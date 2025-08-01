Любимая соль императрицы. История самого необычного озера на Алтае: его вода меняет цвет от жары, а под ней лежат рельсы

Состав везет добытую соль по проложенным прямо по воде рельсам Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Бурлинское или Розовое озеро в Алтайском крае каждый год привлекает тысячи туристов. Многие приезжают просто сделать красивые фотографии, кто-то — за природной сибирской солью, а есть и те, кто наслышан о целебных свойствах местной грязи. Отдельное развлечение для туристов — это проезжающий прямо по ярко-розовой водной глади железнодорожный состав: рельсы здесь уложены под поверхностью воды. Как соледобыча из ручной стала промышленной, в чем секрет цветной воды озера и кто живет в соли — в материале NGS.RU.

Отдых на озере

На Бурлинское приезжает много туристов Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

За последние годы до Розового озера практически построили комфортную дорогу — остался только небольшой участок бездорожья уже совсем рядом с популярным у туристов местом. Рынок возле озера стал намного больше — палаток уже больше двух десятков, добавились туалетные и душевые кабинки. На рынке друг друга пытаются перекричать продавцы: «Горячая кукуруза! Холодное пиво! Соль!» — у них есть всё, чего может пожелать душа туриста.

Если рано утром отдыхающих еще немного, то к полудню они заполняют озеро. Туристы заходят на мелководье, любуются необычным пейзажем, делают фотографии. Компания женщин в красивых белых платьях и накидках долго снимают видео. Многие приехали, чтобы набрать соли, которая лежит под ногами.

«В магазине это всё за деньги», — объясняет одна из туристок.

«Я пять килограммов соли привез, она год простояла, мы ее выкинули», — рассказывает своим спутникам мужчина.

Кто-то доходит до грязи, у которой резкий запах, и обмазывается ею.

«Эта ваша грязь — какая-то ерунда», — без энтузиазма ворчит мальчик, вероятно, своей сестре — он единственный в семье, кто остался чистым.

«Ничего не ерунда, даже в „Гугле“ написано, что она лечит», — отвечает ему та.

На белом берегу из соли туристы оставляют надписи. Чаще всего можно встретить сибирские города — Новосибирск, Кузбасс, Алтайский край. Но сюда приезжают и из других частей России. Например, огромная надпись «Екб» намекает, что туристы приехали с Урала.

«Тут как будто снег растаял», — восхитился маленький мальчик, тоже приехавший на берег с родителями.

Добывает, перерабатывает и продает пищевую и кормовую соль «Алтайская соледобывающая компания». На сайте у организации написано, что на заводе работает больше 100 человек из ближайшего поселка — Бурсоль.

В озере, по данным компании, больше пяти миллионов тонн полезных ископаемых. Это поваренная соль донных отложений. Запасы возобновляются, и через восемь лет на отработанной площади можно повторять работы. Но добывать соль можно только в летнее время.

Царская соль

Озеро приобрело свой необычный розовый цвет из-за водорослей Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Озеро Бурлинское находится на Кулундинской равнине. Про соленые озера в этой местности стало известно в 1613 году — тогда казачий атаман Станислав Барташа отправился в экспедицию.

До этого Кулундинская степь считалась безжизненной. Хотя, как рассказала директор Славгородского городского краеведческого музея Галина Кавун, через степь проходило Великое переселение народов. Считается, что через Кулундинскую степь проходили последователи Чингисхана, пополняя запасы бурлинской солью.

Активно же о соли из Бурлинского озера заговорили в XVIII веке, когда 1724 году крестьянин Дементий Ковров поставил казне 200 пудов соли из Бурлинского озера.

«С середины XVIII века этот край имел статус соляной столицы Западной Сибири. В истории же сохранилась конкретная дата — 14 июня 1768 года. Как гласит предание, тем летним днем подали во время обеда к столу Екатерины Великой привезенную сибирскую соль. Испробовав ее, императрица сказала: „Повелеваю отныне ко столу мне подавать только эту соль“», — рассказала Галина Кавун.

Рабочие передвигаются по железнодорожным путям на специально оборудованных машинах Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Так 1768 год начал считаться датой рождения Бурлинского соляного промысла. Продажей занимались казацкие отряды, а добычей, помимо рабочих, некие «рабы», как называет их сотрудница музея. Например, после восстания Емельяна Пугачева пять его соратников клеймили и отправили добывать соль на озера Кулунды.

Первые двести лет соль добывали вручную сезонные рабочие: с июля по август. Они жили в шалашах или временных землянках. Платили им очень мало (меньше копейки за пуд соли), а если шли дожди, то заканчивалась и добыча.

Рабочие надевали одежду из шкур мехом вовнутрь — ее называли «чембары», — садились на телеги и доезжали до озера. Там с помощью ломов долбили верхний слой соли и черпаками, то есть лопатами с просверленными отверстиями, грузили на тачки, которые на берег тащили верблюды. На животных, кстати, надевали специальную обувь, которая защищала их стопы от разъедания. Вместо верблюдов для транспортировки иногда использовались лодки.

Завод

По озеру многие просто ходят пешком Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Строительство солезавода началось в 1924 году. Из озера начали качать воду, а потом ее выпаривать. Тогда среднегодовая добыча соли была около 16 тысяч тонн. В 1928 местные жители сделали солекомбайн и это дало возможность увеличить объемы.

В 1934 Бурлинский промысел соединили железной дорогой со станцией Айнак. Размолотую соль начали погружать прямо в вагоны.

В 1920-е годы рабочие стали заселять поселок Бурсоль — до этого они, как правило — крестьяне из соседних поселков, строили времянки, а осенью уезжали. К 1950-м годам сибиряки настолько обжились в Бурсоли, что решили даже начать заводить огороды. Но слишком соленая почва не позволяла выращивать овощи.

«Вокруг озера не росла даже трава. Люди завозили перегной, землю из других мест, но через пару лет солончаки поглощали удобренную почву. Настойчивые огородники не прекращали работу на приусадебном участке и добивались добрых результатов. Вскоре, по мере роста жилых усадеб, огородничеством стали заниматься практически все домовладельцы», — описывает директор музея.

Знаменитые рельсы начали прокладывать в 1930-х, когда началась механизация и появились солесосы. А рельсы на шпалах перемещали, когда нужно было поменять место добычи.

Железная дорога ведет к месту добычи соли Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

В 1940 году к участку добычи провели желенодорожную ветку, а в 1945 году ширококолейный железнодорожный путь положили к удаленным участкам добычи. В первое время он был плавучим: пути погружались на дно под тяжестью вагонов, а потом снова всплывали. Подводной железнодорожная ветка стала только в 1948 году.

Во время Великой Отечественной войны на заводе стало не хватать рабочих, и на Бурлинское озеро начали отправлять заключенных из исправительно-трудовой колонии. Отправляли и военнопленных вермахта. Ближе к окончанию войны на Бурсольпром прислали советских немцев из рабочих колоний — многие из них остались жить в селе Бурсоль.

После этого завод работал стабильно, развивалось и село Бурсоль.

«В 1997 году продукция промысла победила на выставке в Испании, где бурлинскую соль признали лучшей по вкусовым характеристикам. Ее поставляли в Японию, Афганистан, Монголию», — не без гордости рассказала директор музея.

На берегу помимо соли есть еще и лечебная грязь Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

В декабре 2007 году Бурсольпром был включен в перечень объектов для приватизации, а в 2008 году госпредприятие реорганизовали и превратили в открытое акционерное общество. Но что-то пошло не так, и за тот год компания не добыла ни одного килограмма соли. Сотрудники остались без работы.

Добыча соли возобновилась в 2010 году, когда ОАО «Алтайкрайэнерго» получила лицензию на добычу соли. Тогда же появилась дочерняя компания ООО «Алтайская соледобывающая компания». Железнодорожные пути пришлось ремонтировать, а солекомбайн строить заново.

Свойства озера

Многие туристы забирают соль домой Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Галина Кавун объяснила, что озеро окрашивается благодаря микроскопической красной водоросли Дуналиеллы солоноводной (Dunaliella salina) и меняет цвет в зависимости от температуры. В прохладную погоду оно приобретает серо-стальной цвет, а в жаркую погоду варьирует оттенок от сиренево-розоватого до малинового.

Дно озера состоит из солевых кристаллов, выложено мощным слоем ила и отмерших рачков Артемия.

«Ил имеет целебные свойства, которые по своим терапевтическим характеристикам ни в чём не уступают знаменитым грязям курортов Крыма и Кавказа», — добавила директор музея.

Из-за большой концентрации соли в озере невозможно утонуть. Зато обгореть можно моментально.

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