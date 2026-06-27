Вышла на пенсию и исполнила мечту — стала королевой красоты. История медсестры, которой прийти к победе помогли ее дочки

Нашей собеседнице 52 года — рассказываем, как она пришла к своему титулу Источник: Катя Фил, Иван Митюшев / 29.RU

Жительница Архангельска Ольга Панкина решила исполнить свою давнюю мечту, когда вышла на пенсию, — она приняла участие в конкурсе красоты. И таки стала королевой — с третьей попытки она завоевала главную корону конкурса «Мисс и Миссис Великая Русь Поморье — 2026» и теперь готовится представлять Архангельскую область на всероссийском финале в Санкт-Петербурге. Что ей дал конкурс и кто для нее главная поддержка, Ольга рассказала в интервью 29.RU.

Путь королевы

Ольге Панкиной 52 года. Более 25 лет она проработала в роддоме медсестрой. Досрочно вышла на пенсию благодаря северному стажу и решила исполнить свою давнюю мечту — поучаствовать в конкурсе красоты.

В первый раз на сцену она вышла в 2024-м — это был конкурс «Королева Белого моря» в Северодвинске. Тогда Ольга получила титул в номинации «Красота в движении». Успех вдохновил: через год она приняла приглашение на другой конкурс — «Мисс и Миссис Великая Русь Поморье — 2025» — и завоевала титул 2-я вице Гранд Великая Русь Поморье — 2025.

В 2026 году северянка вновь решила побороться за корону — на этот раз в проекте «Мисс и Миссис Великая Русь Поморье — 2026».

Для Ольги это уже третий конкурс красоты Источник: Катя Фил

По словам Ольги, конкурс красоты — это гораздо больше, чем дефиле в вечерних платьях. Участниц оценивают по нескольким направлениям: жюри обращает внимание на актерское мастерство, пластику, хореографию, ораторские навыки и умение держаться на сцене. По сути это конкурс красоты и таланта.

Подготовка к финалу оказалась разноплановой. Танцевальные номера участниц ставил профессиональный хореограф, а тренер по ораторскому мастерству и актерскому искусству работал с ними над серьезной постановкой о жизни и смерти.

— Это было очень круто. С нами занимались сильные педагоги. Например, преподаватель по дефиле Марина Марусова — специалист с большим опытом работы на конкурсах красоты. Мне было очень интересно учиться у нее, — рассказывает Ольга Панкина.

Ольга говорит, что благодаря конкурсу она буквально открыла в себе новые таланты. Стала петь. И начала танцевать, хотя последний опыт был еще в детстве.

Этот опыт подарил мне смелость, целеустремленность и огромное количество эмоций, которые трудно передать словами. Ольга Панкина королева конкурса «Мисс и Миссис Великая Русь Поморье — 2026»

Над образом конкурсантки работала ее старшая дочь Ольги вместе со своими подругами: помогала выбирать и создавать наряды, макияж и прическу. Образ получился ярким и сценическим — совсем не таким, как в повседневной жизни. Однако именно участие в проекте помогло северной красавице по-новому взглянуть на себя.

Конкурс придал уверенности в себе Источник: Катя Фил

— Когда женщины приходят на конкурс, многие из них сначала очень скромные и зажатые. Но всего за два месяца подготовки они буквально меняются на глазах: раскрываются, начинают увереннее себя чувствовать, по-другому одеваться и заботиться о себе. Все женщины красивы, но на сцене эта красота раскрывается особенно ярко, — рассуждает наша собеседница.

Одним из самых непривычных испытаний стали каблуки. По словам Ольги, современные женщины всё реже носят такую обувь в повседневной жизни, поэтому к конкурсу приходилось тренировать выносливость: чаще надевать платья и туфли, следить за осанкой и учиться уверенно держаться на сцене.

«Горжусь, что рядом были мои дети»

Самым сложным на финишной прямой оказалось справиться с волнением, признаётся Ольга Панкина. Несмотря на эмоции, на сцене нужно сохранять уверенность: улыбаться, держать осанку и не показывать зрителям свои переживания.

Финальный творческий номер был посвящен пути к короне. В нем участница рассказала историю женщины, которая проходит через испытания, идет к своей мечте и, достигнув цели, словно птица феникс, расправляет крылья.

Оцените роскошный наряд участницы Источник: Катя Фил

Постановку номера тоже помогала создать старшая дочь Ольги. По словам королевы, именно дети стали ее главной поддержкой на протяжении всего конкурса.

— Моя старшая дочь для меня и визажист, и стилист, и фотограф, и видеограф. Практически все снимки сделала она, — своими детьми Ольга очень гордится.

По ее словам, жюри высоко оценило выступления во всех конкурсных испытаниях — от дефиле и творческого номера до танцевальных выходов и финального появления в вечернем платье. Ольга говорит, что решение было единогласным: королева.

— Было невероятно приятно. И больше всего я горжусь тем, что рядом были мои дети. Они переживали за меня, помогали мне идти к этой победе. Поэтому я считаю, что это наша общая победа. Когда родные находятся в зале и поддерживают тебя, это придает сил и еще больше мотивирует идти к цели, — даже прослезилась северянка. — На финале у меня была самая большая группа поддержки — 56 человек. Люди приехали из Санкт-Петербурга, Москвы, Архангельской области.

