НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+19°C

Сейчас в Ярославле
Погода+19°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +21

0 м/c,

штиль.

 757мм 94%
Подробнее
1 Пробки
USD 91,77
EUR 102,49
Заброшенный завод
Беспилотник под Ярославлем
Корпоратив с фараонами
ДТП на окружной
«Фазенда» со страусами
Нападение неадеквата
Лучшие ярославские школы
Красивая дача без усилий
Лето В Ярославль нагрянула 30-градусная жара. Надолго ли?

В Ярославль нагрянула 30-градусная жара. Надолго ли?

Горожан просят надеть головные уборы

315
1 комментарий

Под конец лета в Ярославль вернулась жара

В ярославском МЧС предупредили о 30-градусной жаре 27 августа. Предупреждение о погоде и ее возможных последствиях выпустили накануне, в понедельник, 26 августа.

— По данным Ярославского ЦГМС — филиала ФГБУ «Центральное УГМС», в дневные часы 26 и 27 августа местами на территории Ярославской области и Ярославлю ожидается жаркая погода +30 градусов, — говорится в сообщении спасателей. — Прогнозируется вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий.

При повышенной температуре воздуха появляются риски отключения электроэнергии из-за перегрева подстанций, пожаров, трагедий на водоемах и угроза гибели сельскохозяйственных культур.

Аналогичное предупреждение о жаре выпустили в Министерстве региональной безопасности.

— Находясь под воздействием солнечных лучей, пользуйтесь головными уборами, употребляйте как можно больше воды. Телефон экстренных служб 112, — добавили в ярославском МРБ.

Как ранее объясняли синоптики «Фобоса», погоду на этой неделе определяет антициклон, ему на смену 28 августа придет солнечный и сухой барический максимум скандинавского происхождения. Похолодание прогнозируют лишь в сентябре.

Мы публиковали 8 работающих советов о том, как охладиться в жару.

ПО ТЕМЕ
Жара Погода Фобос Прогноз погоды
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
Гость
26 августа 2024, 21:57
перед ядерной зимой по плану неплохо погреться
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«У многих пластические операции»: скрипачка рассказала, как на самом деле живут в Саудовской Аравии
Анна Аберле
музыкант из Тюмени
Мнение
Почему в Турции стало много ДТП с россиянами? Журналист — о движении на дорогах в этой стране
Анна Голубницкая
внештатный корреспондент Городских порталов
Мнение
Индийские курьеры и персидские трущобы: репортаж из Еревана, который так полюбили россияне
Дмитрий Капустин
Мнение
«Денег либо очень мало, либо совсем нет». Откровения 15-летнего школьника, который путешествует на электричках по России
Владислав Крутов
автор канала «Krutov's live»
Мнение
«У нас — благодать»: туристка рассказала об отдыхе под Анапой
Валерия Дульская
Заместитель главного редактора
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление