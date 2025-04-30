Названа дата начала купального сезона в Ярославле: где откроют пляжи

В Ярославле с 1 июня официально откроется купальный сезон. Соответствующее постановление 29 апреля подписал мэр города Артем Молчанов. Продлится разрешенный для купания период до 31 августа.
В это время в городе будут действовать три пляжа:
Дзержинский на 1-й Норской набережной;
Заволжский на Тверицкой набережной;
Подзеленье на Которосльной набережной.
Согласно постановлению, до 1 мая на территории этих мест отдыха должны были провести соответствующую подготовку — убрать мусор, поставить урны, скамейки, кабины для переодевания, обследовать и очистить дно рек. С 1 июня на пляжах начнут действовать спасательные посты.
Также в постановлении перечислены места, где купание будет запрещено. В список попали следующие территории:
Юбилейный мост;
Октябрьский мост;
Толбухинский мост;
Петропавловский парк;
Железнолорожный мост через Которосль на Магистральной улице;
новый и старый мосты через Которосль;
карьеры у ТРК «Альтаир», на Шевелюхе и на улице Папанина (у дома № 27);
пруд в парке 30-летия Победы;
у Толги;
у СНТ «Резинготехника-3»
от дома № 72/1 по 1-й Закоторосльной набережной до дома № 4/20 на Портовой набережной;
улица Полушкина роща.