«Наивные глазки» и гипероверсайз: какие оправы солнцезащитных очков в моде этим летом — рассказываем и показываем

Солнцезащитные очки — пожалуй, самый заметный аксессуар: это первое, что отмечают в вашем летнем образе. И если вы выбрали устаревшую оправу, то каким бы безупречным ни был ваш аутфит, фешен-провал обеспечен. Правда, дизайнеры уже и сами запутались, что актуально, а что нет. Но наши коллеги из NGS.RU постарались всё-аки разобраться, какие оправы сейчас на пике моды, а на какие в этом сезоне лучше даже не смотреть.
Гипероверсайз
Первыми в модном шорт-листе идут очки в оверсайз-оправе: гигантские круглые или овальные очки, которые закрывают пол-лица. И да, они выглядят так, будто вы собрались изучать микроорганизмы.
Раньше в таких скрывались от папарацци, но сейчас их носят с простыми белыми майками и строгими костюмами. Смотрятся они настолько вызывающе, что автоматически добавляют «вау-эффект» даже самому скучному образу.
«Кошачий глаз» по-новому
Забудьте про острые, как бритва, углы 2010-х — это прошлый век. Теперь cat-eye — это мягкие крылья бабочки, которые улетают к вискам. Такие модели в этом сезоне показали Valentino и Chloé.
Фишка формы в том, что они визуально подтягивают овал лица и делают взгляд раскосым, как у кошки, но при этом выглядят не агрессивно, а даже слегка наивно.
Тонкий металл
Gucci и Chanel предлагают элегантные «очки-невидимки» на тончайших металлических дужках. Это форма для тех, кто ценит классику. Оправа со слегка тонированными линзами, но не черными, а янтарными, дымчатыми или бледно-зелеными. Такие очки добавляют лицу света, а не тяжести.
Очки-маски
Спортивная эстетика никуда не делась. Только теперь вместо лыжных масок в ходу монолитные линзы, как показывали Balenciaga и Prada. Это история про футуризм и защиту от солнца не хуже, чем у маски сварщика. Из плюсов: форма отлично скрывает синяки под глазами после бурной ночи.
«Авиаторы» нового поколения
Классическая аккуратная капля никуда не делась, но в 2026-м ее перекраивают: теперь это массивные акцентные оправы, а не тонкая проволока. Цвета — черепаховый или черный глянец: вы наверняка уже наблюдали похожие на улицах города, особенно с желтыми линзами.
Цвета и материалы
В 2026 году очки делятся на два лагеря: прозрачные и цветные. Отвлеките внимание от исключительно черных линз и присмотритесь, например, к желтым — мир сквозь них будет выглядеть в разы приятнее. В тренде оранжевые стекла, зеленые, фиолетовые.
Самый популярный принт — черепаховый, в тренде также полупрозрачный пластик леденцовых оттенков: розовый, голубой, перламутровый. Если предпочитаете металл, то присмотритесь к сложным вариантам: состаренная бронза, медь, титан с эффектом платины.
Как выбрать оправу под свой тип лица
Первым делом смотрим в зеркало и определяем, на какую фигуру похоже ваше лицо: овал, круг, квадрат, прямоугольник или перевернутый треугольник (сердце).
Овальное вытянутое лицо
Вам подходят практически все модели очков, главное — сохранить пропорции. Лучше всего, если ширина оправы будет равна или чуть больше самой широкой части лица. Верхняя линия оправы должна совпадать с линией бровей. Плавные формы очков подчеркнут округлые изгибы лица. Чтобы сделать акцент на скулы — выбирайте оправу «кошачий глаз» или «бабочку», примерьте прямоугольную или округлую оправу.
Круглое лицо
Вам нужны оправы, которые будут зрительно вытягивать лицо, с четкими углами — прямоугольные или очки с заостренной оправой (направит взгляд к вискам и подчеркнет скулы, делая их визуально шире подбородка). Очки с широкими дужками будут отлично смотреться на круглом лице.
Прямоугольное лицо
Очки должны сглаживать прямые вытянутые и угловатые черты и визуально укорачивать его. Не стоит брать маленькие оправы — лучше остановите свой выбор на больших, оверсайз, круглых или «авиаторах». Цветная оправа привлечет внимание к вискам и сделает область скул шире.
Квадратное лицо
Если у вас квадратное лицо, то основная задача очков — смягчить линии, сделать их более плавными. Примерьте оправы «кошачий глаз» (форма вытянет лицо и сделает скулы шире подбородка), «авиаторы», круглые. Прямоугольные и квадратные оправы лучше не выбирать.
Треугольное лицо или сердце
Очки для треугольной формы лица должны сбалансировать верх и низ (лоб и подбородок), поэтому их ширина не должна превышать ширину лба, избегайте очков с массивной верхней частью. Можно подобрать очки с маленькой закругленной оправой, а также с узкой перемычкой. Подойдут «авиаторы», «бабочки», «кошачий глаз», а если хочется максимально сместить акцент со слишком широкого лба, выберите круглые очки.
Главные антитренды сезона
А теперь о том, какие очки точно можно отложить на долгую память или выкинуть вовсе. Из пляжной сумки настоятельно рекомендуем убрать яркие кислотные очки тонкой формы — одно время они были очень популярны, особенно с красными линзами. Оставьте их бунтующим подросткам для самовыражения.
Также в черном списке слишком острые «кошачьи глазки» — они придают лицу строгий или даже злой вид. По-настоящему такая форма идет лишь представительницам типажа драматик: выразительные, прямые линии, заостренный нос и четкие скулы (как у Кэролин Бессет).
И самое главное: «авиаторы» в тонкой металлической оправе — какими бы классическими и вечными они вам ни казались, в этом сезоне они не в почете, особенно с зеркальными линзами. Любые зеркальные линзы сегодня — вообще фешен-табу. Хотя они к нам наверняка еще вернутся.