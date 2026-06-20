«Наивные глазки» и гипероверсайз: какие оправы солнцезащитных очков в моде этим летом — рассказываем и показываем

Мода этого сезона живет на контрастах: либо экстремальный оверсайз, либо ультратонкий минимализм 90-х, третьего не дано Источник: Алена Золотухина / NGS.RU

Солнцезащитные очки — пожалуй, самый заметный аксессуар: это первое, что отмечают в вашем летнем образе. И если вы выбрали устаревшую оправу, то каким бы безупречным ни был ваш аутфит, фешен-провал обеспечен. Правда, дизайнеры уже и сами запутались, что актуально, а что нет. Но наши коллеги из NGS.RU постарались всё-аки разобраться, какие оправы сейчас на пике моды, а на какие в этом сезоне лучше даже не смотреть.

Гипероверсайз

Обратите внимание, что хоть линзы и квадратные, форма очков мягкая — это важно Источник: ru.pinterest.com Четкий квадратный оверсайз — сразу нет Источник: ru.pinterest.com

Первыми в модном шорт-листе идут очки в оверсайз-оправе: гигантские круглые или овальные очки, которые закрывают пол-лица. И да, они выглядят так, будто вы собрались изучать микроорганизмы.

Раньше в таких скрывались от папарацци, но сейчас их носят с простыми белыми майками и строгими костюмами. Смотрятся они настолько вызывающе, что автоматически добавляют «вау-эффект» даже самому скучному образу.

«Кошачий глаз» по-новому

Аккуратная нежная форма Источник: ru.pinterest.com Для романтичных натур Источник: ru.pinterest.com

Забудьте про острые, как бритва, углы 2010-х — это прошлый век. Теперь cat-eye — это мягкие крылья бабочки, которые улетают к вискам. Такие модели в этом сезоне показали Valentino и Chloé.

Фишка формы в том, что они визуально подтягивают овал лица и делают взгляд раскосым, как у кошки, но при этом выглядят не агрессивно, а даже слегка наивно.

Тонкий металл

Уже приобрели трендовую модель? Источник: ru.pinterest.com Обратите внимание на кокетливые стеклянные ромбики-слезки Источник: ru.pinterest.com

Gucci и Chanel предлагают элегантные «очки-невидимки» на тончайших металлических дужках. Это форма для тех, кто ценит классику. Оправа со слегка тонированными линзами, но не черными, а янтарными, дымчатыми или бледно-зелеными. Такие очки добавляют лицу света, а не тяжести.

Очки-маски

Линзы могут быть светло-серыми, фиолетовыми или в любом другом оттенке Источник: ru.pinterest.com Совсем не обязательно надевать на себя черный квадрат Источник: ru.pinterest.com

Спортивная эстетика никуда не делась. Только теперь вместо лыжных масок в ходу монолитные линзы, как показывали Balenciaga и Prada. Это история про футуризм и защиту от солнца не хуже, чем у маски сварщика. Из плюсов: форма отлично скрывает синяки под глазами после бурной ночи.

«Авиаторы» нового поколения

Такие «авиаторы» сейчас в тренде Источник: ru.pinterest.com С цветными линзами и в черной глянцевой оправе Источник: ru.pinterest.com

Классическая аккуратная капля никуда не делась, но в 2026-м ее перекраивают: теперь это массивные акцентные оправы, а не тонкая проволока. Цвета — черепаховый или черный глянец: вы наверняка уже наблюдали похожие на улицах города, особенно с желтыми линзами.

Цвета и материалы

В 2026 году очки делятся на два лагеря: прозрачные и цветные. Отвлеките внимание от исключительно черных линз и присмотритесь, например, к желтым — мир сквозь них будет выглядеть в разы приятнее. В тренде оранжевые стекла, зеленые, фиолетовые.

