Вот-вот накроет: МЧС предупредило ярославцев о грозе и ливне

Ярославцев предупредили о грозе и ливне Источник: Кирилл Поверинов











МЧС по Ярославской области выпустило предупреждение о грозе и ливне на 6 августа. По данным спасателей, вероятность ненастья будет сохраняться до 21 часа.



— Возможно возникновение чрезвычайных ситуаций и происшествий, связанных с повреждением и обрывом ЛЭП и линий связи, подтоплением пониженных участков местности, — предупредили в ведомстве.



При этом будет довольно тепло. Днем в Ярославле воздух прогреется до +25 °С.



В центре «Фобос» сообщили, что такая погода ожидается в Центральной России вплоть до выходных.



— Прогнозируются ливни и грозы. Солнце будет периодически выглядывать из-за туч, поэтому днем воздух сможет прогреваться до +24… +25 °С, что выше нормы начала августа, — уточнили аналитики.

