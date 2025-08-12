НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+17°C

Сейчас в Ярославле
Погода+17°

облачно, без осадков

ощущается как +16

0 м/c,

 753мм 82%
Подробнее
3 Пробки
USD 79,60
EUR 93,39
Сбили 5-месячную девочку
Когда откроют уличный бассейн в «Термолэнде»
Что изменится в школах с 1 сентября
Вынесли приговор эксгибиционисту
Ребёнок выпал с 12 этажа
Незрячего не впустили в монастырь
Переезд Минобра
Пожар на предприятии
До какого числа можно поступить на платку
Где остались места в 10-е классы
Лето Ожидается непогода: в Ярославской области прогнозируют грозу с градом

Ожидается непогода: в Ярославской области прогнозируют грозу с градом

Когда обрушится ненастье

4 307
4 комментария
В Ярославской области прогнозируют грозу | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ Ярославской области прогнозируют грозу | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославской области прогнозируют грозу

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославской области 12 августа прогнозируют непогоду. По информации Министерства региональной безопасности, до конца суток в некоторых районах ожидается гроза с ливнем и градом.

«При грозе усиление северо-западного ветра порывами до 15 метров в секунду. Находясь на улице, держитесь подальше от линий электропередач, деревьев и рекламных конструкций. Будьте внимательны и осторожны», — говорится в сообщении властей.

В случае ЧП можно позвонить по телефону экстренных служб — 112.

При этом днем 12 августа в Ярославской области обещают +18…+23 градуса. В ночь на 13 августа — +9…+14 градусов. В среду, 13 августа, по информации Ярославского ЦГМС, вновь прогнозируется гроза, переменная облачность. Температура воздуха днем поднимется до +17…+22 градусов.

К концу недели, по данным синоптиков, вероятность дождей сократится.

Прогноз по дням в Ярославской области можно узнавать в режиме онлайн с помощью сервиса «Погода 76.RU».

ПО ТЕМЕ
Екатерина ЛещенковаЕкатерина Лещенкова
Екатерина Лещенкова
корреспондент
Прогноз погоды Экстренное предупреждение Гроза
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
4
Гость
12 августа, 12:26
Опять обрушится? Что то оно все обрушается и обрушатся
Гость
12 августа, 13:12
Вы задрали с этим тупизмом
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
Чезабретта? Почему снятый для зумеров фильм «Иван Семенов. Первый поцелуй» оскорбляет самих зумеров
Мария Зиновьева
Мнение
«Люди в массе своей отвыкли ходить строем»: сельский учитель — о новой школьной форме и попытке всех уравнять
Анонимный автор
Мнение
«Они там совсем берега потеряли». Журналист — о поездке в Египет двадцать лет спустя
Артем Краснов
Мнение
Я устал, я ухожу. Как уволиться по собственному желанию и не подставиться под удар: три подводных камня
Кирилл Балицкий
Мнение
«Стоит научиться жить в реальном мире». Почему власти не могут остановить рост цен — и так ли он страшен на самом деле
Стас Соколов
Эксперт
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление