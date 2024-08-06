Вот-вот накроет: МЧС предупредило ярославцев о грозе и ливне

МЧС по Ярославской области выпустило предупреждение о грозе и ливне на 6 августа. По данным спасателей, вероятность ненастья будет сохраняться до 21 часа.
— Возможно возникновение чрезвычайных ситуаций и происшествий, связанных с повреждением и обрывом ЛЭП и линий связи, подтоплением пониженных участков местности, — предупредили в ведомстве.
При этом будет довольно тепло. Днем в Ярославле воздух прогреется до +25 °С.
В центре «Фобос» сообщили, что такая погода ожидается в Центральной России вплоть до выходных.
— Прогнозируются ливни и грозы. Солнце будет периодически выглядывать из-за туч, поэтому днем воздух сможет прогреваться до +24… +25 °С, что выше нормы начала августа, — уточнили аналитики.
А по долгосрочным прогнозам Гидрометцентра, облачность с дождями сохранится и в начале следующей недели. Правда, станет чуть прохладнее — днем до +22 °С.