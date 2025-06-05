Жара до +30 градусов или осенние дожди? Синоптик рассказал, какой погоды ждать россиянам в июне

Синоптик Александр Шувалов дал прогноз погоды на июнь Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов и специалисты «Гидрометцентра» дали прогноз погоды на начало лета в России. Каким будет июнь в разных регионах России? Где ждать зноя, а где — дождей и похолодания? Читайте в нашем материале.

Погода в Центральной России

Начало лета в центральных регионах страны будет не настолько теплым, как финал мая.

«Среднемесячная температура воздуха в центре России ожидается всего лишь на 1–2 градуса выше нормы. Это предполагает порядка трех волн тепла и трех волн холода в течение всего месяца, который будет охарактеризован довольно резкими и заметными перепадами температуры в центральных областях», — объяснил в беседе с 76.RU синоптик Александр Шувалов.

Температурные качели проявят себя уже на неделе с 9 по 15 июня.

«К понедельнику, 9 июня, температура повысится до +30… +32 градусов в Туле, Рязани, Липецке и других городах центра России. Но во вторник уже ожидается полоса мощных осадков и снижение температуры до дневных +20… +23 градусов. То есть эти перепады давления будут очень и очень заметными в течение всего месяца», — отметил эксперт.

Погода на Юге

В южных регионах страны в начале июня постепенно будет становиться всё жарче. В Крыму, на Кубани, в Ставропольском крае и Нижнем Поволжье погоду будет определять высокое атмосферное давление. Такая ситуация продержится всю первую декаду месяца.

«Температура в степной части Юга ожидается +28… +33 градуса, а на побережье поменьше — +25… +29 градусов, потому что температура воды у побережья невысокая, держится в пределах 10 градусов», — рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

Погода на Урале

Температурные качели также ожидаются на Урале.

«В Поволжье и Уральском федеральном округе до конца недели, включая 7 и 8 июня, сохранится умеренно теплая погода. В середине недели возможны незначительные колебания температуры, но к выходным снова потеплеет до +25… +30 градусов», — рассказал 76.RU Александр Шувалов.

В Гидрометцентре сообщают, что больше нормы месячное количество осадков ожидается на севере Уральского федерального округа.

Погода в Сибири

В Сибирском федеральном округе лето началось с жаркой погоды. Однако зной задержится ненадолго.

«От Томска до Новосибирска до конца недели температура будет держаться в пределах +25… +30 градусов. Такая же погода ожидается в Барнауле и Бийске. После с запада начнется понижение температуры. Сначала в Омске, в субботу, 7 июня, затем в Новосибирске 8 июня», — отметил синоптик.

Смена погоды будет сопровождаться грозовыми дождями. Местами возможен град, а также шквалистое усиление ветра, но такие явления уточняются по краткосрочным прогнозам. Александр Шувалов руководитель прогностического центра «Метео»

В юго-восточной Сибири, например в Красноярском крае, похолодание придет только в воскресенье, 8 июня. До этого будет солнечно и очень тепло. В Иркутской области температура начнет снижаться лишь в начале следующей недели, а к середине месяца ожидается повышение температуры.

Погода на Дальнем Востоке

По прогнозу синоптиков, самая ненастная погода ожидается в Приморском и Хабаровском краях, а также в Амурской области. В этих регионах сразу два циклона принесут затяжные дожди и прохладу. Температура будет держаться в пределах +12… +17 градусов. Быстрого потепления и перехода к более летней погоде пока не ожидается.

«Довольно интересно будет меняться погода в Якутии. Если в центре региона будет без осадков и достаточно тепло, то на западе повышение температуры достигнет +21… +23 градусов. Это в городах Мирном, Вилюйске и других», — отметил он.

К 6 июня на Камчатку придет мощный циклон, который принесет продолжительные и обильные дожди. Количество осадков будет значительным.

Температура пока не играет решающей роли — основное влияние на погоду окажут именно осадки. Александр Шувалов руководитель прогностического центра «Метео»

В пятницу, 6 июня, на Камчатке ожидаются сильные дожди, после чего начнется постепенный переход к более летнему типу погоды.

По данным Гидрометцентра, в некоторых регионах в июне ожидается температура выше климатической нормы.