От малины до ирги: какие ягоды искать в ярославских лесах в августе — большой обзор

В лесах Ярославля можно встретить разные ягоды Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RU, Кирилл Поверинов / 76.RU, Елена Латыпова / NGS55.RU

Наступил последний месяц лета, в лесах Ярославской области продолжают расти ягоды. В июле многие собирали землянику. О том, какие ягоды можно найти в лесах Ярославской области в августе, рассказала заведующая оранжереей факультета биологии и экологии ЯрГУ им. П. Г. Демидова Татьяна Довиденко.

«В июле и августе обильно плодоносит лесная малина. Она любит солнечные вырубки, просеки и лесные опушки, где образует непролазные заросли. Зачастую тут же, рядом с ней можно встретить и ежевику, хотя последняя предпочитает лесной чаще берега рек», — рассказала Татьяна Довиденко.

В августе в лесах начнет расти малина Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

От садовых сортов дикорастущие малина и ежевика отличаются более мелкими ягодами, кислинкой и ароматом. Специалист отметила, дикая ежевика намного урожайнее лесной малины, но для вызревания и спелости ей требуется чуть больше тепла и солнечных дней. На растении можно встретить одновременно и спелые, и зеленые ягоды, что увеличивает период плодоношения до начала осени.

Стоит искать на кустах и ежевику Источник: Елена Латыпова / NGS55.RU

«Отправляясь в лес за малиной и ежевикой, помните про острые шипы на побегах и подберите подходящую одежду, которая защитит вас от острых шипов кустарника. Также не забываем, что этими ягодами любят лакомиться и медведи. Не стоит забираться в глухие, отдаленные места», — предупредила Татьяна Довиденко.

С июля по сентябрь начинают расти черника и голубика. Биолог отметила, что растения хоть и похожи своими листьями и ягодами, различить их нетрудно.

В августе можно собрать ведро черники Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

«Кустики голубики значительно выше черничных, ягоды крупнее и мякоть под сине-сизой кожицей зеленоватая. Черника же низкорослая, растет ковром и имеет темно-красную мякоть. Эти два растения редко растут друг с другом, но оба предпочитают сосновые леса, солнечные поляны, заросшие мхом», — объяснила Татьяна Довиденко.

Около черники можно найти бруснику. Срок ее созревания — начало августа. В это время поспевают первые ягоды, спеть и держаться на кустах они будут до октября.

В начале месяца будет расти брусника Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RU

«Ягода эта пусть и не такая сладкая, как малина и земляника, зато обладает уникальным свойством — она практически не портится, не бродит. Это связано с высоким содержанием природного консерванта — бензойной кислоты и танинов, что обеспечивает свежесть без всяких ухищрений и термической обработки долгие недели», — рассказала Татьяна Довиденко.

Это качество не свойственно ирге, или, как ее еще называют, коринке. Ее ягоды начинают синеть с июня. Для вызревания им необходимо около ста теплых дней, спеть она начинает неравномерно, часть плодов держится до середины августа. Ягода приятна своим вкусом, но быстро портится без обработки, бродить начинает на следующий день после сбора.

Ягоды ирги синего цвета Источник: Артем Устюжанин / E1.RU

«Растет коринка или ирга вдоль дорог и лесных тропинок, по краю лесных полян и в перелесках. Высокие кусты ее достигают 4–5 метров, что, конечно, неудобно для сбора», — поделилась Татьяна Довиденко.

Эксперт рассказала, что в болотистой местности на севере Ярославской области, в Угличском районе и на границе с Вологодской областью можно найти морошку. Чаще всего растение занимает участки торфяных болот и заболоченных лесов, как правило, сосняков и орешников. Растение боится холодов и заморозков, плоды становятся бурыми.

«Ягода эта деликатесная, нежная и очень вкусная. Срок поспевания ее быстрый, хранится без сахара или термической обработки она мало, от того и стоимость ее на рынке высокая. Примечательно, что неспелая морошка красная, а созревшая — желто-оранжевая. Но собирать имеет смысл именно недозревшую морошку, так как спелая ягода лопается в руках от прикосновения, истекая соком», — добавила Татьяна Довиденко.

В лесах Ярославской области можно встретить кусты костяники. Растение не образует зарослей, растет почти всегда одиночно. Плоды ягоды называются костянки, они скомпонованы по несколько штук — от одной до десяти — в одну гроздь шарообразной формы.

«Эту родственницу малины называют „северным гранатом“ из-за схожести плодов с его зернышками», — сообщила Татьяна Довиденко.

В плодах костяники есть довольно крупная косточка.

На фото — ягоды жимолости Источник: Артем Устюжанин / E1.RU

«В чащобе леса, около водоемов можно встретить лесную жимолость. Вот ее ягоды, созревающие в конце июля — начале августа, точно не стоит пробовать. Жимолость лесная — близкий родственник съедобной жимолости. Несмотря на это, ее красные плоды очень ядовиты, богаты токсинами, вызывающими тошноту, расстройство ЖКТ, боль в животе. Вкус имеют неприятный, горький, что в данном случае является очень хорошим свойством — оно отбивает у человека желание полакомиться опасными ягодами», — предупредила Татьяна Довиденко.

Эксперт также напомнила: отравляясь в лес за дикорастущими ягодами, нужно помнить некоторые правила:

подготовьте соответствующую одежду, защищающую не только от насекомых, но и от колючих побегов малины и ежевики;

почти все ягоды, кроме брусники, нежные, хрупкие. Берите тару с учетом этого — небольшие по объему корзины широкого диаметра сберегут ваши труды лучше, чем емкости, где ягоды будут давиться под собственным весом;

собирать любые ягоды лучше ранним утром, но в сухую погоду;

если сомневаетесь, то не трогайте незнакомые ягоды и плоды.