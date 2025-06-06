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Лето Когда в Центральной России можно открывать купальный сезон: прогноз синоптика

Когда в Центральной России можно открывать купальный сезон: прогноз синоптика

Александр Шувалов рассказал, когда наступит комфортное время для водных процедур

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1 комментарий
Когда можно купаться в водоемах в Центральной России | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUКогда можно купаться в водоемах в Центральной России | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Когда можно купаться в водоемах в Центральной России

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Начало лета в Центральной России порадовало жителей теплой и солнечной погодой. В такие дни всё чаще хочется освежиться в водоемах. Мы спросили руководителя прогностического центра «Метео» Александра Шувалова, насколько вода в реках центральных регионов страны прогрелась и можно ли открывать купальный сезон.

«Смелые люди уже могут спокойно заходить в воду, — отметил в беседе с 76.RU синоптик. — Температура воды, например в Подмосковье и Москве-реке, уже достигает +20… +21 градуса. Думаю, что она сохранится на этом уровне до конца недели. Небольшое повышение ожидается за счет жаркой погоды, которая прогнозируется на эти выходные, 7–8 июня. При температуре воздуха около +30 градусов вода может прогреться до +21… +23 градусов».

По данным спасателей, взрослым окунаться в воду можно при температуре воды +17… +19 градусов.

Напомним, купальный сезон в Ярославской области начался с 1 июня. В городе официально действуют три пляжа:

  • Дзержинский — на 1-й Норской набережной;

  • Заволжский — на Тверицкой набережной;

  • Подзеленье — на Которосльной набережной.

Как ранее 76.RU сообщили в ЦГМС, в конце мая вода в Волге в Ярославле прогрелась до +13,2 градуса, температура воды в Рыбинском водохранилище составила порядка +14 градусов.

А вы купались уже в этом сезоне?

Да, люблю прохладную водичку
Нет, жду, когда река прогреется
Не купаюсь
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Кристина ГеворкянКристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент
Погода Купальный сезон
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Комментарии
1
Гость
52 минуты
Канализация прогреется сразу и полезем🧐
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