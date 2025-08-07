НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Грозы, град и смерчи: в Сочи объявлено штормовое предупреждение на ближайшие дни

Погода испортится вечером 7 августа

Грозы, град и смерчи: в Сочи объявлено штормовое предупреждение на ближайшие дни

Погода испортится вечером 7 августа

305
1 комментарий
В Гидрометцентре России предупредили о грозе в Сочи | Источник: Анна Грицевич / SOCHI1.RU

В Гидрометцентре России предупредили о грозе в Сочи

Источник:

Анна Грицевич / SOCHI1.RU

Сочинский гидрометцентр объявил штормовое предупреждение. С вечера 7 августа, а также в течение суток 8 и 9 августа на территории Сочи и Сириуса ожидаются сильные дожди и ливни в сочетании с грозой, градом, шквалистыми усилениями ветра с порывами 15-18 м/с. В отдельных районах сильные ливни.

На реках резкие подъемы уровней воды, на малых реках и водотоках местами с достижением неблагоприятных отметок. В горной зоне возрастает риск схода селевых потоков малого объема.

На участке Магри-Веселое имеется опасность формирования смерчей над морем.

Рекомендуется соблюдать осторожность и воздержаться от отдыха у воды. В случае чрезвычайных происшествий звонить по номеру 112.

Ранее мы показывали танцующие смерчи в акватории Черного моря и публиковали прогноз на бархатный сезон.

Анна Грицевич
Анна Грицевич
Ведущий корреспондент
Комментарии
1
Гость
1 час
Не повезло конечно тем кто отдохнуть приехал. Зато в такую погоду БПЛА прилетать не будут.
