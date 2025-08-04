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Лето Лето сдвинулось: мэр Сочи дал прогноз на бархатный сезон после провала в июне

Лето сдвинулось: мэр Сочи дал прогноз на бархатный сезон после провала в июне

На курорте делают осторожные предположения, что тепло переместилось на сентябрь

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Море прогрелось до +29 градусов | Источник: Анна Грицевич / SOCHI1.RUМоре прогрелось до +29 градусов | Источник: Анна Грицевич / SOCHI1.RU

Море прогрелось до +29 градусов

Источник:

Анна Грицевич / SOCHI1.RU

Отели в Сочи на бархатный сезон 2025 года забронированы на 60%. Об этом сообщил глава города-курорта Андрей Прошунин в Telegram-канале.

По данным мэрии курорта, в августе отдыхает около 190 тысяч туристов, а сочинские отели заполнены на 90%. С начала года Сочи принял уже 4,6 миллиона гостей, причем 2,7 миллиона из них приехали только за три летних месяца — с мая по июль.

Август традиционно остается самым загруженным месяцем сезона, и текущие бронирования подтверждают, что турпоток как минимум сохранится на уровне прошлого года. Показываем обстановку в августе на пляже «Ривьера».

Как сейчас на пляжах «Ривьера» — видео

Источник:

Константин Бредников / Telegram

При этом цены на отдых в Сочи за три года выросли на 45%, а максимальная стоимость путевки для двоих достигла 292,7 тысячи рублей против 124,5 тысячи в 2023 году. Однако это не останавливает туристов — курорт уверенно держит статус одного из самых востребованных в России.

Некоторые туристы, основываясь на опыте прошлых лет, уверены, что лето «сдвинулось» и тепло задержится на курорте весь сентябрь — как компенсация за холодный июнь.

Синоптики пока не дают прогнозов о том, каким будет бархатный сезон в Сочи. Однако август обещает дать жару. Если взглянуть на инфографику месяца, видно, что дневная температура воздуха не опустится ниже +27.

Прогноз погоды на август в Сочи по дням | Источник: gismeteo.ruПрогноз погоды на август в Сочи по дням | Источник: gismeteo.ru

Прогноз погоды на август в Сочи по дням

Источник:

gismeteo.ru

В глубине души жители Сочи искренне не понимают, почему многие туристы выбирают для отдыха на курорте именно июль и август. С точки зрения здешнего субтропического климата, с его нередкими +30 и более в середине-конце календарного лета, пребывание в Сочи не слишком комфортно. Особенно если прибавить к жаре высокую влажность воздуха.

А вот сентябрь, когда зной уходит, хлынут толпы, а цены становятся ниже, — идеальный месяц для отпуска.

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Оксана ВитязьОксана Витязь
Оксана Витязь
Журналист
Август Отдых в Сочи Бархатный сезон
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