Ягодный бум! Появилась карта мест, где точно можно набрать банку черники в Ярославской области

Сколько стоит черника и где ее искать в Ярославской области Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Сезон черники в самом разгаре. Ярославцы вооружившись ведрами и корзинками рванули в лес. В социальных сетях собиратели ягод разделились на два лагеря: одни хвастаются результатами, другие говорят, что ягод меньше, чем в прошлом году, или вообще нет.

«Углич, черники очень мало. Скажем совсем нет», — пишет Елена в комментариях одной из тематических групп.

Хотя другие отмечают, что ягод полно.

«По сравнению с прошлым годом, черники раза в три больше. Занимается подруга ягодами. Были сами неделю назад на привычном месте — полным-полно», — поделилась Анна.

Начался сезон черники Источник: читатель 76.RU

В середине июля мы делали обзор на ягоды, где показывали, чем торгуют дачники на Угличском рынке. Сейчас вместо смородины и клубники все забито контейнерами с черникой. Продают ягоду фасованную по стаканам и лоткам.

черника в стакане 200 мл. — 150 рублей;

черника в стакане 250 мл. — 200 рублей;

черника в стакане 500 мл. — 300-350 рублей;

килограмм черники — 900-1200 рублей.

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Так же в районах можно встретить дачников на стихийных рынках. Например, в Заволжском районе напротив ТЦ «Аврора» полулитровый стакан черники продают за 400 рублей.

Ягоду продают в стаканах или на развес Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Дачники не стали скрывать локации, где собирали ягоду. В основном называли Некоузский и Рыбинский районы. Прикрепляем карту с некоторыми черничными местами.

Показываем на карте места, где дачники собирают северную ягоду Источник: Евгения Бикунова / Городские медиа