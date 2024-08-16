Жара вернется? Синоптики предупредили об изменении погоды в Центральной России

— Большая же часть Европейской России продолжит оставаться под опекой солнечного антициклона. Воздух в нем будет очень хорошо прогреваться. Так что на западе Центрального района столбики термометров преодолеют 25-градусный рубеж, — сообщается в прогнозе от 16 августа. — В последующие дни тренд на потепление сохранится. Очаг высокого давления по-прежнему будет определять погоду на Русской равнине.