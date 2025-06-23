Российские дачи атакуют бабочки. Энтомолог рассказал, ждать ли их нашествие в Ярославской области

Энтомолог рассказал, ждать ли нашествия белых бабочек в Ярославской области Источник: Ольга Бурлакова / NGS.RU











В начале лета в разных городах России заметили нашествие белокрылых бабочек. Скопление насекомых сняли на видео в Екатеринбурге и Тюмени. Как сообщают наши коллеги из E1.RU, больше всего от такой «метели» страдают дачники. Мы узнали у экспертов, будет ли аналогичное нашествие в Ярославской области.

«Эти бабочки атаковали не только мой участок, они вообще везде», — рассказывал читатель E1.RU.

Доктор биологических наук Института экологии растений и животных Уральского отделения РАН Алексей Гилев предупредил, что в 2023 году у боярышницы началась вспышка численности, которая продолжается обычно три-четыре года.

Бабочки-боярышницы предпочитают прогретые солнцем места. В годы массового размножения их можно встретить у луж, по обочинам дорог или у водоемов. Насекомое может повреждать боярышник, яблони, сливы, вишни, спиреи, шиповник и другие растения.

Бабочки атакуют плодовые кусты Источник: читатель E1.RU

Энтомолог, старший научный сотрудник отдела природы Ярославского музея-заповедника Дмитрий Власов рассказал, ждать ли на этом фоне нашествие бабочек в Ярославской области.

«Бабочки — боярышницы, они уже появились и их немного. Так что „метели“ из них ждать [в нашем регионе] в этом году не приходится. Гусеницы питаются листьями различных ягодных и плодовых, в лесах это в основном рябина, а в садах многие сорта яблонь и другие», — рассказал в беседе с 76.RU энтомолог.

К слову, по советам экспертов, экологично отпугнуть белых бабочек от участка можно с помощь табачной пыли.

В Тюмени сняли на видео нашествие белых бабочек Источник: читатель 72.RU

«Можно попробовать табачную пыль, припудривать или опрыскивать. Есть современные инсектициды, но это всё равно яды и нам не сильно полезны», — советовал ранее Алексей Гилев.

Кроме того, для борьбы с вредителями поможет сбор гнезд гусениц руками. Главное успеть собрать яйца до середины лета.