Смерчи танцуют у берегов Сочи, но туристы купаются, несмотря на опасность. Видео

3 августа береговая линия Сочи превратилась в зрелищную, но опасную арену природных явлений — туристы засняли на видео сразу несколько смерчей, разгулявшихся у побережья. Водяные воронки наблюдались в Вардане и Лоо. Несмотря на очевидную опасность, многие туристы продолжили купаться, о чем красноречиво свидетельствуют кадры, опубликованные в Сети.
Но самые драматичные события развернулись в Агое, где смерч вышел на берег, устроив настоящий хаос. Мощный вихрь разметал шезлонги и зонтики, поднял в воздух бунгало и катамаран, который затем рухнул на навес с отдыхающими. Чудом конструкция выдержала удар, и никто не пострадал.
Кроме того, 3 августа соцсети Сочи распространили видео слияния двух смерчей в один мощный вихрь. Место этого события не уточняется, но судя по голым веткам дерева на переднем плане, можно предположить, что все произошло не сегодня. Однако зрелище завораживает
Между тем на курорте продолжает действовать штормовое предупреждение — синоптики прогнозируют ухудшение погодных условий с сильными ливнями и шквалистым ветром. Спасатели в очередной раз призывают отдыхающих не рисковать жизнью и воздержаться от отдыха у моря. Власти усиливают патрулирование пляжей.
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