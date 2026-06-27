Вышла на пенсию и исполнила мечту — стала королевой красоты. История медсестры, которой прийти к победе помогли ее дочки

Жительница Архангельска Ольга Панкина решила исполнить свою давнюю мечту, когда вышла на пенсию, — она приняла участие в конкурсе красоты. И таки стала королевой — с третьей попытки она завоевала главную корону конкурса «Мисс и Миссис Великая Русь Поморье — 2026» и теперь готовится представлять Архангельскую область на всероссийском финале в Санкт-Петербурге. Что ей дал конкурс и кто для нее главная поддержка, Ольга рассказала в интервью 29.RU.
Путь королевы
Ольге Панкиной 52 года. Более 25 лет она проработала в роддоме медсестрой. Досрочно вышла на пенсию благодаря северному стажу и решила исполнить свою давнюю мечту — поучаствовать в конкурсе красоты.
В первый раз на сцену она вышла в 2024-м — это был конкурс «Королева Белого моря» в Северодвинске. Тогда Ольга получила титул в номинации «Красота в движении». Успех вдохновил: через год она приняла приглашение на другой конкурс — «Мисс и Миссис Великая Русь Поморье — 2025» — и завоевала титул 2-я вице Гранд Великая Русь Поморье — 2025.
В 2026 году северянка вновь решила побороться за корону — на этот раз в проекте «Мисс и Миссис Великая Русь Поморье — 2026».
По словам Ольги, конкурс красоты — это гораздо больше, чем дефиле в вечерних платьях. Участниц оценивают по нескольким направлениям: жюри обращает внимание на актерское мастерство, пластику, хореографию, ораторские навыки и умение держаться на сцене. По сути это конкурс красоты и таланта.
Подготовка к финалу оказалась разноплановой. Танцевальные номера участниц ставил профессиональный хореограф, а тренер по ораторскому мастерству и актерскому искусству работал с ними над серьезной постановкой о жизни и смерти.
— Это было очень круто. С нами занимались сильные педагоги. Например, преподаватель по дефиле Марина Марусова — специалист с большим опытом работы на конкурсах красоты. Мне было очень интересно учиться у нее, — рассказывает Ольга Панкина.
Ольга говорит, что благодаря конкурсу она буквально открыла в себе новые таланты. Стала петь. И начала танцевать, хотя последний опыт был еще в детстве.
Этот опыт подарил мне смелость, целеустремленность и огромное количество эмоций, которые трудно передать словами.
Над образом конкурсантки работала ее старшая дочь Ольги вместе со своими подругами: помогала выбирать и создавать наряды, макияж и прическу. Образ получился ярким и сценическим — совсем не таким, как в повседневной жизни. Однако именно участие в проекте помогло северной красавице по-новому взглянуть на себя.
— Когда женщины приходят на конкурс, многие из них сначала очень скромные и зажатые. Но всего за два месяца подготовки они буквально меняются на глазах: раскрываются, начинают увереннее себя чувствовать, по-другому одеваться и заботиться о себе. Все женщины красивы, но на сцене эта красота раскрывается особенно ярко, — рассуждает наша собеседница.
Одним из самых непривычных испытаний стали каблуки. По словам Ольги, современные женщины всё реже носят такую обувь в повседневной жизни, поэтому к конкурсу приходилось тренировать выносливость: чаще надевать платья и туфли, следить за осанкой и учиться уверенно держаться на сцене.
«Горжусь, что рядом были мои дети»
Самым сложным на финишной прямой оказалось справиться с волнением, признаётся Ольга Панкина. Несмотря на эмоции, на сцене нужно сохранять уверенность: улыбаться, держать осанку и не показывать зрителям свои переживания.
Финальный творческий номер был посвящен пути к короне. В нем участница рассказала историю женщины, которая проходит через испытания, идет к своей мечте и, достигнув цели, словно птица феникс, расправляет крылья.
Постановку номера тоже помогала создать старшая дочь Ольги. По словам королевы, именно дети стали ее главной поддержкой на протяжении всего конкурса.
— Моя старшая дочь для меня и визажист, и стилист, и фотограф, и видеограф. Практически все снимки сделала она, — своими детьми Ольга очень гордится.
По ее словам, жюри высоко оценило выступления во всех конкурсных испытаниях — от дефиле и творческого номера до танцевальных выходов и финального появления в вечернем платье. Ольга говорит, что решение было единогласным: королева.
— Было невероятно приятно. И больше всего я горжусь тем, что рядом были мои дети. Они переживали за меня, помогали мне идти к этой победе. Поэтому я считаю, что это наша общая победа. Когда родные находятся в зале и поддерживают тебя, это придает сил и еще больше мотивирует идти к цели, — даже прослезилась северянка. — На финале у меня была самая большая группа поддержки — 56 человек. Люди приехали из Санкт-Петербурга, Москвы, Архангельской области.
