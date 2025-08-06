Атака застала на пляже. Туристы рассказали, почему не уезжают из Сочи из-за участившихся налетов БПЛА

Туристы готовы загорать даже под смерчами Источник: Анна Грицевич / SOCHI1.RU

Предупреждение о смерчах, участившиеся атаки БПЛА, да хоть потоп — ничего не помешает российскому туристу насладиться отдыхом в Сочи. По словам представителей отелей и самих туристов, последние события никак не повлияли на турпоток на главный российский курорт. Пересидели ночь в подвале или на парковке, а с раннего утра уже на пляжах. Корреспондент SOCHI1.RU узнала, почему отдыхающие не хотят прерывать отдых из-за ЧП.

Билеты на поезда все также сложно купить, одни уезжают, другие приезжают Источник: Анна Грицевич / SOCHI1.RU

«Три года о море мечтала»

Жительница Белгородской области Татьяна Яровая загорела уже до черноты, но все равно лежит на пляже. Это ее любимый отдых. В ушах любимая музыка, на теле яркий купальник. Ничто не может помешать девушке насладиться отдыхом.

— Нас, жителей Белгородской области, разве напугать атаками беспилотников? Нет, конечно. Мы в этом живем постоянно. Пофиг, пляшем! Три года о море мечтала. Покупала купальники, шляпы и наряды. Вот теперь демонстрирую. Жизнь-то жить надо, другой не будет, — рассказала Татьяна. Во время первой массированной атаки в ночь на 24 июля она успокаивала соседей по отелю и рассказывала им, как действовать при ударе БПЛА. Некоторые паниковали, но многие просто спустились в цокольное помещение, где находится бассейн, и спокойно пережидали.

— Вот сибиряки — паникеры. А воронежцы, мои земляки, москвичи, ростовчане привычные уже. Просто взяли документы и пошли в укрытие, — говорит Татьяна. При этом сотрудники отеля были явно не готовы предоставить укрытие своим постояльцам. У них не было на этот счет никакой инструкции. Поэтому гостям пришлось самим искать себе бомбоубежище, и вспомнили про бассейн. Это уже после первой массированной атаки в отеле появились инструкции, что делать во время атаки дронов.

— Я поняла, что сочинцы расслабились. Работники отеля говорили, что были уверены: город надежно защищен и никакие прилеты им не страшны. Я им пыталась доказать, что Сочи прекрасно защищен, вон как хорошо работает ПВО. Людей погибших очень жалко, но это еще раз доказывает, что во время атаки нужно оставаться в укрытии и ни в коем случае никуда не ехать, — говорит Татьяна.

В Сириусе во врем атак было очень громко Источник: Анна Грицевич / SOCHI1.RU

«Первый раз было очень страшно»

Туристка из Екатеринбурга Светлана Елина, которая отдыхает в крупном отеле Сириуса, 24 июля была очень сильно напугана. Атака застала ее с мужем на пляже, куда они пришли, чтобы поплавать по лунной дорожке. Но вместо романтики они бежали куда глаза глядят.

— Мы были в шоке, конечно. Первый раз было очень страшно. Впервые ощутили на себе все то, что видели только по телевизору. Мы бежали в сторону отеля. Но нас приютили в другом. Просто люди увидели, что мы бежим, и позвали к себе. Там, на подземной парковке, мы переждали этот ужас. Во второй раз мы были в номере и спокойно спустились в лобби. Человек быстро ко всему привыкает, — говорит Светлана. Паниковали ее родные и друзья в Екатеринбурге, которые увидели о ЧП в новостях. Родители уговаривали срочно менять билеты и возвращаться домой. Но они с мужем приняли решение не прерывать отпуск, тем более билеты у них невозвратные. Терять больше 100 тысяч рублей они не готовы.

Прерывать отпуск и терять деньги никто не хочет Источник: Анна Грицевич / SOCHI1.RU

«Мы повременим с отпуском»

Жительница Иркутска Ульяна Морозова должна была прилететь в Сочи на отдых с двумя детьми и мамой 10 августа, но на семейном совете решили, что сдадут билеты и отменят бронь.

— Мы повременим с отпуском. Сейчас, конечно, не время отдыхать. Аэропорт в Сочи закрывается стабильно. Люди не могут улететь. Мы не такие фанаты Сочи, чтобы все это терпеть, поедем в Таиланд, там спокойнее. А Сочи желаем, чтобы атаки больше не повторились, — говорит Ульяна. Она хвалит себя за то, что не стала экономить и купила возвратные билеты. Хотя были мысли купить подешевле.

Люди мечтают о море и не готовы отказываться Источник: Анна Грицевич / SOCHI1.RU

Люди переживают, но от отдыха не отказываются

Тревел-агент Ирина Викторова не фиксирует массовых отмен броней в Сочи после атаки БПЛА. Если после первого налета ее клиенты ей звонили в панике, то после второго были единичные звонки.

— За конец июля и начало августа у меня было всего три отмены бронирований. Но это практически в любое время так. Да, люди переживают. Звонят и спрашивают, безопасно ли ехать. Я им рассказываю все как есть. Я на связи с объектами размещения. Обязательно уточняю, есть ли укрытие. Но клиентам самим решать. Но, как правило, они уже настроены на отдых, долго выбирали варианты. И не готовы менять планы, — говорит Ирина.