Осознание того, сколько людей за меня болеет, придавало уверенности. Ольга Панкина королева конкурса «Мисс и Миссис Великая Русь Поморье — 2026»

К слову, своих конкуренток на конкурсе Ольга не считает соперницами. По ее словам, атмосфера была доброжелательной, без конфликтов и интриг, а каждая участница была достойна своего титула.

— Девочки уже знали, догадывались, что я стану королевой. Искренне поздравили меня с победой. Было очень приятно услышать их теплые слова, — говорит Ольга.

Вместе с титулом победительница получила букет от организатора конкурса и главную корону Источник: Катя Фил

После финала эмоции так захлестывали, что даже свою корону королева рассмотрела не сразу.

— Честно говоря, в тот момент я даже не поняла, какая она. Мы катались на лимузине, фотографировались, потом поехали в ресторан. И только там я впервые внимательно посмотрела в зеркало и увидела свою корону — золотую, с красными камнями. Наверное, эмоции настолько зашкаливали, что я просто не успевала обращать внимание на себя, — улыбается Ольга.

Когда праздничная суета закончилась, пришло ощущение спокойствия. И только через несколько дней победительница смогла осмыслить всё, что произошло.

— Я горжусь собой. Не каждой женщине удается пройти такой путь и завоевать главную корону. Поэтому я рекомендую хотя бы раз попробовать себя в подобном конкурсе, — говорит она.

«Дочери России»

Этим летом Ольге Панкиной предстоит перейти на новый уровень: представить Архангельскую область на всероссийском конкурсе «Мисс и Миссис Великая Русь. Россия», который пройдет в Санкт-Петербурге. Для нее это возможность рассказать о родном крае на всю страну.

Ольга всей душой любит Архангельскую область Источник: Ольга Панкина

— Я взяла главную корону моего любимого Поморья, которым очень горжусь. Я родилась и выросла в Архангельске, люблю наш северный край и каждый его уголок. Поэтому для меня большая честь представлять его на всероссийском конкурсе в Санкт-Петербурге, — говорит Ольга Панкина.

О любимом крае она готова говорить бесконечно:

— Мы никогда не сидим на месте. Зимой катаемся на санках и лыжах, ездим на горки. Летом стараемся как можно чаще выбираться на природу. Наша северная природа удивительно красива, и я искренне считаю ее одной из главных ценностей Поморья.

На региональном этапе победительница получила главный приз — 100 тысяч рублей. Эти средства она планирует вложить в подготовку к следующему этапу.

— Всё уже готовится: и костюм, и вечернее платье, и другие наряды. Тема всероссийского конкурса — «Дочери России». Каждая готовит образ с головным убором с элементами триколора. Костюмы будут разные, каждая представит себя по-разному, как она это видит, — Ольга уже в предвкушении яркого события.

В образе использовали цвета флага России Источник: Ольга Панкина

В соцсетях Ольга рассказывала о подготовке к важному событию Источник: Ольга Панкина / vk.com

За годы участия в конкурсах Ольга обрела немало подруг. Многие из них продолжают общаться и поддерживать друг друга даже после финалов.

— С некоторыми девушками я дружу еще с предыдущих конкурсов. Мы общаемся, следим за успехами друг друга. И мне особенно приятно, что несколько участниц уже купили билеты и приедут поддержать меня в Санкт-Петербурге. Это дорогого стоит. Когда рядом люди, которые искренне верят в тебя и готовы приехать из другого города, чувствуешь еще большую ответственность и поддержку, — рассказывает красавица.

«Дочерей растила одна»

За красивой картинкой — непростая судьба. Ольга одна вырастила дочек — их у нее двое. Еще есть крестный сын, у него уже пятеро детей. Всю свою жизнь она много трудилась. Работая медсестрой в роддоме, постоянно брала дополнительные смены. А в 90-е, когда вся страна переживала страшный кризис, не боялась никаких подработок — была, к примеру, помощником слесаря, пахала наравне с мужчинами.

При этом оставалась внимательной любящей мамой. Детей, несмотря на все сложности, подняла сама. Порой ей помогала мама, а потом и старшая дочка. Но особого героизма в этом сама Ольга не видит.

— Разве я единственная, кто вырастил детей без мужской помощи? Мужчины, увы, часто боятся ответственности. Как можно бросить своего ребенка? Женщин в таких ситуациях часто зовут кукушками… А как назвать такого мужчину? — задается она вопросом.

Семья всегда была и остается для Ольги главной опорой.

— Было непросто, но сегодня дочери говорят, что я стала для них примером упорства и целеустремленности. Наверное, это одна из самых важных наград в моей жизни, — улыбается счастливая мама.

Для меня семья — это целая вселенная. И мама в этой вселенной всегда находится в центре. Ольга Панкина королева конкурса «Мисс и Миссис Великая Русь Поморье — 2026»

Кстати, северная красавица не исключает, что еще встретит своего человека. Однако для нее принципиально важно, чтобы он был заботливым и чутким:

— Если мои дети будут для него, как родные, если он не сбежит в сложную минуту и будет рядом, это будет мой мужчина!