Осознание того, сколько людей за меня болеет, придавало уверенности.
К слову, своих конкуренток на конкурсе Ольга не считает соперницами. По ее словам, атмосфера была доброжелательной, без конфликтов и интриг, а каждая участница была достойна своего титула.
— Девочки уже знали, догадывались, что я стану королевой. Искренне поздравили меня с победой. Было очень приятно услышать их теплые слова, — говорит Ольга.
После финала эмоции так захлестывали, что даже свою корону королева рассмотрела не сразу.
— Честно говоря, в тот момент я даже не поняла, какая она. Мы катались на лимузине, фотографировались, потом поехали в ресторан. И только там я впервые внимательно посмотрела в зеркало и увидела свою корону — золотую, с красными камнями. Наверное, эмоции настолько зашкаливали, что я просто не успевала обращать внимание на себя, — улыбается Ольга.
Когда праздничная суета закончилась, пришло ощущение спокойствия. И только через несколько дней победительница смогла осмыслить всё, что произошло.
— Я горжусь собой. Не каждой женщине удается пройти такой путь и завоевать главную корону. Поэтому я рекомендую хотя бы раз попробовать себя в подобном конкурсе, — говорит она.
«Дочери России»
Этим летом Ольге Панкиной предстоит перейти на новый уровень: представить Архангельскую область на всероссийском конкурсе «Мисс и Миссис Великая Русь. Россия», который пройдет в Санкт-Петербурге. Для нее это возможность рассказать о родном крае на всю страну.
— Я взяла главную корону моего любимого Поморья, которым очень горжусь. Я родилась и выросла в Архангельске, люблю наш северный край и каждый его уголок. Поэтому для меня большая честь представлять его на всероссийском конкурсе в Санкт-Петербурге, — говорит Ольга Панкина.
О любимом крае она готова говорить бесконечно:
— Мы никогда не сидим на месте. Зимой катаемся на санках и лыжах, ездим на горки. Летом стараемся как можно чаще выбираться на природу. Наша северная природа удивительно красива, и я искренне считаю ее одной из главных ценностей Поморья.
На региональном этапе победительница получила главный приз — 100 тысяч рублей. Эти средства она планирует вложить в подготовку к следующему этапу.
— Всё уже готовится: и костюм, и вечернее платье, и другие наряды. Тема всероссийского конкурса — «Дочери России». Каждая готовит образ с головным убором с элементами триколора. Костюмы будут разные, каждая представит себя по-разному, как она это видит, — Ольга уже в предвкушении яркого события.
За годы участия в конкурсах Ольга обрела немало подруг. Многие из них продолжают общаться и поддерживать друг друга даже после финалов.
— С некоторыми девушками я дружу еще с предыдущих конкурсов. Мы общаемся, следим за успехами друг друга. И мне особенно приятно, что несколько участниц уже купили билеты и приедут поддержать меня в Санкт-Петербурге. Это дорогого стоит. Когда рядом люди, которые искренне верят в тебя и готовы приехать из другого города, чувствуешь еще большую ответственность и поддержку, — рассказывает красавица.
«Дочерей растила одна»
За красивой картинкой — непростая судьба. Ольга одна вырастила дочек — их у нее двое. Еще есть крестный сын, у него уже пятеро детей. Всю свою жизнь она много трудилась. Работая медсестрой в роддоме, постоянно брала дополнительные смены. А в 90-е, когда вся страна переживала страшный кризис, не боялась никаких подработок — была, к примеру, помощником слесаря, пахала наравне с мужчинами.
При этом оставалась внимательной любящей мамой. Детей, несмотря на все сложности, подняла сама. Порой ей помогала мама, а потом и старшая дочка. Но особого героизма в этом сама Ольга не видит.
— Разве я единственная, кто вырастил детей без мужской помощи? Мужчины, увы, часто боятся ответственности. Как можно бросить своего ребенка? Женщин в таких ситуациях часто зовут кукушками… А как назвать такого мужчину? — задается она вопросом.
Семья всегда была и остается для Ольги главной опорой.
— Было непросто, но сегодня дочери говорят, что я стала для них примером упорства и целеустремленности. Наверное, это одна из самых важных наград в моей жизни, — улыбается счастливая мама.
Для меня семья — это целая вселенная. И мама в этой вселенной всегда находится в центре.
Кстати, северная красавица не исключает, что еще встретит своего человека. Однако для нее принципиально важно, чтобы он был заботливым и чутким:
— Если мои дети будут для него, как родные, если он не сбежит в сложную минуту и будет рядом, это будет мой мужчина!
А вы решились бы на участие в таком конкурсе?