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Город Названа дата начала купального сезона в Ярославле: где откроют пляжи

Названа дата начала купального сезона в Ярославле: где откроют пляжи

Озвучен список разрешенных и запрещенных для купания мест

756
8 комментариев
В Ярославле готовятся к пляжному сезону | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ Ярославле готовятся к пляжному сезону | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле готовятся к пляжному сезону

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле с 1 июня официально откроется купальный сезон. Соответствующее постановление 29 апреля подписал мэр города Артем Молчанов. Продлится разрешенный для купания период до 31 августа.

В это время в городе будут действовать три пляжа:

  • Дзержинский на 1-й Норской набережной;

  • Заволжский на Тверицкой набережной;

  • Подзеленье на Которосльной набережной.

Согласно постановлению, до 1 мая на территории этих мест отдыха должны были провести соответствующую подготовку — убрать мусор, поставить урны, скамейки, кабины для переодевания, обследовать и очистить дно рек. С 1 июня на пляжах начнут действовать спасательные посты.

Также в постановлении перечислены места, где купание будет запрещено. В список попали следующие территории:

  • Юбилейный мост;

  • Октябрьский мост;

  • Толбухинский мост;

  • Петропавловский парк;

  • Железнолорожный мост через Которосль на Магистральной улице;

  • новый и старый мосты через Которосль;

  • карьеры у ТРК «Альтаир», на Шевелюхе и на улице Папанина (у дома № 27);

  • пруд в парке 30-летия Победы;

  • у Толги;

  • у СНТ «Резинготехника-3»

  • от дома № 72/1 по 1-й Закоторосльной набережной до дома № 4/20 на Портовой набережной;

  • улица Полушкина роща.

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корреспондент
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Комментарии
8
Гость
53 минуты
кто нормальный полезет в этом дрызгаться??
Гость
1 час
Купаться? Вода грязная, с бактериями опасными для здоровья
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