Оранжевые стёкла — почему бы и нет? Источник: ru.pinterest.com Черепаховая оправа — как вечная классика Источник: ru.pinterest.com

Самый популярный принт — черепаховый, в тренде также полупрозрачный пластик леденцовых оттенков: розовый, голубой, перламутровый. Если предпочитаете металл, то присмотритесь к сложным вариантам: состаренная бронза, медь, титан с эффектом платины.

Как выбрать оправу под свой тип лица

Первым делом смотрим в зеркало и определяем, на какую фигуру похоже ваше лицо: овал, круг, квадрат, прямоугольник или перевернутый треугольник (сердце).

Овальное вытянутое лицо

Овальному лицу подходят практически все оправы очков Источник: ru.pinterest.com Как вам такая оправа? Источник: ru.pinterest.com

Вам подходят практически все модели очков, главное — сохранить пропорции. Лучше всего, если ширина оправы будет равна или чуть больше самой широкой части лица. Верхняя линия оправы должна совпадать с линией бровей. Плавные формы очков подчеркнут округлые изгибы лица. Чтобы сделать акцент на скулы — выбирайте оправу «кошачий глаз» или «бабочку», примерьте прямоугольную или округлую оправу.

Круглое лицо

«Бабочки» или «кошачьи глазки» — беспроигрышный вариант Источник: ru.pinterest.com

Вам нужны оправы, которые будут зрительно вытягивать лицо, с четкими углами — прямоугольные или очки с заостренной оправой (направит взгляд к вискам и подчеркнет скулы, делая их визуально шире подбородка). Очки с широкими дужками будут отлично смотреться на круглом лице.

Прямоугольное лицо

Рискнете примерить вот такие «тортиллы»? Источник: ru.pinterest.com Прозрачные линзы — тренд, специальное покрытие защитит ваши глаза от ультрафиолета Источник: ru.pinterest.com

Очки должны сглаживать прямые вытянутые и угловатые черты и визуально укорачивать его. Не стоит брать маленькие оправы — лучше остановите свой выбор на больших, оверсайз, круглых или «авиаторах». Цветная оправа привлечет внимание к вискам и сделает область скул шире.

Квадратное лицо

Выбирайте округлые формы Источник: ru.pinterest.com Откажитесь от прямоугольников и квадратов Источник: ru.pinterest.com

Если у вас квадратное лицо, то основная задача очков — смягчить линии, сделать их более плавными. Примерьте оправы «кошачий глаз» (форма вытянет лицо и сделает скулы шире подбородка), «авиаторы», круглые. Прямоугольные и квадратные оправы лучше не выбирать.

Треугольное лицо или сердце

Беспроигрышный вариант Источник: ru.pinterest.com

Очки для треугольной формы лица должны сбалансировать верх и низ (лоб и подбородок), поэтому их ширина не должна превышать ширину лба, избегайте очков с массивной верхней частью. Можно подобрать очки с маленькой закругленной оправой, а также с узкой перемычкой. Подойдут «авиаторы», «бабочки», «кошачий глаз», а если хочется максимально сместить акцент со слишком широкого лба, выберите круглые очки.

Главные антитренды сезона

Возможно, они еще вернутся, но пока отложите Источник: ru.pinterest.com

А теперь о том, какие очки точно можно отложить на долгую память или выкинуть вовсе. Из пляжной сумки настоятельно рекомендуем убрать яркие кислотные очки тонкой формы — одно время они были очень популярны, особенно с красными линзами. Оставьте их бунтующим подросткам для самовыражения.

Было, но прошло Источник: ru.pinterest.com

Также в черном списке слишком острые «кошачьи глазки» — они придают лицу строгий или даже злой вид. По-настоящему такая форма идет лишь представительницам типажа драматик: выразительные, прямые линии, заостренный нос и четкие скулы (как у Кэролин Бессет).

Оставляем до лучших времен Источник: ru.pinterest.com Джей Ло носила такие в 2014 году Источник: ru.pinterest.com