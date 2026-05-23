НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+21°C

Сейчас в Ярославле
Погода+21°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +18

6 м/c,

зап.

 755мм 49%
Подробнее
3 Пробки
USD 71,21
EUR 82,54
Нет горячей воды
Родила в Сербии
Почему сейчас стоит купить квартиру?
Афиша на выходные
Как отметить свадьбу в Ярославле
Когда будет «Парад чемпионов»
Вратарь «Локомотива» стал мемом
Сбили БПЛА под Ярославлем
Как встретили «Локомотив»: фото
Стиль и красота Обзор Русские в Каннах: посмотрите, чем поразили наши дивы знаменитый кинофестиваль

Русские в Каннах: посмотрите, чем поразили наши дивы знаменитый кинофестиваль

Некоторые подобрали образы для чего угодно, но не для престижного мероприятия

122
Если режиссеры задумают переснимать «Доктора Хауса» (18+), только с женским персонажем, они знают, к кому обращаться | Источник: EPAЕсли режиссеры задумают переснимать «Доктора Хауса» (18+), только с женским персонажем, они знают, к кому обращаться | Источник: EPA

Если режиссеры задумают переснимать «Доктора Хауса» (18+), только с женским персонажем, они знают, к кому обращаться

Источник:

EPA

Из года в год организаторы Каннского кинофестиваля пытаются отгородиться от бесконечной ярмарки тщеславия, которая творится на других мероприятиях. В дресс-коде просят отказаться от пышных, вызывающих нарядов, чтобы всё внимание приковывали не декольте и ягодицы гостей, а фильмы конкурсантов. Но российскому звездному десанту закон не писан — в результате получилось то, что получилось.

Вместо восхищения словила волну насмешек Ксения Собчак. Ведущая появилась на красной ковровой дорожке полностью в бренде Chanel. Если еще к ботильонам с бантиками, галстуку и очкам было не так много вопросов, то за юбку (между прочим за миллион рублей) пыльно-розового цвета в комментариях к фото Собчак высказали немало.

— Я такие фонарики на Новый год делала, — написала одна из подписчиц.

— Она превращается в клоунессу какую-то в этих нелепых нарядах, — один из комментариев под фото.

Из-за фасона вся длина ног ведущей бесследно исчезла, и вместо этого остались лишь странно болтающиеся лоскутки, которые многим напомнили тело страуса или щетку для пыли.

У Собчак свои представления о моде | Источник: Sipa USA / ТАССУ Собчак свои представления о моде | Источник: Sipa USA / ТАСС

У Собчак свои представления о моде

Источник:

Sipa USA / ТАСС

С каждым годом платья инфлюенсера Натальи Осман для Канн становятся всё откровеннее и откровеннее. В 2025-м она приехала лишь с открытой спиной, теперь захотела оголиться еще ниже.

Осман ничего не прячет от людей | Источник: SGP Sipa USA / ТАССОсман ничего не прячет от людей | Источник: SGP Sipa USA / ТАСС

Осман ничего не прячет от людей

Источник:

SGP Sipa USA / ТАСС

Еще одной звездой, которая решила привлечь внимание к своим ягодицам, стала Лена Перминова. В своих соцсетях модель жаловалась, что еле добралась до Канн из-за бесконечных задержек рейсов. Но желание похвастаться откровенным платьем оказалось настолько сильным, что никакие проблемы с самолетами были не в силах ее остановить.

— Моя вторая красная дорожка в Каннах! В детстве я бы никогда в это не поверила — до сих пор мурашки по коже, когда вспоминаю, — поделилась эмоциями Елена.

Перминова надела платье, состоящее из двух частей: молочного корсета и черной юбки, которая со спины выглядит разорванной.

В подобном платье на Met Gala 2026 появилась Кайли Дженнер, но тогда она копировала Венеру Милосскую, а какое оправдание у Перминовой? | Источник: Italy Photo Press via ZUMA Press / ТАССВ подобном платье на Met Gala 2026 появилась Кайли Дженнер, но тогда она копировала Венеру Милосскую, а какое оправдание у Перминовой? | Источник: Italy Photo Press via ZUMA Press / ТАСС

В подобном платье на Met Gala 2026 появилась Кайли Дженнер, но тогда она копировала Венеру Милосскую, а какое оправдание у Перминовой?

Источник:

Italy Photo Press via ZUMA Press / ТАСС

Откровенные наряды селебрити — это еще цветочки по сравнению с тяжелой артиллерией — гардеробом Лены Лениной. В один из дней фестиваля писательница появилась на дорожке в достаточно простом лимонном платье в пол, золотых серьгах-кольцах и туфле. Правда, надела она ее не на ноги, а приколола на голову как заколку.

Чем только не забита голова Лены Лениной | Источник: AP / ТАССЧем только не забита голова Лены Лениной | Источник: AP / ТАСС

Чем только не забита голова Лены Лениной

Источник:

AP / ТАСС

На другой день Ленина сконструировала новый шедевр на своей голове — гнездо, внутри которого были цветы. Не завидуем тем, кто сидел за ней в зале во время просмотра конкурсных фильмов.

