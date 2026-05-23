Русские в Каннах: посмотрите, чем поразили наши дивы знаменитый кинофестиваль

Если режиссеры задумают переснимать «Доктора Хауса» (18+), только с женским персонажем, они знают, к кому обращаться Источник: EPA

Из года в год организаторы Каннского кинофестиваля пытаются отгородиться от бесконечной ярмарки тщеславия, которая творится на других мероприятиях. В дресс-коде просят отказаться от пышных, вызывающих нарядов, чтобы всё внимание приковывали не декольте и ягодицы гостей, а фильмы конкурсантов. Но российскому звездному десанту закон не писан — в результате получилось то, что получилось.

Вместо восхищения словила волну насмешек Ксения Собчак. Ведущая появилась на красной ковровой дорожке полностью в бренде Chanel. Если еще к ботильонам с бантиками, галстуку и очкам было не так много вопросов, то за юбку (между прочим за миллион рублей) пыльно-розового цвета в комментариях к фото Собчак высказали немало.

— Я такие фонарики на Новый год делала, — написала одна из подписчиц.

— Она превращается в клоунессу какую-то в этих нелепых нарядах, — один из комментариев под фото.

Из-за фасона вся длина ног ведущей бесследно исчезла, и вместо этого остались лишь странно болтающиеся лоскутки, которые многим напомнили тело страуса или щетку для пыли.

У Собчак свои представления о моде Источник: Sipa USA / ТАСС

С каждым годом платья инфлюенсера Натальи Осман для Канн становятся всё откровеннее и откровеннее. В 2025-м она приехала лишь с открытой спиной, теперь захотела оголиться еще ниже.

Осман ничего не прячет от людей Источник: SGP Sipa USA / ТАСС

Еще одной звездой, которая решила привлечь внимание к своим ягодицам, стала Лена Перминова. В своих соцсетях модель жаловалась, что еле добралась до Канн из-за бесконечных задержек рейсов. Но желание похвастаться откровенным платьем оказалось настолько сильным, что никакие проблемы с самолетами были не в силах ее остановить.

— Моя вторая красная дорожка в Каннах! В детстве я бы никогда в это не поверила — до сих пор мурашки по коже, когда вспоминаю, — поделилась эмоциями Елена.

Перминова надела платье, состоящее из двух частей: молочного корсета и черной юбки, которая со спины выглядит разорванной.

В подобном платье на Met Gala 2026 появилась Кайли Дженнер, но тогда она копировала Венеру Милосскую, а какое оправдание у Перминовой? Источник: Italy Photo Press via ZUMA Press / ТАСС

Откровенные наряды селебрити — это еще цветочки по сравнению с тяжелой артиллерией — гардеробом Лены Лениной. В один из дней фестиваля писательница появилась на дорожке в достаточно простом лимонном платье в пол, золотых серьгах-кольцах и туфле. Правда, надела она ее не на ноги, а приколола на голову как заколку.

Чем только не забита голова Лены Лениной Источник: AP / ТАСС

На другой день Ленина сконструировала новый шедевр на своей голове — гнездо, внутри которого были цветы. Не завидуем тем, кто сидел за ней в зале во время просмотра конкурсных фильмов.

Говорят, в моду вернулся «бабушкин» стиль, вот и блестящие платья с вышитыми цветами получили новую жизнь Источник: Sipa USA / ТАСС

Черно-белые образы — одни из самых любимых на ковровой дорожке. Вот и Ленину классика не обошла стороной — правда, писательница интерпретировала ее по-своему, так что у самой волосы встали дыбом.

Кажется, прически Лены Лениной — это отдельный элемент гардероба Источник: Zuma / ТАСС

Особое внимание на Каннском кинофестивале привлекла актриса Ирис Лебедева. По большей части критики восхищаются ее работой в фильме Андрея Звягинцева «Минотавр» (18+), но и в модных экспериментах Ирис совсем не аутсайдер.

На фестиваль актриса пришла с гладко уложенными волосами в черном платье в пол, которое подчеркнуло ее фигуру. За спиной у Лебедевой распустился короткий шлейф, как раз напоминающий хвост лебедя или крылья ангела.

От наряда Ирис Лебедевой трудно отвести взгляд Источник: AP / ТАСС

Ирина Шейк, как всегда, старается не гневить фейсконтроль на Каннском кинофестивале. В прошлом году она появилась в пышном черном платье, а в этом остановилась на шелковом молочном. Украшений модель надела минимум, да и с волосами не стала сильно заморачиваться — распустила и уложила как после естественной сушки.

Даже в самом простом наряде Ирина Шейк, как всегда, неотразима Источник: EPA: CLEMENS BILAN / ТАСС

Надежда Стрелец привезла на Канны два абсолютно противоположных наряда. На открытии она появилась в роковом полупрозрачном платье с глубоким декольте. Как рассказала интервьюер, в прошлый раз она была на фестивале 10 лет назад в качестве сотрудника журнала и у нее не было возможности блеснуть. Зато в этот раз всё было по-другому.

Перед появлением на дорожке Стрелец успела устроить фотосессию в отеле Источник: nadin_strelets / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

— В этот приезд я не льстила себе — даже со всей своей статистикой, охватами и статусом бывшего диджитал-директора глянцевого медиа я заранее подготовила себе съемку в отеле, не зная, захотят ли меня снимать на дорожке. Меня узнал российский фотограф, выкрикнул мое имя — это стало знаком хотя бы для пары фотографов поднять объективы, — написала Стрелец в личном блоге.

Стрелец изо всех сил делает вид, что аксессуаров в этом мире не существует, ограничиваясь сережками Источник: nadin_strelets / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)