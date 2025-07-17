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Лето «Недовольных пьяных морд не видно». Российские туристы рассказали, почему выбирают для отдыха Абхазию этим летом

«Недовольных пьяных морд не видно». Российские туристы рассказали, почему выбирают для отдыха Абхазию этим летом

Многие отдыхающие любят республику за безлюдные пляжи и за бюджетные туры

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На городских пляжах в Абхазии лежаки стоят там, где хотят сами туристы | Источник: Анна Грицевич / SOCHI1.RUНа городских пляжах в Абхазии лежаки стоят там, где хотят сами туристы | Источник: Анна Грицевич / SOCHI1.RU

На городских пляжах в Абхазии лежаки стоят там, где хотят сами туристы

Источник:

Анна Грицевич / SOCHI1.RU

После открытия аэропорта в Сухуме Абхазия стала ближе и удобнее в логистическом плане для жителей нескольких российских городов. Не нужно на жаре стоять в очередях на границе — летишь напрямую. Можно осваивать новые курорты Восточной Абхазии. Много споров в Сети вызывает качество отдыха в республике, но есть люди, которые любят Абхазию всей душой и не замечают недочетов. SOCHI1.RU узнали, почему турпоток в страну души всё время растет и сколько стоит провести там отпуск этим летом.

Даже в Гагре&nbsp;— самой популярной локации российских туристов, есть безлюдные пляжи | Источник: Анна Грицевич / SOCHI1.RUДаже в Гагре&nbsp;— самой популярной локации российских туристов, есть безлюдные пляжи | Источник: Анна Грицевич / SOCHI1.RU

Даже в Гагре — самой популярной локации российских туристов, есть безлюдные пляжи

Источник:

Анна Грицевич / SOCHI1.RU

Восстановить душевное спокойствие

Туристка из Москвы Ирина Молодцова считает, что лучше абхазских пляжей, широких и пустынных, нет. По крайней мере, для нее. Уже 10 лет каждый свой отпуск она проводит на абхазских курортах, потому что очень любит пляжный отдых. Готова лежать каждый день и наслаждаться солнцем. Сочинские забитые людьми и лежаками пляжи, по ее мнению, отвратительны.

— А тут лежишь — и никого. Недовольных пьяных морд не видно. Я вообще не видела пьяных людей в Абхазии. Только здесь я могу восстановить душевное спокойствие. Тишина полнейшая, умиротворение, — говорит Ирина. По ее мнению, достаточно найти хороший отель, а разруху, на которую жалуются другие туристы, она воспринимает как своего рода уникальность. Зато нет пробок, хамства и природа прекрасная.

— За 10 лет в Абхазии много изменений. Появляются хорошие отели, реконструируют набережные. Я не понимаю туристов, которые едут и плюются. Вас же никто насильно не везет. Не нравится, сидите дома или в Турции отдыхайте. Я там была весной, не скажу, что Анталья сильно ухоженная. Тоже много недочетов, — рассказывает Ирина.

Она купила тур на середину июля у крупного российского туроператора, как только открылся сухумский аэропорт. Впервые отдыхает в столице Абхазии. Считает, что в этой части страны намного больше интересных и красивых мест, чем в восточной. Источники, водопады, дикие пляжи.

Неделя в трехзвездочном отеле вместе с перелетом ей обошлась в 67 тысяч рублей. Гостиница новая, в номерах есть всё необходимое, огромный балкон с видом на море. Питание в столовой при отеле хоть и платное, но дешевое: комплексный обед 300 рублей. Но она предпочитает апацхи — национальные кафе. Особо выделяет «Анасып» в Сухуме. Там самые вкусные хачапури, компот из фейхоа и огромный выбор блюд абхазской кухни, которые готовят на огне.

Отели Гагры с видом на море | Источник: Анна Грицевич / SOCHI1.RUОтели Гагры с видом на море | Источник: Анна Грицевич / SOCHI1.RU

Отели Гагры с видом на море

Источник:

Анна Грицевич / SOCHI1.RU

«Никаких кафешек, только морской бриз»

Турист из Нижнего Новгорода Руслан Головщиков впервые отдыхает в Абхазии. До этого с семьей выбирали Сочи. Но теперь ездить туда дорого и не очень приятно.

— Я, конечно, шокирован. Здесь просторные пляжи, никаких кафешек, только морской бриз. Я думал, что всё будет намного хуже, начитался отзывов. Тур на четверых: двое взрослых, двое детей обошелся нам с перелетом чуть больше 100 тысяч рублей. Мы выбрали клубный отель в Новом Афоне. На территории бассейн и анимация. В номере кондиционер. Чисто. Раз в два дня меняют полотенца. Смотрел сочинские отели, цены там зашкаливают, нам они уже не по карману, — говорит Дмитрий.

