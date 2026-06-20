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Стиль и красота Обзор «Наивные глазки» и гипероверсайз: какие оправы солнцезащитных очков в моде этим летом — рассказываем и показываем

«Наивные глазки» и гипероверсайз: какие оправы солнцезащитных очков в моде этим летом — рассказываем и показываем

Разбираемся, какие модели сделают вас звездой сезона, а какие испортят образ окончательно и бесповоротно

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Мода этого сезона живет на контрастах: либо экстремальный оверсайз, либо ультратонкий минимализм 90-х, третьего не дано | Источник: Алена Золотухина / NGS.RU Мода этого сезона живет на контрастах: либо экстремальный оверсайз, либо ультратонкий минимализм 90-х, третьего не дано | Источник: Алена Золотухина / NGS.RU

Мода этого сезона живет на контрастах: либо экстремальный оверсайз, либо ультратонкий минимализм 90-х, третьего не дано

Источник:

Алена Золотухина / NGS.RU

Солнцезащитные очки — пожалуй, самый заметный аксессуар: это первое, что отмечают в вашем летнем образе. И если вы выбрали устаревшую оправу, то каким бы безупречным ни был ваш аутфит, фешен-провал обеспечен. Правда, дизайнеры уже и сами запутались, что актуально, а что нет. Но наши коллеги из NGS.RU постарались всё-аки разобраться, какие оправы сейчас на пике моды, а на какие в этом сезоне лучше даже не смотреть.

Гипероверсайз

Обратите внимание, что хоть линзы и квадратные, форма очков&nbsp;мягкая&nbsp;— это важно | Источник: ru.pinterest.comОбратите внимание, что хоть линзы и квадратные, форма очков&nbsp;мягкая&nbsp;— это важно | Источник: ru.pinterest.com

Обратите внимание, что хоть линзы и квадратные, форма очков мягкая — это важно

Источник:

ru.pinterest.com

Четкий квадратный оверсайз&nbsp;— сразу нет | Источник: ru.pinterest.comЧеткий квадратный оверсайз&nbsp;— сразу нет | Источник: ru.pinterest.com

Четкий квадратный оверсайз — сразу нет

Источник:

ru.pinterest.com

Первыми в модном шорт-листе идут очки в оверсайз-оправе: гигантские круглые или овальные очки, которые закрывают пол-лица. И да, они выглядят так, будто вы собрались изучать микроорганизмы.

Раньше в таких скрывались от папарацци, но сейчас их носят с простыми белыми майками и строгими костюмами. Смотрятся они настолько вызывающе, что автоматически добавляют «вау-эффект» даже самому скучному образу.

«Кошачий глаз» по-новому

Аккуратная нежная форма | Источник: ru.pinterest.comАккуратная нежная форма | Источник: ru.pinterest.com

Аккуратная нежная форма

Источник:

ru.pinterest.com

Для романтичных натур | Источник: ru.pinterest.comДля романтичных натур | Источник: ru.pinterest.com

Для романтичных натур

Источник:

ru.pinterest.com

Забудьте про острые, как бритва, углы 2010-х — это прошлый век. Теперь cat-eye — это мягкие крылья бабочки, которые улетают к вискам. Такие модели в этом сезоне показали Valentino и Chloé.

Фишка формы в том, что они визуально подтягивают овал лица и делают взгляд раскосым, как у кошки, но при этом выглядят не агрессивно, а даже слегка наивно.

Тонкий металл

Уже приобрели трендовую модель? | Источник: ru.pinterest.comУже приобрели трендовую модель? | Источник: ru.pinterest.com

Уже приобрели трендовую модель?

Источник:

ru.pinterest.com

Обратите внимание на кокетливые стеклянные ромбики-слезки | Источник: ru.pinterest.comОбратите внимание на кокетливые стеклянные ромбики-слезки | Источник: ru.pinterest.com

Обратите внимание на кокетливые стеклянные ромбики-слезки

Источник:

ru.pinterest.com

Gucci и Chanel предлагают элегантные «очки-невидимки» на тончайших металлических дужках. Это форма для тех, кто ценит классику. Оправа со слегка тонированными линзами, но не черными, а янтарными, дымчатыми или бледно-зелеными. Такие очки добавляют лицу света, а не тяжести.  

