активированным углем или слабым раствором марганцовокислого калия и позвольте организму как следует прополоскаться. Также очень не помешает солевое слабительное.