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Еда Обзор Ягодный бум! Появилась карта мест, где точно можно набрать банку черники в Ярославской области

Ягодный бум! Появилась карта мест, где точно можно набрать банку черники в Ярославской области

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1 комментарий
Сколько стоит черника и где ее искать в Ярославской области | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUСколько стоит черника и где ее искать в Ярославской области | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Сколько стоит черника и где ее искать в Ярославской области

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Сезон черники в самом разгаре. Ярославцы вооружившись ведрами и корзинками рванули в лес. В социальных сетях собиратели ягод разделились на два лагеря: одни хвастаются результатами, другие говорят, что ягод меньше, чем в прошлом году, или вообще нет.

«Углич, черники очень мало. Скажем совсем нет», — пишет Елена в комментариях одной из тематических групп.

Хотя другие отмечают, что ягод полно.

«По сравнению с прошлым годом, черники раза в три больше. Занимается подруга ягодами. Были сами неделю назад на привычном месте — полным-полно», — поделилась Анна.

Начался сезон черники | Источник: читатель 76.RUНачался сезон черники | Источник: читатель 76.RU

Начался сезон черники

Источник:

читатель 76.RU

В середине июля мы делали обзор на ягоды, где показывали, чем торгуют дачники на Угличском рынке. Сейчас вместо смородины и клубники все забито контейнерами с черникой. Продают ягоду фасованную по стаканам и лоткам.

  • черника в стакане 200 мл. — 150 рублей;

  • черника в стакане 250 мл. — 200 рублей;

  • черника в стакане 500 мл. — 300-350 рублей;

  • килограмм черники — 900-1200 рублей.

На желтых прилавках расположились дачники и грибники | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUНа желтых прилавках расположились дачники и грибники | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
Сейчас практически на каждом прилавке вы найдете чернику | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUСейчас практически на каждом прилавке вы найдете чернику | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
Стакан объемом 500&nbsp;мл. будет стоить от 300 до 350 рублей | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUСтакан объемом 500&nbsp;мл. будет стоить от 300 до 350 рублей | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
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Так же чернику продают сразу килограммами в контейнерах | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUТак же чернику продают сразу килограммами в контейнерах | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Так же в районах можно встретить дачников на стихийных рынках. Например, в Заволжском районе напротив ТЦ «Аврора» полулитровый стакан черники продают за 400 рублей.

Ягоду продают в стаканах или на развес | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЯгоду продают в стаканах или на развес | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Ягоду продают в стаканах или на развес

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Дачники не стали скрывать локации, где собирали ягоду. В основном называли Некоузский и Рыбинский районы. Прикрепляем карту с некоторыми черничными местами.

Показываем на карте места, где дачники собирают северную ягоду | Источник: Евгения Бикунова / Городские медиаПоказываем на карте места, где дачники собирают северную ягоду | Источник: Евгения Бикунова / Городские медиа

Показываем на карте места, где дачники собирают северную ягоду

Источник:

Евгения Бикунова / Городские медиа

Делитесь в комментариях местами, где собираете чернику.

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Кирилл ПовериновКирилл Поверинов
Кирилл Поверинов
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Черника Ягоды
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Комментарии
1
Гость
44 минуты
Рванули в лес? Просто пойти-поехать нельзя было? Мы такие дикие?
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