Очки-маски

Линзы могут быть светло-серыми, фиолетовыми или в любом другом оттенке | Источник: ru.pinterest.comЛинзы могут быть светло-серыми, фиолетовыми или в любом другом оттенке | Источник: ru.pinterest.com

Линзы могут быть светло-серыми, фиолетовыми или в любом другом оттенке

Источник:

ru.pinterest.com

Совсем не обязательно надевать на себя черный квадрат | Источник: ru.pinterest.comСовсем не обязательно надевать на себя черный квадрат | Источник: ru.pinterest.com

Совсем не обязательно надевать на себя черный квадрат

Источник:

ru.pinterest.com

Спортивная эстетика никуда не делась. Только теперь вместо лыжных масок в ходу монолитные линзы, как показывали Balenciaga и Prada. Это история про футуризм и защиту от солнца не хуже, чем у маски сварщика. Из плюсов: форма отлично скрывает синяки под глазами после бурной ночи.

«Авиаторы» нового поколения

Такие «авиаторы» сейчас в тренде | Источник: ru.pinterest.comТакие «авиаторы» сейчас в тренде | Источник: ru.pinterest.com

Такие «авиаторы» сейчас в тренде

Источник:

ru.pinterest.com

С цветными линзами и в черной глянцевой оправе | Источник: ru.pinterest.comС цветными линзами и в черной глянцевой оправе | Источник: ru.pinterest.com

С цветными линзами и в черной глянцевой оправе

Источник:

ru.pinterest.com

Классическая аккуратная капля никуда не делась, но в 2026-м ее перекраивают: теперь это массивные акцентные оправы, а не тонкая проволока. Цвета — черепаховый или черный глянец: вы наверняка уже наблюдали похожие на улицах города, особенно с желтыми линзами.

Цвета и материалы

В 2026 году очки делятся на два лагеря: прозрачные и цветные. Отвлеките внимание от исключительно черных линз и присмотритесь, например, к желтым — мир сквозь них будет выглядеть в разы приятнее. В тренде оранжевые стекла, зеленые, фиолетовые.

Оранжевые стёкла&nbsp;— почему бы и нет? | Источник: ru.pinterest.comОранжевые стёкла&nbsp;— почему бы и нет? | Источник: ru.pinterest.com

Оранжевые стёкла — почему бы и нет?

Источник:

ru.pinterest.com

Черепаховая оправа&nbsp;— как вечная классика | Источник: ru.pinterest.comЧерепаховая оправа&nbsp;— как вечная классика | Источник: ru.pinterest.com

Черепаховая оправа — как вечная классика

Источник:

ru.pinterest.com

Самый популярный принт — черепаховый, в тренде также полупрозрачный пластик леденцовых оттенков: розовый, голубой, перламутровый. Если предпочитаете металл, то присмотритесь к сложным вариантам: состаренная бронза, медь, титан с эффектом платины.

Как выбрать оправу под свой тип лица

Первым делом смотрим в зеркало и определяем, на какую фигуру похоже ваше лицо: овал, круг, квадрат, прямоугольник или перевернутый треугольник (сердце).

Овальное вытянутое лицо

Овальному лицу подходят практически все оправы очков | Источник: ru.pinterest.comОвальному лицу подходят практически все оправы очков | Источник: ru.pinterest.com

Овальному лицу подходят практически все оправы очков

Источник:

ru.pinterest.com

Как вам такая оправа? | Источник: ru.pinterest.comКак вам такая оправа? | Источник: ru.pinterest.com

Как вам такая оправа?

Источник:

ru.pinterest.com

Вам подходят практически все модели очков, главное — сохранить пропорции. Лучше всего, если ширина оправы будет равна или чуть больше самой широкой части лица. Верхняя линия оправы должна совпадать с линией бровей. Плавные формы очков подчеркнут округлые изгибы лица. Чтобы сделать акцент на скулы — выбирайте оправу «кошачий глаз» или «бабочку», примерьте прямоугольную или округлую оправу.

Круглое лицо

«Бабочки» или «кошачьи глазки»&nbsp;— беспроигрышный вариант | Источник: ru.pinterest.com«Бабочки» или «кошачьи глазки»&nbsp;— беспроигрышный вариант | Источник: ru.pinterest.com

«Бабочки» или «кошачьи глазки» — беспроигрышный вариант

Источник:

ru.pinterest.com

Вам нужны оправы, которые будут зрительно вытягивать лицо, с четкими углами — прямоугольные или очки с заостренной оправой (направит взгляд к вискам и подчеркнет скулы, делая их визуально шире подбородка). Очки с широкими дужками будут отлично смотреться на круглом лице.