Говорят, в моду вернулся «бабушкин» стиль, вот и блестящие платья с вышитыми цветами получили новую жизнь | Источник: Sipa USA / ТАССГоворят, в моду вернулся «бабушкин» стиль, вот и блестящие платья с вышитыми цветами получили новую жизнь | Источник: Sipa USA / ТАСС

Говорят, в моду вернулся «бабушкин» стиль, вот и блестящие платья с вышитыми цветами получили новую жизнь

Источник:

Sipa USA / ТАСС

Черно-белые образы — одни из самых любимых на ковровой дорожке. Вот и Ленину классика не обошла стороной — правда, писательница интерпретировала ее по-своему, так что у самой волосы встали дыбом.

Кажется, прически Лены Лениной&nbsp;— это отдельный элемент гардероба | Источник: Zuma / ТАССКажется, прически Лены Лениной&nbsp;— это отдельный элемент гардероба | Источник: Zuma / ТАСС

Кажется, прически Лены Лениной — это отдельный элемент гардероба

Источник:

Zuma / ТАСС

Особое внимание на Каннском кинофестивале привлекла актриса Ирис Лебедева. По большей части критики восхищаются ее работой в фильме Андрея Звягинцева «Минотавр» (18+), но и в модных экспериментах Ирис совсем не аутсайдер.

На фестиваль актриса пришла с гладко уложенными волосами в черном платье в пол, которое подчеркнуло ее фигуру. За спиной у Лебедевой распустился короткий шлейф, как раз напоминающий хвост лебедя или крылья ангела.

От наряда Ирис Лебедевой трудно отвести взгляд | Источник: AP / ТАССОт наряда Ирис Лебедевой трудно отвести взгляд | Источник: AP / ТАСС

От наряда Ирис Лебедевой трудно отвести взгляд

Источник:

AP / ТАСС

Ирина Шейк, как всегда, старается не гневить фейсконтроль на Каннском кинофестивале. В прошлом году она появилась в пышном черном платье, а в этом остановилась на шелковом молочном. Украшений модель надела минимум, да и с волосами не стала сильно заморачиваться — распустила и уложила как после естественной сушки.

Даже в самом простом наряде Ирина Шейк, как всегда, неотразима | Источник: EPA: CLEMENS BILAN / ТАССДаже в самом простом наряде Ирина Шейк, как всегда, неотразима | Источник: EPA: CLEMENS BILAN / ТАСС

Даже в самом простом наряде Ирина Шейк, как всегда, неотразима

Источник:

EPA: CLEMENS BILAN / ТАСС

Надежда Стрелец привезла на Канны два абсолютно противоположных наряда. На открытии она появилась в роковом полупрозрачном платье с глубоким декольте. Как рассказала интервьюер, в прошлый раз она была на фестивале 10 лет назад в качестве сотрудника журнала и у нее не было возможности блеснуть. Зато в этот раз всё было по-другому.

Перед появлением на дорожке Стрелец успела устроить фотосессию в отеле | Источник: nadin_strelets / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Перед появлением на дорожке Стрелец успела устроить фотосессию в отеле | Источник: nadin_strelets / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Перед появлением на дорожке Стрелец успела устроить фотосессию в отеле

Источник:

nadin_strelets / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

— В этот приезд я не льстила себе — даже со всей своей статистикой, охватами и статусом бывшего диджитал-директора глянцевого медиа я заранее подготовила себе съемку в отеле, не зная, захотят ли меня снимать на дорожке. Меня узнал российский фотограф, выкрикнул мое имя — это стало знаком хотя бы для пары фотографов поднять объективы, — написала Стрелец в личном блоге.

Стрелец изо всех сил делает вид, что аксессуаров в этом мире не существует, ограничиваясь сережками | Источник: nadin_strelets / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Стрелец изо всех сил делает вид, что аксессуаров в этом мире не существует, ограничиваясь сережками | Источник: nadin_strelets / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Стрелец изо всех сил делает вид, что аксессуаров в этом мире не существует, ограничиваясь сережками

Источник:

nadin_strelets / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

После первого яркого выхода Стрелец поумерила свой пыл. Красную помаду сменила на бежевую, а волосы убрала в хвост. Интервьюер надела морковное платье из плотной ткани, которое оголило плечи. Руки Надежда спрятала в нежно-мятные перчатки.

ПО ТЕМЕ
Анна ХемлихАнна Хемлих
Анна Хемлих
Корреспондент evergreen-редакции
Каннский кинофестиваль Мода Стиль
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
Гость
ТОП 5
Мнение
«Ушли отеки, уменьшился нос». Как журналист лечила акне системными ретиноидами — честно о побочках и результатах
Назифа Нурмухаметова
Мнение
«Никто любить твое животное не обязан». За что покупатели ненавидят культуру «пет-френдли», которая захватила магазины
Глеб Чёрный
Автор мнения
Мнение
Путешественница спланировала день рождения с помощью ИИ (и теперь всем советует)
Антонина Редреева
Мнение
Красота дорогая и суровая: туристка рассказала, что посмотреть во Владивостоке и сколько стоит путешествие
Анастасия Микула
Мнение
«Это верный способ умереть прямо сейчас». HR-директор объяснила, стоит ли торговаться с начальством при сокращении
Ольга Новгородова
HR-директор
Рекомендуем