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Лето Собирать на солнечной поляне или в тенистом лесу? Биолог объяснила, что влияет на вкус земляники

Собирать на солнечной поляне или в тенистом лесу? Биолог объяснила, что влияет на вкус земляники

Ярославцам стоит быть внимательнее

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1 комментарий
В лесу, кроме обычной земляники, можно встретить краснокнижную | Источник: Владислав Лоншаков / E1.RUВ лесу, кроме обычной земляники, можно встретить краснокнижную | Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

В лесу, кроме обычной земляники, можно встретить краснокнижную

Источник:
Владислав Лоншаков / E1.RU

В ярославских лесах продолжается сезон земляники. Ранее мы рассказывали, к каким местам нужно приглядываться, чтобы отыскать ягоды. В этом тексте разбираемся, от чего зависит вкус земляники.

Заведующая оранжереей факультета биологии и экологии ЯрГУ им. П. Г. Демидова Татьяна Довиденко объяснила, что земляника с точки зрения ботаники вовсе не является ягодой.

«Настоящие плоды — это крошечные орешки, семянки на поверхности разросшегося красного цветоложа. Именно эти малюсенькие семечки и придают пикантную горчинку землянике», — объяснила Татьяна Довиденко.

Горчинка ярко выражена у лесной земляники, что отличает ее от краснокнижной, которая чаще всего растет недалеко от обычной. В Ярославской области можно встретить два вида краснокнижных ягод: земляника зеленая и земляника мускусная. Чтобы случайно не сорвать ягоды с краснокнижного растения, нужно избегать сбора на особо охраняемых природных территориях.

«В нашей области стоит выделить две такие зоны федерального значения: Дарвинский государственный природный биосферный заповедник и Национальный парк „Плещеево озеро“», — рассказала Татьяна Довиденко.

Также не стоит собирать землянику вдоль дорог, промышленных предприятий, очистных сооружений.

«Говорят, что вкус земляники зависит и от места произрастания. Так, собранная на полянах и в лиственных лесах ягода будет слаще, чем та, что росла среди хвойных деревьев. На вкусовые качества земляники влияют и погодные условия — вызревшая и собранная в жару ягода горчит сильнее», — поделилась Татьяна Довиденко.

А для любителей клубники агроном рассказала, как правильно ее срывать, чтобы куст не повредился и продолжил развиваться.

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Варвара Киселёва
корреспондент
Ягоды Земляника
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Комментарии
1
Гость
2 минуты
Не смейте собирать хосударевы ягоды и посещать лес без уплаты налогов в казну
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