Прямоугольное лицо

Рискнете примерить вот такие «тортиллы»? | Источник: ru.pinterest.comРискнете примерить вот такие «тортиллы»? | Источник: ru.pinterest.com

Рискнете примерить вот такие «тортиллы»?

Источник:

ru.pinterest.com

Прозрачные линзы&nbsp;— тренд, специальное покрытие защитит ваши глаза от ультрафиолета | Источник: ru.pinterest.comПрозрачные линзы&nbsp;— тренд, специальное покрытие защитит ваши глаза от ультрафиолета | Источник: ru.pinterest.com

Прозрачные линзы — тренд, специальное покрытие защитит ваши глаза от ультрафиолета

Источник:

ru.pinterest.com

Очки должны сглаживать прямые вытянутые и угловатые черты и визуально укорачивать его. Не стоит брать маленькие оправы — лучше остановите свой выбор на больших, оверсайз, круглых или «авиаторах». Цветная оправа привлечет внимание к вискам и сделает область скул шире.

Квадратное лицо

Выбирайте округлые формы | Источник: ru.pinterest.comВыбирайте округлые формы | Источник: ru.pinterest.com

Выбирайте округлые формы

Источник:

ru.pinterest.com

Откажитесь от прямоугольников и квадратов | Источник: ru.pinterest.comОткажитесь от прямоугольников и квадратов | Источник: ru.pinterest.com

Откажитесь от прямоугольников и квадратов

Источник:

ru.pinterest.com

Если у вас квадратное лицо, то основная задача очков — смягчить линии, сделать их более плавными. Примерьте оправы «кошачий глаз» (форма вытянет лицо и сделает скулы шире подбородка), «авиаторы», круглые. Прямоугольные и квадратные оправы лучше не выбирать.

Треугольное лицо или сердце

Беспроигрышный вариант | Источник: ru.pinterest.comБеспроигрышный вариант | Источник: ru.pinterest.com

Беспроигрышный вариант

Источник:

ru.pinterest.com

Очки для треугольной формы лица должны сбалансировать верх и низ (лоб и подбородок), поэтому их ширина не должна превышать ширину лба, избегайте очков с массивной верхней частью. Можно подобрать очки с маленькой закругленной оправой, а также с узкой перемычкой. Подойдут «авиаторы», «бабочки», «кошачий глаз», а если хочется максимально сместить акцент со слишком широкого лба, выберите круглые очки.

Главные антитренды сезона

Возможно, они еще вернутся, но пока отложите | Источник: ru.pinterest.comВозможно, они еще вернутся, но пока отложите | Источник: ru.pinterest.com

Возможно, они еще вернутся, но пока отложите

Источник:

ru.pinterest.com

А теперь о том, какие очки точно можно отложить на долгую память или выкинуть вовсе. Из пляжной сумки настоятельно рекомендуем убрать яркие кислотные очки тонкой формы — одно время они были очень популярны, особенно с красными линзами. Оставьте их бунтующим подросткам для самовыражения.

Было, но прошло | Источник: ru.pinterest.comБыло, но прошло | Источник: ru.pinterest.com

Было, но прошло

Источник:

ru.pinterest.com

Также в черном списке слишком острые «кошачьи глазки» — они придают лицу строгий или даже злой вид. По-настоящему такая форма идет лишь представительницам типажа драматик: выразительные, прямые линии, заостренный нос и четкие скулы (как у Кэролин Бессет).

Оставляем до лучших времен | Источник: ru.pinterest.comОставляем до лучших времен | Источник: ru.pinterest.com

Оставляем до лучших времен

Источник:

ru.pinterest.com

Джей Ло носила такие в 2014 году | Источник: ru.pinterest.comДжей Ло носила такие в 2014 году | Источник: ru.pinterest.com

Джей Ло носила такие в 2014 году

Источник:

ru.pinterest.com

И самое главное: «авиаторы» в тонкой металлической оправе — какими бы классическими и вечными они вам ни казались, в этом сезоне они не в почете, особенно с зеркальными линзами. Любые зеркальные линзы сегодня — вообще фешен-табу. Хотя они к нам наверняка еще вернутся.

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Алёна ЗолотухинаАлёна Золотухина
Алёна Золотухина
Журналист НГС
Солнцезащитные очки Тренд Мода Оправа
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Комментарии
1
Гость
16 минут
Оденьте маску для подводного плавания, это тренд.
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