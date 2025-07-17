«Недовольных пьяных морд не видно». Российские туристы рассказали, почему выбирают для отдыха Абхазию этим летом

На городских пляжах в Абхазии лежаки стоят там, где хотят сами туристы Источник: Анна Грицевич / SOCHI1.RU

После открытия аэропорта в Сухуме Абхазия стала ближе и удобнее в логистическом плане для жителей нескольких российских городов. Не нужно на жаре стоять в очередях на границе — летишь напрямую. Можно осваивать новые курорты Восточной Абхазии. Много споров в Сети вызывает качество отдыха в республике, но есть люди, которые любят Абхазию всей душой и не замечают недочетов. SOCHI1.RU узнали, почему турпоток в страну души всё время растет и сколько стоит провести там отпуск этим летом.

Даже в Гагре — самой популярной локации российских туристов, есть безлюдные пляжи Источник: Анна Грицевич / SOCHI1.RU

Восстановить душевное спокойствие

Туристка из Москвы Ирина Молодцова считает, что лучше абхазских пляжей, широких и пустынных, нет. По крайней мере, для нее. Уже 10 лет каждый свой отпуск она проводит на абхазских курортах, потому что очень любит пляжный отдых. Готова лежать каждый день и наслаждаться солнцем. Сочинские забитые людьми и лежаками пляжи, по ее мнению, отвратительны.

— А тут лежишь — и никого. Недовольных пьяных морд не видно. Я вообще не видела пьяных людей в Абхазии. Только здесь я могу восстановить душевное спокойствие. Тишина полнейшая, умиротворение, — говорит Ирина. По ее мнению, достаточно найти хороший отель, а разруху, на которую жалуются другие туристы, она воспринимает как своего рода уникальность. Зато нет пробок, хамства и природа прекрасная.

— За 10 лет в Абхазии много изменений. Появляются хорошие отели, реконструируют набережные. Я не понимаю туристов, которые едут и плюются. Вас же никто насильно не везет. Не нравится, сидите дома или в Турции отдыхайте. Я там была весной, не скажу, что Анталья сильно ухоженная. Тоже много недочетов, — рассказывает Ирина.

Она купила тур на середину июля у крупного российского туроператора, как только открылся сухумский аэропорт. Впервые отдыхает в столице Абхазии. Считает, что в этой части страны намного больше интересных и красивых мест, чем в восточной. Источники, водопады, дикие пляжи.

Неделя в трехзвездочном отеле вместе с перелетом ей обошлась в 67 тысяч рублей. Гостиница новая, в номерах есть всё необходимое, огромный балкон с видом на море. Питание в столовой при отеле хоть и платное, но дешевое: комплексный обед 300 рублей. Но она предпочитает апацхи — национальные кафе. Особо выделяет «Анасып» в Сухуме. Там самые вкусные хачапури, компот из фейхоа и огромный выбор блюд абхазской кухни, которые готовят на огне.

Отели Гагры с видом на море Источник: Анна Грицевич / SOCHI1.RU

«Никаких кафешек, только морской бриз»

Турист из Нижнего Новгорода Руслан Головщиков впервые отдыхает в Абхазии. До этого с семьей выбирали Сочи. Но теперь ездить туда дорого и не очень приятно.

— Я, конечно, шокирован. Здесь просторные пляжи, никаких кафешек, только морской бриз. Я думал, что всё будет намного хуже, начитался отзывов. Тур на четверых: двое взрослых, двое детей обошелся нам с перелетом чуть больше 100 тысяч рублей. Мы выбрали клубный отель в Новом Афоне. На территории бассейн и анимация. В номере кондиционер. Чисто. Раз в два дня меняют полотенца. Смотрел сочинские отели, цены там зашкаливают, нам они уже не по карману, — говорит Дмитрий.

На городских пляжах Абхазии лежаки никто не выставляет. Если хочешь, плати 200 рублей и выбирай сам, где поставить шезлонг и зонт. На улицах нет людей в купальниках, а по вечерам никто не ходит в пьяном состоянии.

— Вчера вечером ходили в кафе, вчетвером вкусно поели на 2,5 тысячи рублей. Средний чек в столовой на человека — 300–400 рублей. Люди очень отзывчивые и милые. В отеле чувствуем себя как дома. Рядом все достопримечательности и пляж. Пока нам всё нравится, — утверждает Дмитрий.

Самый многолюдный пляж Абхазии — в Гагре Источник: Анна Грицевич / SOCHI1.RU

Базы отдыха и «комфортный бюджет»

Ассоциация туроператоров России привела стоимость бюджетных объектов размещения Абхазии. Так, во второй половине июля, заезд 19 июля, тур на двоих в Абхазию на 7 ночей в гостиницу две звезды с двухместным номером эконом без питания стоит от 8,75 тысячи рублей на двоих. Получается 1,25 тысячи рублей в сутки. Такие цены предлагает АЛЕАН.

На тысячу рублей дороже обойдется недельный тур на двоих на базу отдыха «Золотая Бухта». От 9,7 тысячи рублей будет стоить двухместный эконом, летний домик в блоке, без питания. Выходит всего 1,4 тысячи рублей в сутки на двоих.

В среднем бюджетные гостевые дома и мини-отели в Абхазии, которые предлагают российские туроператоры, стоят от 2 до 6 тысяч рублей на двоих в сутки. Финальная цена зависит в первую очередь от питания.

Минимальная стоимость тура без питания на 7 ночей в гостевом доме составляет в среднем от 2 до 3,5 тысячи рублей в сутки. Условия будут, конечно, походными — комнаты без удобств или с минимумом, в удалении от общественного пляжа.

Бюджетные варианты с завтраками в июле начинаются от 2,2 тысячи рублей за номер, с полным пансионом — от 3,3 тысячи рублей в сутки. В среднем номер в бюджетном отеле с питанием «полный пансион» обойдется от 4,5 до 6 тысяч рублей в сутки. «Мультитур» предлагает отдых по этой цене в отелях «Солнечный летний пансионат» в Гагре или «Дени Дельмар» в Гудауте.

Есть объекты в категории «комфортный бюджет», они будут стоить от 6 до 9 тысяч рублей в сутки. Такие отели рядом с пляжем, с более комфортными номерами, кондиционером, хорошим ремонтом и завтраком или собственной кухней.

В абхазских гостевых домах и мини-отелях, как правило, санузел есть в номере, но вместо кондиционеров могут быть вентиляторы. Если готовы к спартанским условиям, смело бронируйте турбазы. А это туалет на улице, отсутствие кондиционеров в номерах.

На бюджетные отели в Абхазии приходится 20–30 процентов всех бронирований в этом сезоне, отмечают в АТОР. Но в этом году туристы стали требовательнее к условиям: наличие кондиционера и удобств в номере — уже почти обязательное условие.

Экономварианты обычно выбирают пенсионеры, молодежь, семьи с детьми и те, кто хочет максимум времени провести на море или на экскурсиях.

В этом году растет спрос на отели среднего уровня с полным пансионом и бассейном. Тур на 7 ночей в такой отель стоит 30–35 тысяч рублей на человека. Многие туристы выбирают объекты с полным пансионом или хотя бы с завтраками, заморачиваться поиском питания на отдыхе мало кто хочет.

Приведем несколько хороших бюджетных отелей Абхазии, которые рекомендуют своим клиентам туроператоры: