Ожидается непогода: в Ярославской области прогнозируют грозу с градом

В Ярославской области 12 августа прогнозируют непогоду. По информации Министерства региональной безопасности, до конца суток в некоторых районах ожидается гроза с ливнем и градом.
«При грозе усиление северо-западного ветра порывами до 15 метров в секунду. Находясь на улице, держитесь подальше от линий электропередач, деревьев и рекламных конструкций. Будьте внимательны и осторожны», — говорится в сообщении властей.
В случае ЧП можно позвонить по телефону экстренных служб — 112.
При этом днем 12 августа в Ярославской области обещают +18…+23 градуса. В ночь на 13 августа — +9…+14 градусов. В среду, 13 августа, по информации Ярославского ЦГМС, вновь прогнозируется гроза, переменная облачность. Температура воздуха днем поднимется до +17…+22 градусов.
К концу недели, по данным синоптиков, вероятность дождей сократится.
Прогноз по дням в Ярославской области можно узнавать в режиме онлайн с помощью сервиса «Погода 76.RU».