Пролежат до декабря: агроном рассказала, как сохранить кабачки на зиму

Собирать кабачки нужно каждую неделю, убирать поврежденные листья и подгнившие плоды, чтобы растение было в порядке Источник: Дарья Селенская / Городские медиа

В августе у дачников встает очень важный вопрос: что делать с кабачками, как их хранить и правильно заморозить. Кусты хорошо плодоносят даже в самых суровых условиях, а богатый урожай всего через несколько недель уже некуда будет девать. Агроном, кандидат сельскохозяйственных наук Людмила Шубина рассказала все тонкости хранения главного августовского овоща.

Когда собирать кабачки

Собирать кабачки нужно по мере роста. Не стоит позволять плоду перерастать, потому что 5-килограммовые кабачки быстрее портятся, имеют большие семена и больше подходят для откорма гусей и свинок, чем для заготовок.

— Если собирать совсем маленькие плоды, то их нужно сразу готовить, жарить или запекать, делать какие-то закрутки, — пояснила агроном Людмила Шубина. — Для долго хранения подойдут только овощи с толстой шкуркой, полностью созревшие.

При постукивании должен быть слышен глухой звук — он говорит о том, что овощ полностью созрел. Нельзя выкручивать или вырывать кабачок из куста, это повредит и плод, и само растение.

— Кабачки нужно срезать острым ножом, отступая от верха примерно 3–5 сантиметров, чтобы осталась небольшая плодоножка. Тогда храниться будет хорошо и долго, — подчеркнула специалист. — Собирать кабачки нужно каждую неделю, убирать поврежденные листья и подгнившие плоды, чтобы растение было в порядке.

Как хранить кабачки в квартире

При срезе нужно отступать от овоща на 3–5 сантиметров и оставлять часть плодоножки Источник: Дарья Селенская / Городские медиа

Кабачки лежат на земле, поэтому после сбора нужно протереть их сухой тряпкой так, чтобы не осталось грунта. Если помыть кабачки водой, то они будут хуже хранится. На хранение можно отправлять только целые плоды — не должно быть вмятин, трещин, пятен.

— Хранятся в квартире только полностью вызревшие кабачки, когда они становятся очень большими, толстокожими, — подчеркнула Людмила Шубина. — Все молодые нужно сразу пускать в дело или перерабатывать их в течение месяца.

Для хранения кабачков нужно выбрать в квартире темное, сухое, но проветриваемое место. Нужно разложить кабачки так, чтобы они не касались друг друга. На подоконнике овощи хранить не стоит, так как солнечный свет делает свое дело, и они начинают быстрее портиться.

В сентябре, когда летняя жара спадет, кабачки можно будет складывать и на балконе: там так же нужно выбрать затемненное место и разложить овощи на расстоянии друг от друга. Хранить их можно до того, как придет похолодание, и температура опустится ниже 0 градусов.

Как хранить кабачки в погребе

В погребе кабачки можно хранить в ящиках или коробках. Овощи нужно переложить бумагой и сделать так, чтобы остались отверстия для хорошего проветривания.

Температура должна сохраняться на уровне +3…+4 градуса, а влажность — не более 70%, тогда кабачки будут храниться до декабря и даже дольше. На хранение можно отправлять только вызревшие и целые овощи без пятен и вмятин.

Как заморозить кабачки

Кабачок при правильном хранении в морозилке может оставаться пригодным для приготовления до 10-12 месяцев Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RU

Кабачки можно заморозить и готовить зимой, наслаждаясь вкусом овоща. По форме лучше нарезать двумя способами: кружками и кубиками. В первом случае кабачки можно будет обжаривать как отдельное блюдо и делать «тортики», во втором — добавлять в рагу и к мясу.

— Чтобы кружочками морозить, их нужно разложить на доске в один слой и отправить в морозилку, а после застывания переложить в пакет или контейнер. Кубиками проще морозить, так как сразу пакуешь в пакетики и в морозилку, — пояснила агроном.

Любители кабачковых оладий могут сразу натереть овощ на терке, разложить смесь, слегка ее отжав, по пакетам и отправить в морозилку.

— Чтобы кабачок не терял свою форму, лучше всего убрать из него лишнюю жидкость перед заморозкой. Для этого нужно пересыпать овощ солью, подождать полчаса — кабачок даст жидкость, которую нужно слить. Овощ аккуратно промыть и высушить на полотенце. И уже потом можно отправлять в морозилку, — посоветовала Людмила Шубина.

Кабачок при правильном хранении в морозилке может оставаться пригодным для приготовления до 10–12 месяцев.