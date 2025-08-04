Смерчи танцуют у берегов Сочи, но туристы купаются, несмотря на опасность. Видео

В Сочи сняли на видео гигантский смерч Источник: «Большой Сочи» / telegram, «Любимый Сочи» / Telegram

3 августа береговая линия Сочи превратилась в зрелищную, но опасную арену природных явлений — туристы засняли на видео сразу несколько смерчей, разгулявшихся у побережья. Водяные воронки наблюдались в Вардане и Лоо. Несмотря на очевидную опасность, многие туристы продолжили купаться, о чем красноречиво свидетельствуют кадры, опубликованные в Сети.

На Черном море в районе Сочи поднялся смерч — видео Источник: Любимый Сочи /telegram

Но самые драматичные события развернулись в Агое, где смерч вышел на берег, устроив настоящий хаос. Мощный вихрь разметал шезлонги и зонтики, поднял в воздух бунгало и катамаран, который затем рухнул на навес с отдыхающими. Чудом конструкция выдержала удар, и никто не пострадал.

Мощный вихрь поднял бунгало на пляже Источник: Большой Сочи / telegram

Кроме того, 3 августа соцсети Сочи распространили видео слияния двух смерчей в один мощный вихрь. Место этого события не уточняется, но судя по голым веткам дерева на переднем плане, можно предположить, что все произошло не сегодня. Однако зрелище завораживает

В Сети появилось видео слияния двух вихрей Источник: Любимый Сочи / telegram

Между тем на курорте продолжает действовать штормовое предупреждение — синоптики прогнозируют ухудшение погодных условий с сильными ливнями и шквалистым ветром. Спасатели в очередной раз призывают отдыхающих не рисковать жизнью и воздержаться от отдыха у моря. Власти усиливают патрулирование пляжей.