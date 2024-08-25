Жара под 30 градусов вернется в Ярославль: сколько простоит тепло

В Ярославле прогнозируют жару до 30 градусов Источник: Кирилл Поверинов











Жара под 30 °С вернется в Ярославль на неделе с 26 августа по 1 сентября.

— Заключительная рабочая неделя августа в большинстве областей Центральной России порадует обилием солнца и практически полным отсутствием дождей. Начнется она с сохранения влияния антициклона, в центре которого окажется регион. В условиях малооблачной и сухой погоды воздух заметно прогреется, — сообщили специалисты центра «Фобос».

Причем самым жарким должен стать вторник, 27 августа. В этот день прогнозируют превышение климатической нормы на 8–9 °С. В Ярославле обещают днем 30 °С.

В среду произойдет смена антициклонов, в результате температура опустится на несколько градусов.

— В четверг на вахту погоды заступит следующий барический максимум, на этот раз скандинавского происхождения. Он такой же солнечный и сухой, как его предшественник, но менее теплый, однако температура по-прежнему продолжит превышать климатическую норму последних дней августа, — уточнили в «Фобосе».

К концу недели жара снова усилится. Похолодание синоптики прогнозируют уже только в сентябре.

По данным Гидрометцентра, в Ярославской области на неделе ожидается следующая погода: