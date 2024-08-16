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Лето Жара вернется? Синоптики предупредили об изменении погоды в Центральной России

Жара вернется? Синоптики предупредили об изменении погоды в Центральной России

Публикуем прогноз по дням для Ярославской области

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Синоптики обещают 25-градусную жару

В выходные, 17 и 18 августа, жителей Центральной России ждет изменение погоды. Синоптики «Фобоса» предупреждают о возвращении июльской жары в Ярославскую область.

— Большая же часть Европейской России продолжит оставаться под опекой солнечного антициклона. Воздух в нем будет очень хорошо прогреваться. Так что на западе Центрального района столбики термометров преодолеют 25-градусный рубеж, — сообщается в прогнозе от 16 августа. —  В последующие дни тренд на потепление сохранится. Очаг высокого давления по-прежнему будет определять погоду на Русской равнине.

В «Фобосе» отмечают: погоду определяет атлантический циклон, который накрыл регионы «теплым сектором». Предварительно, двадцатиградусная жара задержится до следующей недели.

До 20 августа ожидается переменная облачность, стабильные плюсовые температуры и днем, и ночью. Атмосферное давление будет сохраняться в пределах нормы.

Прогноз погоды по дням:

  • ближайшей ночью температура опустится до +12… 14 °C. В субботу, 17 августа, возможен небольшой дождь, +16… 18 °C, ветер юго-западный, умеренный;

  • в воскресенье, 18 августа, ночная температура составит +15… 17 °C, дневная будет держаться в районе +21… 23 °C, ветер северо-западный, умеренный;

  • в понедельник, 19 августа, в течение суток ожидается малооблачная погода; ночью +12… 14 °C, днем +22… 24 °C, ветер юго-западный, умеренный;

  • во вторник, 20 августа, ожидается небольшой дождь; ночью +17… 19 °C, днем +18… 20 °C, ветер северо-западный, умеренный.

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