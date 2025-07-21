«Растение требует умеренность»: агроном рассказала, как часто поливать и подкармливать кабачки

Агроном Людмила Шубина объяснила, как часто поливать кабачки Источник: Дарья Селенская / Городские медиа

Кабачок называют царем дачных культур, вырастить его получается даже у начинающих огородников. Растение дает много плодов. А сколько блюд можно приготовить из этого овоща — и горячее, и салат, и десерт. Но все же есть несколько нюансов в выращивании. Агроном, кандидат сельскохозяйственных наук Людмила Шубина рассказала, что стоит учитывать, особенно если вы хотите получить рекордный урожай. Публикуем ее советы.

Как часто поливать кабачки

Кабачки любят умеренный полив и, так как могут расти даже в полутени, спокойно относятся к достаточно спартанским условиям. Но все же стоит вносить влагу хотя бы раз в неделю.

— У кабачков большие и широкие листья, а также достаточно крупные плоды, поэтому вода им очень нужна. При засухе завязи будут просто опадать, а это большие потери в урожае. Нужно вносить 5-7 литров воды под каждый куст. При этом не стоит разводить болото. Если грунт не будет проветриваться, то завязи начнут гнить, — предупредила агроном Людмила Шубина.

Важные правила ухода за кабачками Источник: Юрий Орлов / Городские медиа

Специалист советует периодически рыхлить почву и мульчировать ее подвяленной скошенной травой. Так влага будет дольше удерживаться в почве и сорняков будет намного меньше. Нельзя мульчировать грядки свежими опилками, так как они быстро вытянут азот из почвы.

Поливать кабачки нужно под корень, можно даже прохладной водой, но не ледяной. Важно делать это либо рано утром до восхода солнца или поздно вечером.

Чем подкормить кабачки в открытом грунте

У кабачков мощная зеленая масса, поэтому требуется много азота Источник: Дмитрий Емельянов / E1.RU

Кабачкам нужен азот и калий. Эти элементы лучше всего вносить при посадке. Если хочется получить богатый урожай, да еще и пораньше, то можно сделать в июне однократную подкормку.

Агроном Людмила Шубина советует использовать настой сброженной травы или коровьего навоза в разведении 1 к 10. То есть один литр настоя на 10 литров чистой воды. Также можно взять комплексные минеральные удобрения и развести их так, как указано на упаковке.

Сначала куст нужно полить обычной водой. Подождать полчаса-час и только потом вносить подкормку. На одно растение достаточно около 3 литров.

Почему желтеют листья кабачка

Желтые листья и подгнившие завязи нужно убирать сразу же после обнаружения Источник: Артём Устюжанин / E1.RU

У пожелтения и гниения могут быть очень разные причины, поэтому сначала внимательно осмотрите растение. Обязательно нужно удалить все желтые листья и подгнившие завязи. Сделать это будет удобнее всего секатором.

Выработанный ресурс и жара

Лист постепенно становится желтым, когда вырабатывает свой ресурс — это естественный процесс. Кабачок постоянно наращивает зеленую массу, поэтому паниковать не стоит. Нужно лишь удалить все лишнее.

Желтые пятна на листьях могут появиться от солнечного ожога и при жаре. В этом случае тоже не стоит паниковать и наладить полив.

Нехватка азота

Листья могут терять свой яркий зеленый цвет из-за нехватки азота. Растение в дефиците будет стараться сэкономить ресурсы и не даст нужного количества завязей. Достаточно однократно подкормить куст азотными удобрениями, чтобы через неделю-две ситуация выровнялась.

Неправильный полив

Это одна из самых распространенных причин. И недостаток и избыток влаги может больно ударить по растению.

— У нас люди любят устраивать болото, заливая грядки. И подкармливать еще каждую неделю. Растение требует умеренность. Нужно не давать полностью пересыхать грунту, но и не разводить там грязь, — подчеркнула Людмила Шубина.

Грибковые болезни

Гниль, конечно, может появиться из-за грибков. Недостаточное проветривание и влажность — отличная для них среда. Бороться с ними можно с помощью биопрепаратов, в составе которых бактерии Bacillus subtilis.