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Лето Вот-вот накроет: МЧС предупредило ярославцев о грозе и ливне

Вот-вот накроет: МЧС предупредило ярославцев о грозе и ливне

Сколько еще будут лить дожди в Центральной России

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7 комментариев
Ярославцев предупредили о грозе и ливне

МЧС по Ярославской области выпустило предупреждение о грозе и ливне на 6 августа. По данным спасателей, вероятность ненастья будет сохраняться до 21 часа.

— Возможно возникновение чрезвычайных ситуаций и происшествий, связанных с повреждением и обрывом ЛЭП и линий связи, подтоплением пониженных участков местности, — предупредили в ведомстве.

При этом будет довольно тепло. Днем в Ярославле воздух прогреется до +25 °С.

В центре «Фобос» сообщили, что такая погода ожидается в Центральной России вплоть до выходных.

— Прогнозируются ливни и грозы. Солнце будет периодически выглядывать из-за туч, поэтому днем воздух сможет прогреваться до +24… +25 °С, что выше нормы начала августа, — уточнили аналитики.

А по долгосрочным прогнозам Гидрометцентра, облачность с дождями сохранится и в начале следующей недели. Правда, станет чуть прохладнее — днем до +22 °С.

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Комментарии
7
Гость
6 августа 2024, 12:19
Дождь обещают часам к трём. Шансы на грозу невелики, а вот автора статьи точно чем-то накрыло, причём давно . Словарный запас от силы раза в два превышает словарь Эллочки-людоедки. С "накроет" пора завязывать.
Гость
6 августа 2024, 16:29
Хватит ежедневно гнать пургу.
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