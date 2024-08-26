В Ярославль нагрянула 30-градусная жара. Надолго ли?

Под конец лета в Ярославль вернулась жара Источник: Кирилл Поверинов











В ярославском МЧС предупредили о 30-градусной жаре 27 августа. Предупреждение о погоде и ее возможных последствиях выпустили накануне, в понедельник, 26 августа.

— По данным Ярославского ЦГМС — филиала ФГБУ «Центральное УГМС», в дневные часы 26 и 27 августа местами на территории Ярославской области и Ярославлю ожидается жаркая погода +30 градусов, — говорится в сообщении спасателей. — Прогнозируется вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий.

При повышенной температуре воздуха появляются риски отключения электроэнергии из-за перегрева подстанций, пожаров, трагедий на водоемах и угроза гибели сельскохозяйственных культур.

Аналогичное предупреждение о жаре выпустили в Министерстве региональной безопасности.

— Находясь под воздействием солнечных лучей, пользуйтесь головными уборами, употребляйте как можно больше воды. Телефон экстренных служб 112, — добавили в ярославском МРБ.

Как ранее объясняли синоптики «Фобоса», погоду на этой неделе определяет антициклон, ему на смену 28 августа придет солнечный и сухой барический максимум скандинавского происхождения. Похолодание прогнозируют лишь в сентябре.