Жара под 30 градусов вернется в Ярославль: сколько простоит тепло

Жара под 30 °С вернется в Ярославль на неделе с 26 августа по 1 сентября.
— Заключительная рабочая неделя августа в большинстве областей Центральной России порадует обилием солнца и практически полным отсутствием дождей. Начнется она с сохранения влияния антициклона, в центре которого окажется регион. В условиях малооблачной и сухой погоды воздух заметно прогреется, — сообщили специалисты центра «Фобос».
Причем самым жарким должен стать вторник, 27 августа. В этот день прогнозируют превышение климатической нормы на 8–9 °С. В Ярославле обещают днем 30 °С.
В среду произойдет смена антициклонов, в результате температура опустится на несколько градусов.
— В четверг на вахту погоды заступит следующий барический максимум, на этот раз скандинавского происхождения. Он такой же солнечный и сухой, как его предшественник, но менее теплый, однако температура по-прежнему продолжит превышать климатическую норму последних дней августа, — уточнили в «Фобосе».
К концу недели жара снова усилится. Похолодание синоптики прогнозируют уже только в сентябре.
По данным Гидрометцентра, в Ярославской области на неделе ожидается следующая погода:
понедельник, 26 августа: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +9… +14 °С, днем: +24… +29 °С;
вторник, 27 августа: переменная облачность, без существенных осадков. Температура воздуха ночью +11…+16 °С, днем: +25… +30 °С;
среда, 28 августа: переменная облачность, местами кратковременный дождь. Температура воздуха ночью +11… +16 °С, днем +21… +26 °С;
четверг, 29 августа: небольшая облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +16 °С, днем +26 °С;
пятница, 30 августа: небольшая облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +13 °С, днем +25 °С;
суббота, 31 августа: небольшая облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +13 °С, днем +25 °С;
воскресенье, 1 сентября: небольшая облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +13 °С, днем +27 °С.