На городских пляжах Абхазии лежаки никто не выставляет. Если хочешь, плати 200 рублей и выбирай сам, где поставить шезлонг и зонт. На улицах нет людей в купальниках, а по вечерам никто не ходит в пьяном состоянии.

— Вчера вечером ходили в кафе, вчетвером вкусно поели на 2,5 тысячи рублей. Средний чек в столовой на человека — 300–400 рублей. Люди очень отзывчивые и милые. В отеле чувствуем себя как дома. Рядом все достопримечательности и пляж. Пока нам всё нравится, — утверждает Дмитрий.

Самый многолюдный пляж Абхазии&nbsp;— в Гагре | Источник: Анна Грицевич / SOCHI1.RUСамый многолюдный пляж Абхазии&nbsp;— в Гагре | Источник: Анна Грицевич / SOCHI1.RU

Самый многолюдный пляж Абхазии — в Гагре

Источник:

Анна Грицевич / SOCHI1.RU

Базы отдыха и «комфортный бюджет»

Ассоциация туроператоров России привела стоимость бюджетных объектов размещения Абхазии. Так, во второй половине июля, заезд 19 июля, тур на двоих в Абхазию на 7 ночей в гостиницу две звезды с двухместным номером эконом без питания стоит от 8,75 тысячи рублей на двоих. Получается 1,25 тысячи рублей в сутки. Такие цены предлагает АЛЕАН.

На тысячу рублей дороже обойдется недельный тур на двоих на базу отдыха «Золотая Бухта». От 9,7 тысячи рублей будет стоить двухместный эконом, летний домик в блоке, без питания. Выходит всего 1,4 тысячи рублей в сутки на двоих.

В среднем бюджетные гостевые дома и мини-отели в Абхазии, которые предлагают российские туроператоры, стоят от 2 до 6 тысяч рублей на двоих в сутки. Финальная цена зависит в первую очередь от питания.

Минимальная стоимость тура без питания на 7 ночей в гостевом доме составляет в среднем от 2 до 3,5 тысячи рублей в сутки. Условия будут, конечно, походными — комнаты без удобств или с минимумом, в удалении от общественного пляжа.

Бюджетные варианты с завтраками в июле начинаются от 2,2 тысячи рублей за номер, с полным пансионом — от 3,3 тысячи рублей в сутки. В среднем номер в бюджетном отеле с питанием «полный пансион» обойдется от 4,5 до 6 тысяч рублей в сутки. «Мультитур» предлагает отдых по этой цене в отелях «Солнечный летний пансионат» в Гагре или «Дени Дельмар» в Гудауте.

Есть объекты в категории «комфортный бюджет», они будут стоить от 6 до 9 тысяч рублей в сутки. Такие отели рядом с пляжем, с более комфортными номерами, кондиционером, хорошим ремонтом и завтраком или собственной кухней.

В абхазских гостевых домах и мини-отелях, как правило, санузел есть в номере, но вместо кондиционеров могут быть вентиляторы. Если готовы к спартанским условиям, смело бронируйте турбазы. А это туалет на улице, отсутствие кондиционеров в номерах.

На бюджетные отели в Абхазии приходится 20–30 процентов всех бронирований в этом сезоне, отмечают в АТОР. Но в этом году туристы стали требовательнее к условиям: наличие кондиционера и удобств в номере — уже почти обязательное условие.

Экономварианты обычно выбирают пенсионеры, молодежь, семьи с детьми и те, кто хочет максимум времени провести на море или на экскурсиях.

В этом году растет спрос на отели среднего уровня с полным пансионом и бассейном. Тур на 7 ночей в такой отель стоит 30–35 тысяч рублей на человека. Многие туристы выбирают объекты с полным пансионом или хотя бы с завтраками, заморачиваться поиском питания на отдыхе мало кто хочет.

Приведем несколько хороших бюджетных отелей Абхазии, которые рекомендуют своим клиентам туроператоры:

  • пансионат «Солнечный Летний», Багрипш;

  • White Hotel, Псырцха;

  • коттеджный комплекс «Бамбора», Гудаута;

  • санаторий «Сана», Гагра;

  • отель «Резиденция Апсны», Цандрыпш;

  • курортный комплекс «Камарит», Новый Афон;

  • отель «Розовый Фламинго», Гячрыпш;

  • отель «Афон Дакир», Новый Афон;

  • отель «Калипсо», Цандрыпш;

  • отель «Дени Дельмар», Гудаута;

  • база отдыха «Золотая Бухта», Пицунда;

  • отель «Алаку», Гулрыпшский район;

  • пансионат «Айтар», Сухум;

  • дом отдыха «Закавказье», Гагра;

  • гостиница «Валентина», Гечрипш.

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Анна ГрицевичАнна Грицевич
Анна Грицевич
Ведущий корреспондент
Абхазия Тур Отдых Отпуск Новый Афон
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