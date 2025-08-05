Ягодный бум! Появилась карта мест, где точно можно набрать банку черники в Ярославской области

Сезон черники в самом разгаре. Ярославцы вооружившись ведрами и корзинками рванули в лес. В социальных сетях собиратели ягод разделились на два лагеря: одни хвастаются результатами, другие говорят, что ягод меньше, чем в прошлом году, или вообще нет.
«Углич, черники очень мало. Скажем совсем нет», — пишет Елена в комментариях одной из тематических групп.
Хотя другие отмечают, что ягод полно.
«По сравнению с прошлым годом, черники раза в три больше. Занимается подруга ягодами. Были сами неделю назад на привычном месте — полным-полно», — поделилась Анна.
В середине июля мы делали обзор на ягоды, где показывали, чем торгуют дачники на Угличском рынке. Сейчас вместо смородины и клубники все забито контейнерами с черникой. Продают ягоду фасованную по стаканам и лоткам.
черника в стакане 200 мл. — 150 рублей;
черника в стакане 250 мл. — 200 рублей;
черника в стакане 500 мл. — 300-350 рублей;
килограмм черники — 900-1200 рублей.
Так же в районах можно встретить дачников на стихийных рынках. Например, в Заволжском районе напротив ТЦ «Аврора» полулитровый стакан черники продают за 400 рублей.
Дачники не стали скрывать локации, где собирали ягоду. В основном называли Некоузский и Рыбинский районы. Прикрепляем карту с некоторыми черничными местами.
Делитесь в комментариях местами, где собираете чернику.