Жара вернется? Синоптики предупредили об изменении погоды в Центральной России

В выходные, 17 и 18 августа, жителей Центральной России ждет изменение погоды. Синоптики «Фобоса» предупреждают о возвращении июльской жары в Ярославскую область.
— Большая же часть Европейской России продолжит оставаться под опекой солнечного антициклона. Воздух в нем будет очень хорошо прогреваться. Так что на западе Центрального района столбики термометров преодолеют 25-градусный рубеж, — сообщается в прогнозе от 16 августа. — В последующие дни тренд на потепление сохранится. Очаг высокого давления по-прежнему будет определять погоду на Русской равнине.
В «Фобосе» отмечают: погоду определяет атлантический циклон, который накрыл регионы «теплым сектором». Предварительно, двадцатиградусная жара задержится до следующей недели.
До 20 августа ожидается переменная облачность, стабильные плюсовые температуры и днем, и ночью. Атмосферное давление будет сохраняться в пределах нормы.
Прогноз погоды по дням:
ближайшей ночью температура опустится до +12… 14 °C. В субботу, 17 августа, возможен небольшой дождь, +16… 18 °C, ветер юго-западный, умеренный;
в воскресенье, 18 августа, ночная температура составит +15… 17 °C, дневная будет держаться в районе +21… 23 °C, ветер северо-западный, умеренный;
в понедельник, 19 августа, в течение суток ожидается малооблачная погода; ночью +12… 14 °C, днем +22… 24 °C, ветер юго-западный, умеренный;
во вторник, 20 августа, ожидается небольшой дождь; ночью +17… 19 °C, днем +18… 20 °C, ветер северо-западный, умеренный.